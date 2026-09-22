Live TV

Noul bloc operator pentru chirurgie de la Spitalul “Marie Curie” a fost finalizat în urma unei investiții Groupama de 1,25 mil. euro

Data publicării:
doctori operatie marie curie Articol susținut de Groupama
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București are de astăzi un nou bloc operator pentru chirurgie pediatrică de urgență și endoscopie pediatrică. Proiectul de construcție, modernizare și echipare a spațiului a fost realizat în parteneriat cu Asociația Inima Copiilor, cu sprijinul Groupama, prin redirecționarea a aproximativ 1,25 milioane de euro din impozitul pe profit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Parteneriatul cu Asociația Inima Copiilor și sprijinul acordat Spitalului Marie Curie înseamnă un act de solidaritate față de un sistem medical care are nevoie, mai mult ca oricând, de sprjin și acțiuni concrete.  Rezultatele acestui angajament pe termen lung față de binele comun devin astăzi realitate prin noul bloc operator, care va oferi mii de șanse copiilor din România. Și nu ne oprim aici. Rămânem fideli promisiunii de a fi un partener pe termen lung pentru societate și de a construi premisele unui viitor pe care îl putem privi cu mai mult optimism și încredere”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.  

Primele intervenții chirurgicale din noul bloc operator urmează să fie efectuate curând, în condiții medicale și de siguranță la cele mai înalte standarde europene. Printre dotările tehnologice de ultimă generație se numără instalațiile ultraperformante de tratare și filtrare a aerului și sistemele automate de reglare a luminii, care optimizează condițiile pentru operații de mare finețe și proceduri minim invazive.

O noutate o reprezintă și sistemul care permite streaming live securizat și consultări interclinice la distanță. Astfel, experți medicali externi pot vizualiza intervenția în direct și pot adnota pe fluxul video pentru a ghida echipa medicală chirurgicală în deciziile de mare complexitate. Rezidenții și studenții pot urmări intervențiile chirurgicale pediatrice fără a aglomera sala de operație și fără a periclita mediul steril.

Trecerea de la condițiile dificile din trecut – când verile toride făceau ca temperatura de sub lămpile de operație tradiționale să fie o provocare uriașă pentru chirurg – la tehnologia de astăzi este remarcabilă. Noul bloc operator ne oferă lămpi chirurgicale de ultimă generație, dotate cu sisteme inteligente de anulare a umbrelor și lumină rece controlată. Este un salt uriaș care ne susține eforturile, oferindu-ne claritatea și precizia microscopică de care avem nevoie în cele mai fine și complexe intervenții pediatrice”, Dr. Radu Spătaru, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Spitalul Marie Curie este cel mai mare centru medical pediatric din România, deservind anual peste 100.000 de copii din întreaga țară. Aproximativ 10.000 de mici pacienți necesită în fiecare an intervenții chirurgicale și proceduri medicale de urgență, iar jumătate dintre acestea sunt realizate de către chirurgii și ortopezii pediatri.

Alături de Groupama, am știut că avem alături partenerul pe care ne putem baza. Am îndrăznit, am fost curajoși, am vrut cele mai bune soluții pentru copiii din România și iată-ne astăzi mai câștigați ca oricând – în fața unui proiect finalizat și umăr la umăr cu un partener pe care știm că ne putem baza”, a declarat Alexandru Popa, Președinte al Asociației Inima Copiilor.

Modernizarea blocului operator de la Spitalul Marie Curie reflectă angajamentul Groupama pentru susținerea sănătății și a prevenției în România. În acest an, compania derulează 29 de proiecte de investiții în domeniul sănătății la nivel național, alături de inițiative cu impact direct în comunitate, precum „Salvatorii de vieți”. Realizat în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, programul a oferit deja cursuri gratuite de prim ajutor pentru 17.000 de români din 84 de orașe.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Presley Gerber
3
Modelul Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
leucemie cancerul sangelui
4
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu...
Călin Georgescu.
5
Răzvan Leu, cel care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Digi Sport
Prima luptă de MMA om vs robot: ”Brutal!” / ”Doamne Dumnezeule”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aglomeratie masini trafic
A crescut numărul accidentelor în care sunt implicate mașini fără RCA. În România 3 din 10 auto nu au asigurare. Soluțiile unui expert
EDL BETA FURTUNI IN TARA 300626_00496
Despăgubiri CASCO de peste 62 de milioane de lei în 2025, din cauza furtunilor din România
bani-lei-inquam-ganea
Premieră la Pilonul 2 de pensii. Sumele virate de români în februarie au depășit 2 miliarde de lei
Fotografie principala
Prima luptă pentru viață: cum colaborează medicii în intervențiile esențiale la nou-născuți
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar putea tripla. O nouă schemă între soț și soție pentru bonus-malus
Recomandările redacţiei
2026-09-21-2255
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris...
George Simion.
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să fie retrogradată la junk...
Călin Georgescu.
Călin Georgescu și filiera italiană: Azil politic, mesaje de...
Ultimele știri
Siegfried Mureșan începe prezentarea programului de guvernare în Parlament. Azi se întâlnește cu PNL și USR
Cum au votat rușii din România la alegerile lui Putin. Doar la București a ieșit învingător cel mai anacronic partid din Rusia
„Sper ca Le Pen să aleagă modul Meloni”. Mesajul unui lider al dreptei europene pentru Bruxelles
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Italia 2026 este fiica unor români. Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani care visează să ajungă la...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane
Adevărul
Șoselele alpine din Apuseni care fac uitate „drumurile imposibile” ale mocanilor. Paradoxul asfaltului turnat...
Playtech
Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui
Digi FM
Momentul cu șosetele care l-a făcut viral pe Nicușor Dan, criticat de un stilist: „E inacceptabil”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce i-a dat mesaj lui Gigi Becali, Anamaria Prodan a ieșit în față și a spus totul despre "Reghe"
Pro FM
Miley Cyrus, acuzată de plagiat de o mare vedetă: „Mă simt flatată” Ce melodie a stârnit scandalul
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Orlando Bloom, despre scena intimă controversată cu surorile Rooney și Kate Mara: „A fost un moment foarte...
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Newsweek
Grindeanu anunță creșteri de pensii între 150 de lei și 600 de lei. De ce sunt șanse bune să se întâmple?
Digi FM
Nemulțumită de cum a ieșit de la salon, a scris pe Facebook. Patru ani mai târziu, o clientă din Galați e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce poate crește riscul de cancer de sân între 30 și 50 de ani. Doi factori asupra cărora putem interveni
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
Christina Applegate, primele imagini după lunile petrecute în spital. Are o pată "ciudată" pe obraz, dar și-a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...