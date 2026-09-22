Noul bloc operator pentru chirurgie de la Spitalul “Marie Curie” a fost finalizat în urma unei investiții Groupama de 1,25 mil. euro

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București are de astăzi un nou bloc operator pentru chirurgie pediatrică de urgență și endoscopie pediatrică. Proiectul de construcție, modernizare și echipare a spațiului a fost realizat în parteneriat cu Asociația Inima Copiilor, cu sprijinul Groupama, prin redirecționarea a aproximativ 1,25 milioane de euro din impozitul pe profit.

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„Parteneriatul cu Asociația Inima Copiilor și sprijinul acordat Spitalului Marie Curie înseamnă un act de solidaritate față de un sistem medical care are nevoie, mai mult ca oricând, de sprjin și acțiuni concrete. Rezultatele acestui angajament pe termen lung față de binele comun devin astăzi realitate prin noul bloc operator, care va oferi mii de șanse copiilor din România. Și nu ne oprim aici. Rămânem fideli promisiunii de a fi un partener pe termen lung pentru societate și de a construi premisele unui viitor pe care îl putem privi cu mai mult optimism și încredere”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.

Primele intervenții chirurgicale din noul bloc operator urmează să fie efectuate curând, în condiții medicale și de siguranță la cele mai înalte standarde europene. Printre dotările tehnologice de ultimă generație se numără instalațiile ultraperformante de tratare și filtrare a aerului și sistemele automate de reglare a luminii, care optimizează condițiile pentru operații de mare finețe și proceduri minim invazive.

O noutate o reprezintă și sistemul care permite streaming live securizat și consultări interclinice la distanță. Astfel, experți medicali externi pot vizualiza intervenția în direct și pot adnota pe fluxul video pentru a ghida echipa medicală chirurgicală în deciziile de mare complexitate. Rezidenții și studenții pot urmări intervențiile chirurgicale pediatrice fără a aglomera sala de operație și fără a periclita mediul steril.

„Trecerea de la condițiile dificile din trecut – când verile toride făceau ca temperatura de sub lămpile de operație tradiționale să fie o provocare uriașă pentru chirurg – la tehnologia de astăzi este remarcabilă. Noul bloc operator ne oferă lămpi chirurgicale de ultimă generație, dotate cu sisteme inteligente de anulare a umbrelor și lumină rece controlată. Este un salt uriaș care ne susține eforturile, oferindu-ne claritatea și precizia microscopică de care avem nevoie în cele mai fine și complexe intervenții pediatrice”, Dr. Radu Spătaru, Medic Primar Chirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență „Marie Curie”.

Spitalul Marie Curie este cel mai mare centru medical pediatric din România, deservind anual peste 100.000 de copii din întreaga țară. Aproximativ 10.000 de mici pacienți necesită în fiecare an intervenții chirurgicale și proceduri medicale de urgență, iar jumătate dintre acestea sunt realizate de către chirurgii și ortopezii pediatri.

„Alături de Groupama, am știut că avem alături partenerul pe care ne putem baza. Am îndrăznit, am fost curajoși, am vrut cele mai bune soluții pentru copiii din România și iată-ne astăzi mai câștigați ca oricând – în fața unui proiect finalizat și umăr la umăr cu un partener pe care știm că ne putem baza”, a declarat Alexandru Popa, Președinte al Asociației Inima Copiilor.

Modernizarea blocului operator de la Spitalul Marie Curie reflectă angajamentul Groupama pentru susținerea sănătății și a prevenției în România. În acest an, compania derulează 29 de proiecte de investiții în domeniul sănătății la nivel național, alături de inițiative cu impact direct în comunitate, precum „Salvatorii de vieți”. Realizat în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, programul a oferit deja cursuri gratuite de prim ajutor pentru 17.000 de români din 84 de orașe.

Editor : A.D.V.