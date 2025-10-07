Live TV

Noul manager de la Spitalul „Sf Maria” din Iași a demisionat după numai o săptămână după ce fusese numit în funcţie

Data publicării:
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași/ Facebook
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Managerul interimar al Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” Iaşi, dr. Radu Constantin Luca, a demisionat, marţi, la numai o săptămână după ce preluase funcţia de conducere a acestei unităţi medicale.

„Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea spitalului decurge fără sincope", a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Pe 29 septembrie, preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că a demis-o pe fostul manager al Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând a fi manager medical, funcţia sa urmând a fi preluată de dr. Radu Constantin Luca.

Decizia a fost luată după ce la Spitalul "Sf.Maria"au fost descoperite o serie de nereguli după decesul a şapte din cei nouă copii internaţi în corpul A al ATI, care erau infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a declarase luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că postul de manager al acestei unităţi medicale va fi scos la concurs, după finalizarea anchetei privind cazurile de infecţii nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens. "Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior - economişti sau jurişti - conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă", a afirmat Costel Alexe.

