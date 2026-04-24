Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că nu a avut „o relaţie de iubire” cu premierul Ilie Bolojan şi a adăugat că relaţia lor profesională a început bine, dar că s-a deteriorat atunci când i s-a cerut să taie 10% din veniturile personalului medical.

Rogobete a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, cât de mult îşi mai doreşte să rămână la Ministerul Sănătăţii.

„Tot ce îmi doresc pe o scară de la 1 la 10 - şi este 10 - este ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om”, a replicat el.

De asemenea, a mai fost întrebat despre colaborarea cu premierul Ilie Bolojan.

„Nu am avut o relaţie de iubire cu premierul, asta vă spun sigur. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate”, a transmis Alexandru Rogobete.

El a afirmat că s-a opus public pentru tărierii veniturilor personalului medical.

„Şi da, m-am opus ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi s-a recomandat ca, dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate este pentru că doi oameni, în momentul respectiv, şi-au pus mandatul pe masă”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

