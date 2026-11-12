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Nu contează doar câte ore dormi. Un studiu pe 23.000 de persoane arată de ce ora la care te culci poate afecta sănătatea mintală

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Somn
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce au descoperit cercetătorii după monitorizarea a 23.000 de persoane Diferențe importante între persoanele cu depresie severă și cele fără simptome Ce înseamnă, concret, un program de somn neregulat De ce contează ora la care te culci și te trezești Somnul neregulat provoacă anxietate sau anxietatea afectează somnul? Ar putea un program fix de somn să reducă simptomele de depresie și anxietate?
Persoanele care se culcă și se trezesc la ore diferite de la o zi la alta pot prezenta simptome mai accentuate de anxietate, depresie și singurătate, potrivit unui nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California din San Francisco (UCSF) și Universitatea California din San Diego (UCSD). Cercetarea, care a analizat datele a aproximativ 23.000 de persoane, sugerează că regularitatea somnului ar putea fi la fel de importantă pentru sănătatea mintală ca durata și calitatea acestuia.
 
Studiul, publicat pe 12 noiembrie 2026 în revista științifică Scientific Reports, aduce în atenție un aspect al somnului care a fost mai puțin analizat în cercetările anterioare: respectarea unui program constant de culcare și trezire.
 
În timp ce majoritatea studiilor s-au concentrat asupra numărului de ore dormite și a calității odihnei, cercetătorii americani au urmărit cât de mult variază programul de somn de la o zi la alta și ce legătură există între aceste variații și starea psihică.
 
Rezultatele arată că persoanele cu un program de somn mai neregulat tind să raporteze simptome mai severe de depresie și anxietate.

Ce au descoperit cercetătorii după monitorizarea a 23.000 de persoane

Pentru realizarea studiului, oamenii de știință au analizat informațiile colectate de la aproximativ 23.000 de participanți înscriși în proiectul TemPredict, lansat în 2020 pentru a investiga dacă dispozitivele inteligente pot identifica semne ale infecției cu COVID-19 înainte ca persoanele afectate să observe simptomele.
 
Participanții, cu o vârstă medie de 46 de ani, au purtat inele inteligente capabile să monitorizeze mișcarea și diferiți parametri fiziologici.
 
Dispozitivele au permis estimarea orelor la care fiecare persoană adormea și se trezea.
 
Aproape jumătate dintre participanți au fost femei.
 
Fiecare persoană a furnizat, în medie, date privind somnul pentru 154 de zile, ceea ce le-a permis cercetătorilor să analizeze obiceiurile de odihnă pe o perioadă de aproximativ cinci luni.
 
Oamenii de știință au comparat aceste date cu informațiile colectate prin chestionare lunare privind simptomele de depresie, anxietate și singurătate.
 
Un aspect important este că asocierea dintre regularitatea somnului și sănătatea mintală a devenit mai evidentă atunci când au fost analizate datele colectate pe termen lung, comparativ cu perioadele scurte de monitorizare.

Diferențe importante între persoanele cu depresie severă și cele fără simptome

Pentru a evalua regularitatea somnului, cercetătorii au utilizat un indicator numit Sleep Regularity Index (SRI), care are valori cuprinse între 0 și 100.
 
Un scor mai mare indică un program mai constant de culcare și trezire.
 
Rezultatele au evidențiat diferențe în funcție de intensitatea simptomelor depresive.
 
 
Diferențe similare au fost observate și în cazul anxietății.
 
Persoanele cu niveluri normale de anxietate au înregistrat un scor mediu de 84, în timp ce participanții cu anxietate severă au avut un scor mediu de 79.
 
De asemenea, persoanele care au raportat un sentiment mai puternic de singurătate au avut tendința de a urma programe de somn mai puțin regulate.
 
Aceste rezultate indică o asociere între variațiile programului de somn și intensitatea simptomelor psihologice, fără să demonstreze însă că una dintre probleme o provoacă direct pe cealaltă.

Ce înseamnă, concret, un program de somn neregulat

Cercetătorii au explicat că diferențele dintre scorurile de regularitate pot fi observate chiar și atunci când programul de somn variază cu numai câteva zeci de minute.
 
Severine Soltani, prima autoare a studiului și fostă cercetătoare în cadrul programului de bioinformatică și biologie sistemică al Universității California din San Diego, a oferit un exemplu.
 
O persoană cu un scor SRI de 84 ar putea să se culce și să se trezească, în medie, cu aproximativ o oră mai devreme sau mai târziu decât în ziua precedentă.
 
În schimb, pentru o persoană cu un scor de 75, variația ar putea ajunge la aproximativ o oră și jumătate.
 
Prin urmare, chiar și diferențele aparent mici dintre orele de culcare și trezire ar putea avea relevanță atunci când se repetă pe perioade îndelungate.

De ce contează ora la care te culci și te trezești

Ashley Mason, cercetătoare în cadrul Departamentului de Psihiatrie și Științe Comportamentale al Universității California din San Francisco și autoare principală a studiului, a explicat că respectarea unor ore constante de somn contribuie la sincronizarea ritmului circadian.
 
Acesta reprezintă mecanismul biologic intern care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe.
 
Atunci când orele de culcare și trezire variază frecvent, sincronizarea acestui mecanism poate fi afectată.
 
Potrivit cercetătoarei, perturbarea ritmului circadian este asociată cu depresia și cu alte tulburări de sănătate mintală.
 
În plus, un program neregulat de somn poate modifica și momentele în care organismul este expus la lumină, primește hrană sau desfășoară activități fizice și sociale.
 
Toate aceste elemente contribuie la reglarea ceasului biologic.
 
Astfel, efectele unui program de somn instabil ar putea depăși simpla senzație de oboseală de a doua zi.

Somnul neregulat provoacă anxietate sau anxietatea afectează somnul?

Una dintre întrebările importante ridicate de cercetare este dacă programul neregulat de somn contribuie la apariția problemelor psihologice sau dacă persoanele care se confruntă deja cu anxietate și depresie ajung să doarmă la ore diferite.
 
Ashley Mason consideră că relația ar putea funcționa în ambele sensuri.
 
Pe de o parte, neregularitatea somnului ar putea contribui la deteriorarea sănătății mintale.
 
Pe de altă parte, anxietatea, depresia și alte dificultăți psihologice ar putea determina modificări ale orelor de culcare și trezire.
 
Cercetătoarea a precizat că alte studii longitudinale oferă indicii potrivit cărora un program de somn neregulat poate preceda apariția unor probleme de sănătate.
 
Totuși, rezultatele actualei cercetări nu permit stabilirea unei relații directe de cauzalitate.

Ar putea un program fix de somn să reducă simptomele de depresie și anxietate?

Autorii studiului consideră că următorul pas ar trebui să fie investigarea efectelor pe care stabilirea unui program constant de somn le-ar putea avea asupra sănătății mintale.
 
În particular, cercetătorii vor să afle dacă intervențiile care îi ajută pe oameni să se culce și să se trezească la ore mai regulate pot reduce simptomele de depresie, anxietate și singurătate.
 
Deocamdată, studiul nu demonstrează că schimbarea programului de somn reprezintă un tratament pentru aceste probleme.
 
Cu toate acestea, rezultatele evidențiază importanța unui aspect adesea neglijat al odihnei.
 
Nu doar numărul de ore dormite sau calitatea somnului ar putea conta pentru sănătatea mintală, ci și consecvența cu care oamenii respectă orele de culcare și trezire.
 
 
 

Editor : Sebastian Eduard

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