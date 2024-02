Este anchetă internă la spitalul Judeţean din Buzău, după ce un pacient a sesizat Digi24 că bolnavii sunt trimişi la cabinetele private ale medicilor pneumologi care sunt angajați ai spitalului. Motivul ar fi că acolo ar obține o programare mai repede, doar că ce a descoperit echipa Digi24 este că cine vrea rapid o consultație trebuie să plătească, deoarece programări fără bani nu găsești mai devreme de o lună. Managerul spitalului spune că medicii refuză de 15 ani ani să lucreze în ambulator şi merg în privat, pentru că legea le permite să aleagă unde să îşi desfăşoare contractul cu casa de asigurări. Ce înseamnă pentru pacient să fie plimbat între spitalul public şi clinicile private, dar şi pentru sistemul de sănătate, vedeţi la Pacient în România.

Angajat spital: „A avut pneumonie? Și cine a tratat-o?”

Reporter: Nu a fost la spitalul din Buzău.

Angajat spital: „Puteți să-i faceţi programare la un cabinet. Sunt destule cabinete care au contract cu Casa în Buzău. La noi se va face programare la dl dr. de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni”.

Reporter: Doar la dânsul?

Angajat spital: „Da, în rest ceilalți medici au cabinete în oraș, cabinete private și au contract cu Casa de Asigurări, cu bilet de trimitere”.

Aceasta este răspunsul pe care îl primesc pacienţii care sună la Spitalul Judeţean Buzău pentru investigaţii la plămâni.

După sesizarea pe care am primit-o de la un pacient, am sunat şi noi ca să cerem mai multe explicaţii. Am fost expediați rapid și cu un răspuns ironic.

Angajat spital: „Nu ştiu ce nu înţelegeţi, eu v-am explicat, stați putin și meditați ce v-am explicat și, dacă nu ați înțeles, mă mai sunați o dată. Până atunci eu sunt și asistentă și mă ocup de pacienți și le fac și tratament, răspund la telefon și o fac și pe secretara. Nu am timp să vă explic logic. Eu zic că v-am explicat destul logic. Nu pot să fac lecții de logică cu cei care sună”.

Reporter: Cei care sună sunt oameni cu probleme, să știți.

Sunt bolnavi care au nevoie de ajutor de la spital. Sunt însă direcționați spre cabinetele private, pe motiv că acolo ar găsi mai repede un loc liber decât la spitalul de stat.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Pentru că pacientului care ne-a trimis această sesizare îi este teamă să vorbească public, am mers noi în locul lui la clinica privată care este în spatele meu, clinica la care a fost trimis de personalul de la Spitalul Județean din Buzău. Mergem să vedem în cât timp va fi făcută acea programare.

Reporter: Dacă aș avea un bilet de trimitere pentru pneumo, în cât timp...? Abia martie?! Ah, nu mai aveți deloc locuri în martie. Ideea este că cei de la Spitalul Județean au zis să venim aici.

Angajat: „Noi avem un singur medic care lucrează cu Casa. La domnia ei este o nebunie!”

Așadar, la clinica privată unde am fost trimiși programări cu bilet de trimitere nu se fac nicicum în mai puțin de două săptămâni, așa cum ni s-a spus de la spital, ci peste mai bine de o lună. I-am prezentat situaţia şi managerului spitalului, care a început o anchetă internă.

Claudiu Damia, manager Spitalul Județean din Buzău: „Legat de asta cu logica... e vorba de cei 7 ani de acasă pe care fiecare și-i asumă. Nu sunt de acord cu astfel de comentarii... Vreau să vă spun de la început că nu apăr pe nimeni”.

Pacienţii sunt trimişi la cabinetele private pentru că medicii nu vor să lucreze în ambulatoriul integrat al spitalului. Muncesc la privat, însă acolo puțini au contracte cu casa de sănătate, ceea ce înseamnă că pacienții trebuie să plătească. O anomalie girată prin lege.

Claudiu Damia, manager Spitalul Județean din Buzău: „Ei vin la sfârșitul anului și spun că nu mai vor să semneze pentru ambulator cu decontările cu Casa pe spitalul și vor să se ducă în privat. Eu n-am nicio o opțiune de a-i refuza sau de a-i constrânge. De aici apare problemă”.

Vasile Barbu, preşedintele Asociației de Pacienţi: „Pacientul este captiv într-o morișcă, dacă vreți, într-un vârtej al serviciilor medicale și se întâmplă de multe ori ca acești pacienți plimbați să nu aibă o concluzie, pentru că el rămâne cu analizele în brațe”.

Cătălin Geambașu, medic specialist pneumolog: „Un ambulator nu ar fi atât de necesar în condițiile în care într-adevăr, vorbim de un val foarte mare de pacienți, mai ales în perioadele acestea de epidemie de gripă”.

Reporter: Dvs. de exemplu, sunteți la privat?

Cătălin Geambașu, medic specialist pneumolog: „Eu sunt și la privat, într-adevăr”.

Și ce face bolnavul, în aceste condiții, pentru a putea beneficia totuși de un consult medical pentru care să nu plătească? Se îndreaptă spre camerele de gardă. Acesta este unul dintre motivele pentru care urgenţele sunt permanent aglomerate, pentru că mai mult de jumătate dintre pacienţi nu au indicaţie de a ajunge aici, spun medicii.

Ștefania Manolescu, Director medical Spitalul Județean Buzău: „Imaginați-vă că sunt undeva la 10-15 internări pe 24h, restul sunt cazuri care se prezintă la spital pentru că nu știu sau nu găsesc portița să se programeze în ambulatoriu şi atunci triajul, urgenţele minore se transformă într-o oarecare policlinică în UPU”.

Pacientă: „E foarte greu pentru pacienți. Deja am rămas mult în urmă. Mai ales cei de la țară, din zona rurală, ăia chiar nu vin, preferă să stea stea până în ultimul moment, până își dau duhul”.

Medicina de ambulator există tocmai pentru a degreva spitalele. Are pneumologi, cardiologi, oncologi, dermatologi, teoretic orice medic specialist care consultă pacientul și decide dacă acesta are sau nu nevoie de mai multe investigații în spital. Doar că nefiind obligați să lucreze în ambulator, medicii din spitale merg la privat, deorece au mai multe beneficii acolo. Marea problemă este că atunci când ajung la spitalele private, mulți nu mai fac contracte cu Casa de Asigurări, așa că orice consultație trebuie plătită de bolnav.

