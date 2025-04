Pericol pentru pasionații de plimbări în aer liber. Sute de români au ajuns la spital, în ultimele zile, cu mușcături de căpușe. Medicii ne recomandă să purtăm haine lungi, de culoare deschisă, pentru a observa mai ușor eventualele insectele, dar și să evităm plimbările prin iarba înaltă sau tufișuri. Insectele pot transmite boala Lyme sau Borelioza, cunoscută și ca boala cu o mie de fețe.

O simplă plimbare în natură se poate termina la Urgențe pentru românii care ignoră pericolul căpușelor. Numai la Sibiu deja zeci de persoane au ajuns la spital, mușcate de insectele care pot transmite boala Lyme sau Borelioza. Infecția este cunoscută și ca boala celor o mie de fețe, pentru că are simptome variate, ce pot fi confundate cu cele ale altor afecțiuni.

Cristina Bălău, purtător de cuvânt Spitalul Județean Sibiu: Cele mai multe cazuri, anul acesta, au fost raportate luna aceasta, un număr de 45.

Pentru a evita riscul unei infectări, specialiștii recomandă să avem o îmbrăcăminte adecvată atunci când ieșim în natură.

Denisa Ungureanu, purtător de cuvânt DSP Sibiu: Să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să poarte încălțăminte închisă pe picior, să folosească substanțe repelente atât pentru ei, cât și pentru animalele de companie.

Căpușele sunt răspândite cel mai frecvent în locurile cu iarba înaltă, inclusiv în parcuri, așa că este indicat ca părinții să ia măsuri de precauție pentru copiii lor.

Părinte: Avem grijă la încălțăminte, șosete, verific și la pantaloni, mai mult decât atât nu ai ce să faci decât să verifici acasă. E un pericol, trebuie să avem grijă!

Părinte: În cazul în care mergem la iarbă verde, cu soluții împotriva ne dăm pe piele.

Dacă nu sunt tratate la timp, muscăturile de căpușe pot duce la probleme grave de sănătate.



Pacient: Acum o lună, o lună jumătate, am fost mușcat de o căpușă. Nu mi-am dat seama. După această perioadă am avut dureri destul de mari de spate, nu le-am băgat în seamă și ulterior am fost la medic, unde am fost diagnosticat cu boala Lyme.

Maria Colciar, jurnalist Digi24: Doar anul acesta, în Brașov, 90 de persoane au ajuns la spital cu mușcături de căpușe, dintre care 29 au avut nevoie de internare. Bilanțul anului trecut arată faptul că aproape 900 de persoane au fost examinate de către medici și aproximativ 260 au fost diagnosticate cu boala Lyme.

Și animalele sunt expuse riscurilor, în cazul unei mușcături de căpușă.

Localnic: Am o pisică, stau la parter și i-a intrat o căpușă dedesubt, sub piele, a făcut infecție și am mers la veterinar.

În general, o căpușă trebuie să stea atașată de corp cel puțin 36 de ore pentru a transmite infecția. Pe continentul european, aceste insecte pot provoca, pe lângă boala Lyme, și alte afecțiuni precum encefalita și febra recidivantă.

reporter: Maria Colciar

operatori: Dan Dascălu, Lucian Sandu

Editor : Izabela Zaharia