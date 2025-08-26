Live TV

Video „Nu știu dacă am fost vreodată”. Banii și distanța blochează accesul medical. Ce spun românii care nu merg la medic cu anii

Data publicării:
doctor tine mana unui pacient
Unii nu au mai fost la un medic de zeci de ani. Credit foto: Guliver/Getty Images

Lipsa banilor, listele lungi de așteptare și distanța mare până la spitale fac imposibilă vizita la medic pentru o parte dintre români. Unii nu au mai fost la un medic de zeci de ani. România e pe locul patru la nivel european la numărul mare de cetățeni care nu au parte de servicii medicale, în special din cauza sărăciei. În satele din județul Iași îi găsești la tot pasul, iar cele mai multe dintre femei recunosc că ultimul contact cu doctorul a fost atunci când au născut. 

Violeta locuiește într-un sat din Iasi. Nici ea, nici soțul nu au un loc de muncă. Ea are probleme de sănătate, dar nu își permite să le trateze. Abia când starea i s-a agravat, a apelat la serviciul de Urgență, singura șansă pentru bolnavii fără asigurare medicală.

Violeta Hordilă, pacientă: Acum trebuia să fac o analiză, nu știu ce fel de analiză, dar am spus că nu pot să o fac că e peste șase milioane (n. red. 600 de lei). Am spus: Domnu' doctor, nu pot să o fac”.

Procentul românilor care nu ajung la medic pentru că nu au bani, din cauza listelor de așteptare sau a distanței mari până la spital, este de 6%, dublu față de media europeană.

Femeie: Am ignorat. Chiar după ce am născut băiatul, că am băiat de 9 ani, mi-a spus doamna doctor să am grijă că am niște probleme, să mă duc la control. N-am mai fost...

Femeie: E foarte greu când ai și 4 copii, și la școală, și unul micuț... e greu!
Reporter: Și sănătatea e pe ultimul loc, pentru părinți?
Femeie: Da! E cam greu când ai copii. Pui copiii pe primul loc.

Femeie: Nu mi-am permis. Programările la spital erau foarte mari, de așteptat timpul.
Reporter: Și ați avut probleme pe care nu le-ați tratat?
Femeie: Da, cu fetițele.

Când vine vorba de populația aflată în risc de sărăcie, procentul celor care nu reușesc să ajungă la doctor când au nevoie este și mai mare - 10%.

Violeta Hordilă: Mi-am făcut niște analize, m-au găsit cu rană la stomac, cu ficat gras, cu fiere mărită. Nu știu dacă am fost vreodată, nu...
Reporter: Nu vă amintiți să fi mers la medic?
Violeta Hordilă: Nu! Numai cât am născut.

Oana Samoilă, medic ORL: Descoperă că au mai multe patologii care nu au fost diagnosticate la timp, de multe ori s-a ajuns chiar foarte târziu. Pentru că sunt anumite patologii care nu dau simptome sau pe care le-au trecut cu vederea.

La Iași, există o șansă plus pentru pacienții care nu au bani și nici asigurare medicală. Preotul Dan Damaschin a construit o clinică din donații, unde pacienții sunt tratați gratis, în memoria unei mame cu 5 copii, care a murit de cancer, pentru că nu și-a permis să meargă la medic.

Dan Damaschin, preot: Acest mod de tratare, de investigare și de prevenire a bolilor grave este de absolută necesitate. Din păcate, România nu și-l permite.

România e pe locul patru după Grecia, Finlanda și Estonia la numărul mare de cetățeni care nu au acces la servicii medicale.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Primar
5
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință cu scântei în Coaliție pe pachetul 2 de măsuri fiscale...
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Donald Trump amenință Beijingul cu noi suprataxe: „Avem atuuri...
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David: Demisia mea nu rezolvă criza fiscal-bugetară
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Nu îi spun eu lui Nicușor Dan ce să facă. Dacă vrea...
Ultimele știri
Tone de gunoaie zac aruncate la poalele Munților Apuseni. Reacția nonșalantă a localnicilor: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Prăbușire totală pentru fostul vârf de lance al economiei Chinei. Gigantul imobiliar Evergrade a fost delistat de la bursa de valori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir buzarov
Un viceguvernator rus a furat un miliard de ruble destinat fortificațiilor. Regiunea pe care trebuia să o apere
iasi
Șeful PSD Iași îl acuză pe Ilie Bolojan de o „vizită ascunsă” în județ: Parcă ai fi venit clandestin
drapelele ue si ucrainei
Uniunea Europeană anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro
profesor sterge tabla cu buretele
Haosul din Educație, în prag de an școlar. Profesorii rămași fără ore se chinuie să-și completeze normele: „Am venit val-vârtej”
banci la poarta
„N-a vrut să pună peste tot”. Investiția de 120.000 de lei, dintr-o comună din Dolj, care stârnește nemulțumiri printre localnici
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Mihai Călin atacă dur naţionalismul: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism”. Ce spune actorul...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată