Lipsa banilor, listele lungi de așteptare și distanța mare până la spitale fac imposibilă vizita la medic pentru o parte dintre români. Unii nu au mai fost la un medic de zeci de ani. România e pe locul patru la nivel european la numărul mare de cetățeni care nu au parte de servicii medicale, în special din cauza sărăciei. În satele din județul Iași îi găsești la tot pasul, iar cele mai multe dintre femei recunosc că ultimul contact cu doctorul a fost atunci când au născut.

Violeta locuiește într-un sat din Iasi. Nici ea, nici soțul nu au un loc de muncă. Ea are probleme de sănătate, dar nu își permite să le trateze. Abia când starea i s-a agravat, a apelat la serviciul de Urgență, singura șansă pentru bolnavii fără asigurare medicală.

Violeta Hordilă, pacientă: Acum trebuia să fac o analiză, nu știu ce fel de analiză, dar am spus că nu pot să o fac că e peste șase milioane (n. red. 600 de lei). Am spus: „Domnu' doctor, nu pot să o fac”.

Procentul românilor care nu ajung la medic pentru că nu au bani, din cauza listelor de așteptare sau a distanței mari până la spital, este de 6%, dublu față de media europeană.

Femeie: Am ignorat. Chiar după ce am născut băiatul, că am băiat de 9 ani, mi-a spus doamna doctor să am grijă că am niște probleme, să mă duc la control. N-am mai fost...

Femeie: E foarte greu când ai și 4 copii, și la școală, și unul micuț... e greu!

Reporter: Și sănătatea e pe ultimul loc, pentru părinți?

Femeie: Da! E cam greu când ai copii. Pui copiii pe primul loc.

Femeie: Nu mi-am permis. Programările la spital erau foarte mari, de așteptat timpul.

Reporter: Și ați avut probleme pe care nu le-ați tratat?

Femeie: Da, cu fetițele.

Când vine vorba de populația aflată în risc de sărăcie, procentul celor care nu reușesc să ajungă la doctor când au nevoie este și mai mare - 10%.

Violeta Hordilă: Mi-am făcut niște analize, m-au găsit cu rană la stomac, cu ficat gras, cu fiere mărită. Nu știu dacă am fost vreodată, nu...

Reporter: Nu vă amintiți să fi mers la medic?

Violeta Hordilă: Nu! Numai cât am născut.

Oana Samoilă, medic ORL: Descoperă că au mai multe patologii care nu au fost diagnosticate la timp, de multe ori s-a ajuns chiar foarte târziu. Pentru că sunt anumite patologii care nu dau simptome sau pe care le-au trecut cu vederea.

La Iași, există o șansă plus pentru pacienții care nu au bani și nici asigurare medicală. Preotul Dan Damaschin a construit o clinică din donații, unde pacienții sunt tratați gratis, în memoria unei mame cu 5 copii, care a murit de cancer, pentru că nu și-a permis să meargă la medic.

Dan Damaschin, preot: Acest mod de tratare, de investigare și de prevenire a bolilor grave este de absolută necesitate. Din păcate, România nu și-l permite.

România e pe locul patru după Grecia, Finlanda și Estonia la numărul mare de cetățeni care nu au acces la servicii medicale.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia