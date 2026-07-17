Live TV

Număr alarmant de copii diagnosticați cu rujeolă în România. Țara noastră are cele mai multe cazuri din UE, la mare distanță de locul 2

Data publicării:
copil cu rujeola in bratele mamei
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România, arată organizația Salvați Copiii, care citează datele Centrului European pentru Controlul Bolilor. A doua țară din top este la mare distanță - Italia, cu 1.097 cazuri. 

În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate în total 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP „Situația rujeolei în România la data de 31.12 .2025”, arată un comunicat al organizației Salvați Copiii. 

Într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%. Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în județul Argeș, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în județul Bihor, potrivit INSP. 

Toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025)2, România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere. 

Acoperirea vaccinală națională arată următoarea situație a vaccinărilor: 

  • BCG: 93,5%
  • Hep B (3 doze): 55,0%
  • DTPa - împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular - (3 doze): 55,0%
  • VPI  - Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%
  • Hib (3 doze): 55,0%
  • Pneumococic (3 doze): 54,0%
  • ROR (1 doză): 47,4%.

Potrivit sursei citate, există o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. 

Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, în timp ce pentru doza a doua, procentul scade și la 20%, în unele comunități. Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale și lipsa transportului, cum arată datele studiului „Bariere în calea vaccinării în mediul rural din România. Un studiu calitativ privind perspectivele asistenților medicali comunitari și ale medicilor de familie”, al Salvați Copiii. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nava ruseasca racheta profimedia
2
Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin...
Zele
3
Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
4
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Digi Sport
Niciodată în istoria Cupei Mondiale nu s-a mai întâmplat asta! Decizia luată de FIFA, înaintea finalei Spania - Argentina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Analiză Evaluarea Nationala 2026. Foto Getty Images
Analiză: Doar 64,91% dintre copiii care au început școala în 2017 au obținut media 5 la Evaluarea Națională. Diferențe între județe
vaccin
Ministerul Sănătății dă asigurări că nu există probleme cu vaccinarea copiilor: Stocurile sunt suficiente, noi doze sosesc din iulie
vaccinare vaccin antigripal
Bulgaria a impus vaccinarea obligatorie împotriva varicelei pentru toți copiii
copil batut
Date alarmante: peste 10.500 de sesizări privind copii dispăruți în România într-un an. Cazurile sunt în creștere
Vaccination
Peste 19.000 de copii din România nu au fost vaccinați pentru rujeolă, oreion și rubeolă
Recomandările redacţiei
radu miruta
Miruță: „Două blocuri au fost construite ilegal la 100 de metri de un...
protest ucraina - fedorov
Cazul Fedorov. Cum a transformat Volodimir Zelenski una dintre cele...
bancnote de 100 de lei
Legea salarizării, în discuții la Palatul Cotroceni. Fostul și...
Mihailo Fedorov.
Comentatorii militari ruși pro-război jubilează după înlăturarea lui...
Ultimele știri
Comandantul unității de la Murfatlar își punea militarii la muncă în propria gospodărie. Miruță: „Le cerea să-i servească masa acasă”
CM 2026. Se știe cine va arbitra finala Cupei Mondiale. Slovenul a fost la centru în umilința FCSB cu Lazio Roma în Europa League
Cel mai mare incendiu din Spania din acest an: 12.000 de hectare au ars, un bărbat a fost arestat pentru incendiere intenționată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a născut într-o ambulanță, fără să știe că este însărcinată: „Nu credeam că este posibil, nu aveam...
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Fanatik.ro
Patronul lui Chelsea investește în România! Tranzacția de la Marea Neagră se ridică la 22 de miliarde de...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Adevărul
Misterul morții familiei Medici, aproape rezolvat după 438 de ani. Ce au descoperit cercetătorii în ADN-ul...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
Pro FM
Andreea Bănică se mândrește cu felul în care arată în costum de baie la 48 de ani: "Nu încerc să păcălesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Pasager obligat să-și schimbe tricoul înainte de zbor. Mesajul considerat „ofensator” a stârnit un scandal și...
Newsweek
Creștere explozivă a dosarelor de pensie ajunse la CCR. Formula de calcul ar putea fi schimbată. CASS, anulat!
Digi FM
"Glezna mea este încă ruptă". Lindsey Vonn continuă cea mai dificilă cursă din viața ei, la cinci luni după...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
Christopher Nolan, despre scena pe care a fost nevoit să o taie din „Odiseea”: „Am încercat, dar nu a fost...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...