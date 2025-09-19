Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tranșat problema neregulilor din sistem, fiind întrebat, în direct la Digi24, care este opinia sa și ce măsuri vor fi luate în cazul rețelei din Vâlcea, formată din doi manageri de spitale publice, plătiți de statul român cu peste 5.000 de euro lunar, asistenți și medici, care a decis să își înceapă propria afacere - un spital privat care a atras angajați din sistem. În cadrul anchetei, realizate de Pacient în România și Digi24.ro., s-a arătat că, pentru a ocoli legea, care le interzice să facă parte din conducerea altor spitale, șefii de la spitalele publice vâlcene și-au „delegat” propriile mame în acționariatul spitalului privat. Alexandru Rogobete a recunoscut că se ridică, în acest caz, o problemă de moralitate, în condițiile în care sistemul public din România se confruntă, de ani de zile, cu un deficit de personal, însă ministerul va lua măsuri: „Vom modifica legea, pentru ca nici rudele de gradul I ale managerilor de unități medicale să nu poată avea business-uri în domeniu.”

„O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat” este o anchetă realizată de Pacient în România și Digi24.ro. Întrebat cum cataloghează concluzia anchetei Consiliului Județean Vâlcea, care a arătat că cei doi manageri nu au încălcat nicio prevedere legală și care este semnalul pe care îl transmite, în acest context, sistemului public de sănătate din România, având în vedere că în Coaliția de guvernare se vorbește foarte mult despre o reformă administrativă, ministrul Alexandru Rogobete a precizat:

Sunt total împotriva acestui fenomen - prin care pacienții sunt mutați de la public la privat. Am spus-o public de multe ori, inclusiv am realizat o serie de modificări legislative - sigur, ele vor fi seriate -, am pus la dispoziția pacienților un formular electronic, pe pagina Ministerului Sănătății, unde să ne poată sesiza - și avem sesizări pe care le-am dat deja în lucru serviciului de integritate din Ministerul Sănătății și Corpului de Control. Se vor ancheta aceste situații. Sunt și de la Cluj, și de la Timișoara, și de la Iași de la București, și de la Oradea și din alte localități. Cunosc situația foarte bine, am discutat-o inclusiv cu președintele Consiliului Județean.

Ministrul Sănătății a explicat că, „în momentul de față, legea 95 privind incompatibilitatea managerului se referă strict la activitatea lui, dar pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc - am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății, de la Departamentul Juridic - vom modifica legea 95, o vom extinde inclusiv pentru rudele de gradul I, astfel încât dacă ești managerul unității sanitare nu ai voie atât tu, prin legislație, dar nici rudele de gradul I nu pot avea business-uri în domeniul medical. Va rezolva această problemă imediat”.

Întrebat dacă, în opinia sa, este corect ca cei doi manageri să rămână în funcție, Rogobete a subliniat că:

Potrivit legislației în pe care o avem acum, nu pot să am o altă opinie - pentru că lor le interzice să aibă un business. Astăzi, eu nu am nicio dovadă că vreun pacient din spitalul pe care îl conduc a fost mutat în clinica mamei privată. N-am nicio dovadă, nu că nu am dubii că nu va fi așa. Din acest motiv, am spus că vom modifica legea 95 și vom fi mai atenți și mai stricți la zona de incompatibilități. (...) E legal, dar e total imoral.

Legea subliniază că funcția de manager de spital este incompatibilă cu orice „alte funcții salarizate, nesalarizate și indemnizate” (cu anumite excepții), cu exercitarea „oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager” și cu „excercitarea unei activități sau unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești”.

