Live TV

O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit rapid și au salvat-o

Data publicării:
ambulante iasi
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.

"O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului", a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău.

Potrivit reprezentantei spitalului, colegii asistentei au intervenit rapid şi astfel i-au salvat viaţa.

"Intervenţia rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar pacienta se află în viaţă, sub tratament şi atenta supraveghere a medicilor specialişti. Suntem alături de colega noastră şi de familia ei în aceste momente dificile şi îi transmitem întreaga susţinere şi gânduri de însănătoşire grabnică", a adăugat Cristina Bălău.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
danut mocanu dat in urmarit de politie
2
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Travel Concept - Serbian Biometric Passport ih hands od young woman tourist, traveler
3
Comisia Europeană a declarat că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin...
maneliti muisti
4
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la...
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
5
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde...
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Digi Sport
Gigi Becali a ajuns la spital și s-a comportat ca un star rock pe holuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rezervoare Lukoil
Sancțiunile SUA pentru Lukoil: România vrea o amânare, potrivit...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că...
volan mașină
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu...
Ultimele știri
Cioban arestat după ce turma sa a distrus o cultură. Pagube de zeci de mii de lei
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier
Maia Sandu a constituit noul Consiliu de Securitate al Moldovei. Anca Dragu, printre membri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei German Open
Doi români, campioni mondiali la dans sportiv. Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei au câștigat Transylvanian Grand Prix
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWU5ZjdjMGEwNDdhYThlZjhkYjBhOGY3MTI4MThkZGRk.thumb
Salvamontiştii au recuperat trupurile celor doi turişti morți în Munţii Făgăraş, cu ajutorul unui elicopter SMURD
masina de politie
Bărbat aflat aproape în comă alcoolică, depistat la volan pe Autostrada A1
sebastian suciu
Demisie din AUR: președintele organizației de Sibiu pleacă din partid. Cum își motivează Sebastian Suciu decizia
tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești,
Au început lucrările la tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești, care va avea 900 de metri lungime. Imagini cu săpăturile în munte
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a făcut o tânără cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit cu două luni înainte de nuntă...
Cancan
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut...
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor”...
Adevărul
Inspecția Judiciară i-a răspuns unui clujean că este beneficiarul grevei magistraților pentru pensii: „E de-a...
Playtech
Cât este pensia alimentară, în 2025? Calcul exact
Digi FM
VIRAL O concurentă la Miss a uimit cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o...
Digi Sport
Noua stea a tenisului românesc? La 19 ani, a realizat performanța carierei
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Cum au vrut ungurii și rușii să pună mâna pe teritoriile românești folosindu-se de istorie. „Dacia Mare”, un...
Newsweek
Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De unde diferențele?
Digi FM
VIRAL O concurentă la Miss a uimit cu un moment neașteptat de death metal. Aranjată ca o păpușă, a avut o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Brad Pitt are o listă „neagră” a starurilor cu care nu va mai lucra niciodată. Cine sunt însă actrițele lui...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...