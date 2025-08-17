O boală care provoacă alergie la carne și lactate se răspândește în toată lumea

Tot mai mulți oameni au reacții alergice la carne, lactate și chiar unele medicamente. Simptomele pot varia de la urticarie și durere la șoc anafilactic. De vină nu este mâncarea, ci mușcătura unor specii de căpușe, relatează Science Alert.

Simptomele pot apărea chiar cu câteva luni după mușcătura de căpușă. Această reacție alergică întârziată se numește sindrom alfa-gal. Deși este denumită în mod obișnuit „alergie la carne roșie”, acest nume este înșelător, deoarece sindromul alfa-gal poate provoca reacții puternice la mult mai multe produse.

Sindromul se răspândește rapid în întreaga lume. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA estimează că până la 450.000 de persoane din SUA îl au.

Sindromul alfa-gal este de fapt o alergie la o moleculă de zahăr care există în țesuturile majorității mamiferelor, inclusiv vaci, porci, căprioare și iepuri, dar este absentă la oameni. Atunci când o doză mare de alfa-gal ajunge în fluxul sanguin printr-o mușcătură de căpușă, aceasta poate declanșa sistemul imunitar pentru a genera anticorpi. În cazul expunerii ulterioare la alimente care conțin alfa-gal, sistemul imunitar ar putea declanșa un răspuns alergic inadecvat.

Adesea, această alergie este declanșată de consumul de carne roșie. Dar poate fi declanșată și de expunerea la o serie de alte produse de origine animală, inclusiv produse lactate, gelatină, medicamente și chiar unele produse de îngrijire personală.

Heparina, medicamentul utilizat pentru a preveni coagularea sângelui în timpul intervențiilor chirurgicale, este extrasă din intestine de porc, iar utilizarea sa a declanșat o reacție periculoasă la unele persoane cu sindrom alfa-gal.

Oamenii care au sindrom alfa-gal pot depăși această alergie dacă își modifică dieta suficient pentru a evita declanșarea unei alte reacții timp de câțiva ani și, de asemenea, evitând mușcăturile de căpușe. Dar acest lucru necesită timp și atenție sporită la factorii declanșatori.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de rapiditatea cu care se răspândește această alergie pe tot globul.

Acum câțiva ani, experții credeau că sindromul alfa-gal era limitat în principal la sud-estul Statelor Unite, deoarece era asociat în mare parte cu aria geografică de răspândire a unei anumite specii de căpușe.

Dar acum au fost identificate numeroase specii diferite de căpușe pe toate continentele, capabile să provoace sindromul alfa-gal, inclusiv prolifica căpușă cu picioare negre care transmite și boala Lyme.

Aceste căpușe pândesc în curți și parcuri, precum și în păduri. Pe măsură ce populațiile de căpușe cresc, și numărul persoanelor cu sindrom alfa-gal este în creștere.

Alergia nu se declanșează imediat. De obicei, primele reacții apar după 1-3 luni de la mușcătura de căpușă.

Sindromul alfa-gal produce simptome care variază de la urticarie sau umflături până la dureri abdominale convulsive, greață sau chiar șoc anafilactic. Simptomele încep de obicei la 2-6 ore după ce o persoană a ingerat un produs din carne care conține alfa-gal.

Cu toate acestea, din cauza lipsei de cunoștințe despre acest sindrom, medicii pot rata cu ușurință diagnosticul. Un studiu din 2022 a constatat că 42% dintre medicii din SUA nu auziseră niciodată de sindromul alfa-gal.

