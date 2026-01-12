O boală de care nu știa că suferă îi punea viața în pericol. Cum a fost tratat un bărbat

Există afecțiuni care pot evolua ani la rând fără niciun simptom, fiind descoperite întâmplător, în urma unor investigații efectuate pentru cu totul alte probleme de sănătate. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Dan, în vârstă de 70 ani, care a aflat că suferea de o boală serioasă care, netratată, i-ar fi pus viața în pericol.

Un RMN prostatic, pe care l-a făcut pentru suspiciunea unui cancer de prostată, a evidențiat cu totul altceva: un anevrism de arteră iliacă, adică o dilatare anormală a peretelui arterial, care în stadiile incipiente poate fi silențioasă, dar care se poate complica brusc prin disecție sau ruptură, ceea ce reprezentă un risc major, chiar vital.

În urma biopsiei de prostată, a fost înlăturată suspiciunea de cancer, dar a rămas preocuparea pentru tratarea anevrismului, pentru care Dan a programat o consultație la Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

Medicul a recomandat investigații suplimentare, inclusiv examen CT și arteriografie periferică, ale căror rezultate au arătat necesitatea unei intervenții rapide. Soluția propusă de Dr. Rodica Niculescu, pe care Dan a urmat-o fără să stea pe gânduri, a fost una minim invazivă, numită angioplastie cu stent. Scopul intervenției era excluderea anevrismului din circulație și refacerea rezistenței peretelui vascular.

Procedura de angioplastie periferică s-a realizat prin introducerea unui cateter prin artera femurală, până la nivelul leziunii. Cu ajutorul unui balon special, zona afectată a fost dilatată, după care a fost implantat un stent special, care a permis restabilirea fluxului normal de sânge. Comparativ cu chirurgia clasică, această abordare aduce o serie de beneficii pentru pacienți, precum spitalizarea mai scurtă și recuperarea rapidă. Procedura a decurs fără probleme și s-a finalizat cu succes. Postoperator, pacientul a avut o evoluție favorabilă, drept urmare a primit permisiunea de a se externa a doua zi, cu o stare generală bună.

Ulterior, pentru monitorizarea rezultatelor, Dan a efectuat eco Doppler, investigație necesară pentru evaluarea funcționării stentului și a fluxului sanguin în zona tratată. Totodată, el a respectat recomandările primite la externare, inclusiv renunțarea la fumat, un pas dificil, dar esențial pentru prevenirea altor complicații vasculare.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare beneficiază de diagnostic avansat și tratamente endovasculare moderne, realizate în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente de ultimă generație. Procedurile sunt realizate de medici cardiologi cu competențe în cardiologie intervențională, cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri.

Editor : A.D.V.