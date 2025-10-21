O muziciană în vârstă de 65 de ani a simțit o îmbunătățire instantanee a mișcărilor degetelor atunci când i s-a aplicat un curent electric în creier, scrie The Times într-un articol privind intervenția medicală suferită de o britanică bolnavă de Parkinson.

Denise Bacon, muziciană amatoare, a petrecut ani buni cântând la clarinet în concerte publice. Cu toate acestea, cea mai recentă reprezentație a femeii în vârstă de 65 de ani va rămâne cu siguranță în istorie ca fiind cea mai neobișnuită. Aceasta a avut loc în mijlocul unei săli de operație, în timp ce ea era supusă unei intervenții chirurgicale la creier.

Bacon a fost diagnosticată cu boala Parkinson în 2014, iar capacitatea ei de a cânta, de a înota și de a merge a fost afectată de simptome precum încetinirea mișcărilor și rigiditatea musculară.

În iulie, ea a fost supusă unei operații de patru ore la King’s College Hospital din Londra pentru a beneficia de stimulare cerebrală profundă (DBS). Bacon a luat clarinetul pentru a cânta scale și riff-uri în timpul procedurii, observând o îmbunătățire instantanee a mișcărilor degetelor.

Procedura chirurgicală implică forarea unor găuri de circa 9 mm diametru în craniul pacientului și implantarea de electrozi adânc în creier pentru a stimula zone specifice, care modifică semnalele electrice din creier care pot provoca simptomele Parkinson.

Echipa chirurgicală, condusă de profesorul Keyoumars Ashkan, i-a sugerat lui Bacon să-și aducă clarinetul cu ea pe masa de operație, astfel încât medicii să poată stabili dacă curentul electric are efectul dorit. Bacon a rămas trează pe tot parcursul operației și a fost „încântată” când curentul electric a dus la îmbunătățiri instantanee ale capacității sale de a cânta la instrument.

Ashkan, profesor de neurochirurgie la King's College London, a declarat:

„Fiind o clarinetistă pasionată, i s-a sugerat Denisei să-și aducă clarinetul în sala de operație pentru a vedea dacă procedura îi va îmbunătăți capacitatea de a cânta, ceea ce era unul dintre principalele obiective ale Denisei pentru operație. Am fost încântați să vedem o îmbunătățire instantanee a mișcărilor mâinilor sale și, prin urmare, a capacității sale de a cânta, odată ce stimularea a fost transmisă creierului.”

El a adăugat:

„Au fost făcute găuri de jumătate din dimensiunea unei monede de 5 pence în craniul Denisei, după ce un cadru cu coordonate precise a fost plasat pe capul Denisei, acționând ca un sistem de navigație prin satelit pentru a ne ghida către pozițiile corecte din creier pentru implantarea electrodului. Odată ce electrozii au fost plasați în partea stângă a creierului Denisei, curentul a fost pornit și s-a observat o îmbunătățire imediată a mișcărilor mâinii din partea dreaptă. Același lucru s-a întâmplat și pe partea stângă când am implantat electrozi pe partea dreaptă a creierului ei.”

Bacon, o logopedă pensionată din Crowborough, East Sussex, a cântat la clarinet în orchestra din East Grinstead până când a fost nevoită să se oprească acum cinci ani din cauza bolii Parkinson, dar acum speră să cânte mai mult.

I s-a administrat un anestezic local pentru a-i amorți scalpul și craniul în timpul operației. Creierul în sine nu are receptori de durere și nu este neobișnuit ca pacienții să rămână treji în timpul operației pe creier.

Bacon a spus: „Îmi amintesc că mâna dreaptă se putea mișca mult mai ușor odată ce a fost aplicată stimularea, iar acest lucru mi-a îmbunătățit capacitatea de a cânta la clarinet, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Deja simt îmbunătățiri în capacitatea mea de a merge și sunt nerăbdătoare să mă întorc la piscină și pe ringul de dans pentru a vedea dacă abilitățile mele s-au îmbunătățit și acolo.”

Echipa chirurgicală a inclus un chirurg, un neurolog, un neuropsiholog, precum și asistente medicale specializate în DBS și asistente medicale de sală. Electrozii au fost conectați la un generator de impulsuri, similar cu un stimulator cardiac, plasat în pieptul lui Bacon, care poate funcționa până la 20 de ani. Generatorul de impulsuri transmite impulsuri electrice pentru a modifica continuu activitatea creierului și a reduce simptomele lui Bacon.

DBS, care este principalul tip de intervenție chirurgicală utilizată pentru tratarea bolii Parkinson, poate ajuta la controlul simptomelor motorii, cum ar fi tremorul, dar nu oprește progresul bolii neurodegenerative și nu este un remediu.

Editor : B.E.