Live TV

O femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliţia a deschis un dosar penal

Data publicării:
doctor, cezariana, nastere
Foto: Shutterstock

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, de către reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu privire la decesul unei persoane.

”Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au arătat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a...
485148059_1070457835100998_6967341323833510674_n
Spitalul „Sf Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, are un nou...
Ultimele știri
MAE avertizează românii care merg în Bulgaria: Sunt restricții de circulație din cauza vremii extreme. Ce zone sunt afectate
Ilie Bolojan, întâlnire cu Christophe Hansen. Premierul a cerut un buget echilibrat pentru Politica Agricolă Comună
Parlamentul European interzice folosirea denumirilor de „hamburger”, „steak” sau „cârnaţi” în cazul produselor vegetariene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Codul roșu de ploi puternice, prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării
raw ilustratie inundatii silistea 081025 _2__00000
Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Stare de alertă în sud și sud-estul României. Școli închise, saci cu nisip montați în orașe, echipe de intervenție mobilizate
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
Digi FM
Silvia Dumitrescu, șocată de moartea lui Marius Keseri: „Off, ce e viața asta!” Ce i-a spus toboșarul de la...
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”