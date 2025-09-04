Live TV

Video O femeie de 33 de ani a murit după un avort, la Maternitatea din Sibiu: DSP a dat mai multe amenzi. Ce probleme au găsit inspectorii

Data publicării:
Maternitate.
Maternitate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu

Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort. Printre altele, inspectorii sanitari au constatat „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.

DSP Sibiu a declanşat verificări la Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu după ce, la finalul lunii trecute, o femeie de 33 de ani a murit în urma complicaţiilor suferite în urma unui avort în unitatea sanitară. 

„Urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancţionate 3 persoane care işi desfăşoară activitatea pe secţiile ATI I şi ATI II”, informează, joi, DSP Sibiu, potrivit News.ro.

Persoana responsabilă cu transfuziile în secţia ATI Ia fost amendată cu 2.000 de lei pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional.

O altă amendă, tot de 2.000 de lei, a fost dată persoanei responsabile, pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional în secţia ATI II, în timp ce a treia sancţiune în valoare de 2.000 lei, a fost aplicată persoanei responsabile cu utilizarea materialului steril, după ce inspectorii au constatat „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.
 
O femeie în vârstă de 33 de ani, care s-a internat la Maternităţea SCJU Sibiu cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând membrane rupte prematur şi avort în curs, a murit, la scurt timp după ce a suferit avortul.

„Evoluţia obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfăşurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere şi tratament de specialitate. Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicaţii septice severe. În ciuda tuturor eforturilor şi a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicaţiile au condus rapid la insuficienţă multiplă de organe şi la decesul pacientei. Cazurile de acest tip reprezintă complicaţii rare şi imprevizibile, recunoscute în literatura medicală de specialitate. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală şi a beneficiat de toate îngrijirile şi tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei”, au transmis reprezentanţii spitalului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
nastase profimedia
4
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
5
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
Scene "șocante"! O arbitră a fost lovită de un jucător, în văzul tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
Scene "șocante"! O arbitră a fost lovită de un jucător, în văzul tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a...
sala de clasa goala
Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune...
copii care alearga pe langa fantani
Alerte ANM: Urmează două zile de caniculă. Cât va dura valul de...
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul...
Ultimele știri
„Epidemie incontrolabilă” de HIV și hepatită în armata lui Putin. Cum s-a ajuns în această situație
Un băiat de 13 ani se află în comă profundă la spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică
Universitatea Harvard a obţinut o victorie judiciară împotriva lui Trump. „A folosit antisemitismul ca perdea de fum”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta 112
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat
Cum-au-fost-surprinsi-Carmen-si-Klaus-Iohannis-in-timpul-liber.-Cei-doi-stiu-sa-se-relaxeze.-Foto
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
profimedia-1026316181
Pericol de inundații pe râuri din trei județe, până la miezul nopții. Risc ridicat pe Mureș
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
Cocaina
Cea mai mare captură de droguri din acest an. Cocaină de 3,5 milioane de euro, descoperită de poliție într-o autorulotă, în zona Sibiu
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Bunicul Jon Bon Jovi, ca un om obișnuit la plajă. Cu prosoape și scaune pliabile, starul și soția lui s-au...
Film Now
Feblețea lui Tom Cruise, apariție de senzație la Veneția. Debut pe covorul roșu alături de soțul ei, după...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale cu 8.000 lei decisă de CCR. Șefa CSM și Lia Savonea au refuzat negocieri
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Katie Holmes, vizitată de fiica sa pe platourile de la „Happy Hours”. Suri Cruise i-a încântat cu zâmbetul ei...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...