O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii. Ce este „Proiectul Manhattan” al longevității

Oamenii de știință cred că abilitatea de a controla „întinerirea celulară” ar putea fi cheia extinderii duratei de viață a omului, precum și a îmbunătățirii calității vieții. Unii dintre ei speră că vor putea, într-un final, să folosească acest proces pentru a vindeca sute de boli, pentru a prelungi viața cu zeci de ani și chiar pentru a opri complet îmbătrânirea, scrie New York Times.

De ce ne naștem tineri? Cel mai natural fenomen de pe Pământ este, de fapt, greu de explicat – cel puțin, la nivel celular.

Ingredientele concepției sunt „îmbătrânite”: când o femeie rămâne gravidă, ea a purtat ovulul încă de la naștere. Spermatozoidul care l-a fecundat pentru a forma zigotul se poate să fi fost creat cu doar câteva luni înainte, dar el moștenește markerii de vârstă ai bărbatului care l-a produs.

Astfel, și zigotul ar trebui să prezinte semne de îmbătrânire. La început, aceste semne se pot vedea, însă apoi are loc o metamorfoză misterioasă.

Celulele zigotului încep să inverseze leziunile celulare, să se scuture de „praful” acumulat de ADN-ul părinților. După doar două săptămâni, celulele embrionului revin la un fel de punct zero al tinereții. Abia atunci, ele ajung să fie mai tinere decât au fost și vor mai fi vreodată.

Pentru a înțelege acest proces, care a fost descoperit relativ recent și este cunoscut sub denumirea de „întinerire naturală”, trebuie să acceptăm un adevăr surprinzător: nu suntem tineri încă din primul moment al concepției, ci ajungem acolo în urma unui proces.

Experimente de întinerire cu șoareci și porci

În ultimii 20 de ani, cercetătorii au învățat cum să declanșeze acest proces în laborator, obținând o serie de rezultate care par să ne aducă tot mai aproape de viitorul pe care ei și-l imaginează.

Ei au luat celule epidermice de la persoane de 90 de ani și le-au întinerit într-un vas de laborator. Au reușit să întinerească șoareci bolnavi, dându-le din nou blana și mușchii pe care i-au avut odată. Au luat rinichi nefuncționali de la șobolani, i-au întinerit în laborator și i-au reimplantat cu succes, urmând a încerca să reproducă aceleași rezultate și în cazul porcilor.

În luna martie, au început primele teste privind terapia de întinerire folosită asupra oamenilor, în încercarea de a inversa unele boli de ochi și de a vindeca glaucomul.

Întinerirea este una dintre cele mai noi și promițătoare descoperiri în cercetarea longevității, un domeniu care s-a dezvoltat cu adevărat începând din 1993, atunci când o cercetătoare de la Universitatea din California a demonstrat că poate să dubleze durata de viață a unui nematod (un vierme microscopic) prin modificarea unei singure gene.

De atunci, studiile legate de procesul îmbătrânirii s-au înmulțit exponențial și s-au dezvoltat alături de o industrie a longevității în plină expansiune, care nu a produs întotdeauna rezultatele promise.

Întinerirea și industria de 20 de trilioane de dolari a longevității

Peptidele, suplimentele, terapiile laser, costumele cu electrostimulare, pulberile de colagen, crioterapiile, perfuziile de sânge și alte produse care pretind că pot încetini îmbătrânirea constituie acum o piață globală de 20 de trilioane de dolari.

Această industrie este susținută de unii dintre cei mai bogați oameni din lume, care încearcă să își „cumpere” o viață mai lungă prin optimizarea propriului lor corp sau prin investițiile făcute în cercetare.

Personaje importante din Silicon Valley, precum Peter Thiel, Larry Ellison sau Sam Altman, au investit în total miliarde de dolari în companii de biotehnologie și centre de cercetare dedicate procesului de îmbătrânire.

Întinerirea pare un termen la fel de fantezist ca orice altă idee produsă de domeniul longevității și, cu toate acestea, cei mai mulți cercetători recunosc potențialul extraordinar al studierii acestui proces.

Cele mai multe polemici nu apar în jurul discuției legate de posibilitatea ca îmbătrânirea celulară să poată fi inversată, ci în privința a cât de mult vor putea oamenii de știință să obțină din manipularea acestui proces.

Va funcționa la oameni? Va fi întinerirea limitată la intervenții specifice menite să vindece anumite boli? Va ajunge vreodată atât de sigură încât să poată fi folosită pentru a întineri întreg corpul – pentru a-i ajuta pe oameni să arate și să se simtă mai tineri sau să oprească de tot îmbătrânirea?

„Proiectul Manhattan” al longevității

Unele dintre aceste întrebări își vor găsi cel mai probabil răspunsul în Altos Labs, o companie de biotehnologie învăluită în mister, despre care se spune că ar fi susținută de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și de investitorul Iuri Millner.

Având la dispoziție fonduri de 3 miliarde de dolari încă de la fondarea companiei, Altos a fost cel mai mare start-up din domeniul biotehnologiei în momentul lansării, devenind un fel de „Proiect Manhattan” al longevității.

Altos i-a atras pe unii dintre cei buni cercetători din acest domeniu cu salarii de milioane de dolari și fonduri aproape nelimitate. Competitorii săi consideră Altos un fel de cutie neagră.

„Ei nu împărtășesc ceea ce fac”, a spus un cercetător pentru NYT. Oamenii de știință care lucrează pentru Altos publică foarte rar studii și nu vorbesc aproape niciodată cu jurnaliștii despre munca lor.

Unul dintre cele mai importante personaje de la Altos este Juan Carlos Izpisua Belmonte, care a declanșat o dezbatere controversată în 2019, când a lucrat cu oameni de știință din China pentru a crea o himeră: un embrion pe jumătate maimuță, pe jumătate om.

Izpisua Belmonte a publicat cea mai importantă lucrare a sa în 2016, atunci când și-a uluit colegii după ce a găsit o cale de întinerire genetică a șoarecilor bolnavi, ceea ce le-a extins viața cu 30%.

„Studiul nostru arată că îmbătrânirea s-ar putea să nu trebuiască să evolueze într-o singură direcție”, le-a spus el reporterilor după ce și-a publicat lucrarea. „Are plasticitate și, cu o modulare atentă, îmbătrânirea ar putea fi inversată.”

Cercetătorii se concentrează pe organele care îmbătrânesc cel mai repede

Cercetările lui Izpisua Belmonte arată că pe măsură ce îmbătrânesc, celulele nu mai reușesc să citească instrucțiunile lor epigenetice și rămân blocate pe modul de refacere, nemaiputând să își reia sarcinile normale.

Acest lucru adaugă strat după strat de „ciment” pentru întărirea structurii celulei, dar ea devine mai fibroasă și rigidă, ceea ce face ca procesul de reparare să fie tot mai intens și, în acest caz, dăunător.

Procesul acesta este ceea ce Izpisua Belmonte crede că provoacă îmbătrânirea și, într-un final, moartea. Când a reușit să inverseze acest proces în laborator, prin stimularea întineririi celulelor blocate în modul de refacere, el a spus că multe dintre celelalte semne ale îmbătrânirii celulelor au dispărut de asemenea.

Altos și alte câteva companii de biotehnologie încearcă să găsească cea mai sigură metodă de a declanșa acest proces la oameni. Momentan, cercetătorii se concentrează pe întinerirea celulelor din rinichi, inimă și ficat, care sunt de multe ori primele organe care cedează pe măsură ce îmbătrânim.

Oamenii de știință speră că prin reglarea organelor care îmbătrânesc mai repede, ei le vor putea oferi pacienților o viață mai lungă și mai sănătoasă.

În acest fel, toate organele ar ajunge să îmbătrânească în același ritm, ceea ce va duce într-un final la o perioadă scurtă și cât mai lină de declin.

Editor : Raul Nețoiu