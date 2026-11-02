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O pastilă experimentală a redus tumorile la pacienţi cu una dintre cele mai agresive forme de cancer

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cancer pancreatic pancreas
Cancer pancreatic. Foto: Getty Images
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Din articol
Răspuns la tratament Reacţii adverse Studiu de fază III

Un tratament oral experimental, care acţionează asupra unei mutaţii genetice implicate în dezvoltarea cancerului pancreatic, a demonstrat rezultate promiţătoare la pacienţi cu boală metastatică, trataţi anterior prin chimioterapie. Primele date clinice indică o reducere a tumorilor la o parte dintre pacienţi şi susţin continuarea cercetărilor într-un studiu de fază III.

Cancerul pancreatic este una dintre cele mai agresive forme de cancer, iar opţiunile terapeutice rămân limitate, în special după progresia bolii sub tratamentele disponibile. Identificarea unor terapii care acţionează direct asupra modificărilor genetice responsabile de creşterea tumorilor reprezintă o direcţie importantă de cercetare.

Compania biofarmaceutică americană Verastem Oncology a anunţat noi rezultate din studiul clinic TARGET-D 101, de fază I/II, care evaluează medicamentul experimental VS-7375 la pacienţi cu tumori solide avansate care prezintă mutaţia KRAS G12D, potrivit News.ro.

KRAS este o genă implicată în controlul creşterii şi multiplicării celulelor. Mutaţia G12D poate determina activarea anormală a proteinei KRAS, favorizând dezvoltarea şi progresia cancerului.

VS-7375 este un medicament administrat oral, conceput pentru a bloca proteina KRAS G12D atât în starea activă, cât şi în cea inactivă, cu scopul de a întrerupe semnalele care susţin creşterea celulelor canceroase.

Studiul, desfăşurat în mai multe centre medicale din Statele Unite, a inclus peste 200 de pacienţi cu diferite tumori avansate, inclusiv cancer pancreatic, colorectal şi pulmonar.

Răspuns la tratament

În grupul cu adenocarcinom pancreatic metastatic, analiza principală prezentată de companie a inclus 22 de pacienţi trataţi anterior prin chimioterapie, care au primit zilnic 900 mg de VS-7375, fără asocierea altor medicamente antitumorale.

Potrivit rezultatelor comunicate de companie, 41% dintre pacienţi (9 din 22) au înregistrat un răspuns tumoral obiectiv, confirmat prin evaluări imagistice repetate.

În subgrupul celor opt pacienţi care primiseră anterior o singură linie de tratament, rata răspunsului confirmat a fost de 50%.

Au fost raportate şi două răspunsuri complete, caracterizate prin dispariţia leziunilor tumorale detectabile la evaluarea imagistică. Într-unul dintre cazuri, dispariţia leziunilor a fost confirmată prin repetarea investigaţiilor imagistice, iar în celălalt, confirmarea era încă în aşteptare.

La nivelul întregului grup, 86% dintre pacienţi au prezentat fie reducerea tumorilor, fie menţinerea bolii fără progresie.

La şase luni, rata estimată a supravieţuirii fără progresia bolii a fost de 67%, iar 16 dintre cei 22 de pacienţi continuau tratamentul la momentul analizei. Perioada mediană de urmărire a fost de 6,4 luni.

Reacţii adverse

Cercetătorii au observat şi modificări ale unor indicatori biologici asociaţi bolii. La 15 dintre cei 17 pacienţi cu valori iniţial crescute ale markerului tumoral CA 19-9, nivelul acestuia s-a redus cu peste 50%.

În plus, la şapte dintre cei 12 pacienţi evaluaţi pentru ADN tumoral circulant, fragmentele de material genetic provenite din tumori şi detectabile în sânge au devenit nedetectabile în perioada analizată.

În ceea ce priveşte siguranţa, cele mai frecvente reacţii adverse asociate tratamentului au fost greaţa, vărsăturile şi diareea, predominant de intensitate uşoară sau moderată. În grupul mai larg de pacienţi care au primit aceeaşi doză, 2% au întrerupt tratamentul din cauza reacţiilor adverse.

Rezultatele sunt preliminare şi provin dintr-un studiu de fază I/II, fără un grup de comparaţie tratat prin chimioterapie. Numărul pacienţilor cu cancer pancreatic evaluaţi este redus, iar perioada de urmărire este încă scurtă. Datele au fost prezentate de companie şi necesită confirmare în studii clinice mai ample.

Studiu de fază III

Compania farmaceutică a anunţat că a ajuns la un acord cu Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) privind proiectarea unui studiu de fază III la pacienţi cu cancer pancreatic metastatic care urmează să înceapă prima linie de tratament.

Studiul va compara administrarea VS-7375 în asociere cu un medicament care blochează receptorul factorului de creştere epidermică (EGFR), administrarea VS-7375 în combinaţie cu chimioterapia şi chimioterapia standard.

Medicamentul rămâne experimental şi nu este autorizat pentru utilizare clinică în Uniunea Europeană sau în Statele Unite.

Rezultatele susţin potenţialul inhibării selective a proteinei KRAS G12D ca strategie terapeutică în cancerul pancreatic metastatic.

Studiul de fază III va trebui să stabilească dacă această abordare poate îmbunătăţi controlul bolii şi supravieţuirea comparativ cu tratamentele disponibile.

Editor : B.P.

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