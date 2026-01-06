Live TV

O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer, identificată în corpul uman

Data publicării:
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
Foto: Shutterstock
Din articol
Refacerea alfa-cetoglutaratului Memoria asociativă

Îmbătrânirea este însoţită frecvent de declin cognitiv şi scăderea treptată a performanţelor mintale, iar în unele cazuri, de boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Un nou studiu sugerează că o moleculă prezentă în mod natural în organism ar putea ajuta la refacerea unor funcţii ale memoriei afectate în această boală, oferind o posibilă direcţie de cercetare pentru menţinerea sănătăţii creierului la vârste înaintate.

Cercetări desfăşurate de Facultatea de Medicină Yong Loo Lin, din cadrul Universităţii de Stat din Singapore (NUS Medicine), arată că alfa-cetoglutaratul de calciu (CaAKG), un metabolit natural studiat frecvent în contextul îmbătrânirii sănătoase, poate restabili funcţii cerebrale esenţiale legate de memorie în modele experimentale de boală Alzheimer.

Obiectivul principal al cercetării a fost evaluarea capacităţii CaAKG de a îmbunătăţi plasticitatea sinaptică în creierul afectat de Alzheimer, de a reface semnalizarea implicată în memorie, de a proteja neuronii de modificările degenerative precoce şi de a contribui la o îmbătrânire cognitivă mai sănătoasă.

Autorii studiului citat de News.ro subliniază că această abordare se înscrie în conceptul de strategii geroprotectoare, care vizează procesele biologice ale îmbătrânirii, nu doar simptomele individuale ale bolilor.

Experimentele au arătat că CaAKG îmbunătăţeşte comunicarea dintre celulele nervoase în modelele de boală Alzheimer.

Molecula a refăcut semnalele slăbite dintre neuroni şi a restabilit memoria asociativă, una dintre primele funcţii afectate în această boală.

Refacerea alfa-cetoglutaratului

Nivelurile de alfa-cetoglutarat scad în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, iar autorii sugerează că refacerea acestora ar putea susţine îmbătrânirea mai sănătoasă a creierului.

Pentru a înţelege mecanismele implicate, cercetătorii au urmărit LTP (long-term potentiation), un proces prin care conexiunile dintre neuroni se întăresc şi care este esenţial pentru învăţare şi formarea memoriei de durată.

În boala Alzheimer, acest proces este sever afectat. Administrarea CaAKG a readus LTP la valori normale în modelele studiate. În plus, molecula a stimulat autofagia, sistemul intern de „curăţare” al celulelor, responsabil de eliminarea proteinelor deteriorate şi de menţinerea sănătăţii neuronale.

Autorii descriu o cale de acţiune identificată recent, prin care CaAKG creşte flexibilitatea neuronală prin activarea canalelor de calciu de tip L şi a receptorilor AMPA permeabili la calciu, fără a implica receptorii NMDA (N-metil-D-aspartat) pentru glutamat, adesea afectaţi de acumulările de amiloid. NMDA sunt receptori de pe neuroni pentru un neurotransmiţător numit glutamat. Numele vine de la N-metil-D-aspartat (NMDA), o substanţă care îi poate activa.

Memoria asociativă

De asemenea, CaAKG a refăcut un mecanism sinaptic care ajută creierul să lege între ele informaţii şi evenimente apropiate în timp, susţinând astfel memoria asociativă şi forme mai complexe de învăţare, afectate devreme în boala Alzheimer.

„Scopul nostru a fost să vedem dacă un compus studiat iniţial pentru extinderea duratei de viaţă sănătoase ar putea fi util şi în boala Alzheimer”, a declarat dr. Sheeja Navakkode, primul autor al studiului şi cercetător în cadrul Programului de Healthy Longevity Translational Research, citat într-un comunicat.

Cercetarea, realizată la National University of Singapore şi publicată în revista Aging Cell, deschide noi direcţii de investigare privind rolul metaboliţilor naturali în susţinerea funcţiilor cognitive afectate de îmbătrânire şi de bolile neurodegenerative.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Military patrol
5
Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui...
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vaccin
Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă prin care poate fi încetinită îmbătrânirea
criza apei
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale
branzeturi lactate
Alimentul care te ajută să-ți păstrezi memoria până la bătrânețe și reduce riscul de demență (studiu)
litere si un om care tipa
Obiceiul care te face mai puternic fizic, deși este criticat de societate. Cum poate fi înjuratul benefic pentru sănătate
donald trump
Donald Trump, cel mai mediatizat lider în presa franceză în 2025. E prima oară când președintele SUA îl depășește pe Emmanuel Macron
Recomandările redacţiei
U.S. President Donald Trump, Secretary of State Marco Rubio, Department of Defense Secretary Pete Hegseth and Joint Chiefs of Staff Chairman Dan Cain monitor Operation Absolute Resolve. The large scale operation by the U.S. military and U.S law enforcemen
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei...
nicusor dan
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta...
PF Daniel
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de...
soare la apus iarna
Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece...
Ultimele știri
Nvidia lansează AI cu „raționament” pentru mașinile autonome. Jensen Huang: „Conduce natural pentru că a învățat direct de la oameni”
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela. Cele cinci semnale care contează pentru pieţe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se...
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum trebuie tăiați cireșii iarna. Metoda care aduce o recoltă bogată și ce greșeli trebuie evitate
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
L-a distrus pe Gigi Becali! "Din cauza lui, nu mai am încredere în niciun om!"
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată între ianuarie și decembrie 2026? Când s-au născut?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...