O bacterie periculoasă, care provoacă infecții grave și poate fi transmisă de la un pacient la altul, se răspândește tot mai rapid în spitalele europene. Numărul infecțiilor a crescut cu 72% în ultimii șase ani, iar unele tulpini au devenit rezistente la aproape toate antibioticele, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Numărul infecțiilor sanguine provocate de bacteria Klebsiella pneumoniae, rezistentă la tratament, a crescut cu 72% între 2019 și 2025, potrivit celor mai recente rapoarte publicate miercuri de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Evoluția este departe de obiectivul UE de a reduce aceste infecții cu 5% până în 2030, transmite POLITICO.

Infecțiile asociate acestei bacterii, al căror număr a crescut constant în ultimii ani, reprezintă o amenințare majoră pentru pacienții internați în spitale și au o rată ridicată a mortalității, situată de regulă între 40% și 70%. Analizele arată că mai multe tulpini devin rezistente la aproape toate antibioticele, inclusiv la cele nou dezvoltate, și pot provoca forme grave de boală și decese.

Datele referitoare la Klebsiella pneumoniae rezistentă la tratament reprezintă „cea mai mare îngrijorare” dintre toate informațiile colectate în ultimul an privind superbacteriile din Europa, a declarat Christian Giske, coordonatorul activității în acest domeniu la ECDC, în cadrul unei conferințe de presă.

Este doar un exemplu al pericolelor reprezentate de rezistența antimicrobiană, capacitatea bacteriilor și fungilor de a dezvolta rezistență la medicamentele concepute pentru a le distruge. Se estimează că acest fenomen provoacă anual 35.000 de decese în UE, Islanda și Norvegia.

Pentru Europa, rezistența antimicrobiană reprezintă „o amenințare majoră la adresa sănătății publice”, a subliniat Giske. În ciuda progreselor înregistrate în anumite domenii, cele mai recente rapoarte arată că UE este încă departe de atingerea obiectivelor stabilite pentru 2030 privind reducerea infecțiilor rezistente la tratament. Una dintre principalele dificultăți este numărul limitat de medicamente noi disponibile pentru tratarea acestora.

Datele apar în contextul în care noua legislație farmaceutică europeană urmează să fie semnată în decembrie. Aceasta include măsuri pentru stimularea descoperirii și dezvoltării de noi antibiotice, prin acordarea unor avantaje de exclusivitate pe piață industriei farmaceutice și promovarea unor modele de plată predictibile, prin care statele să poată achiziționa aceste medicamente.

O bacterie tot mai greu de combătut

Având în vedere că bacteria se transmite între pacienți, reducerea numărului tot mai mare de infecții cu Klebsiella necesită măsuri mai stricte de prevenire și control în spitale, avertizează ECDC. Acestea includ îmbunătățirea igienei mâinilor, utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protecție, precum mănușile, și curățarea și dezinfectarea eficientă a suprafețelor și spațiilor.

Deși măsuri similare au contribuit la reducerea semnificativă a infecțiilor cu MRSA, o superbacterie mai cunoscută, asociată infecțiilor dobândite în spitale, în cazul Klebsiella, chiar și omiterea unei suprafețe foarte mici în timpul curățeniei poate favoriza răspândirea bacteriei.

„Klebsiella este o bacterie intestinală și ar putea avea rezervoare mai importante în organism”, le-a explicat Giske jurnaliștilor, în cadrul conferinței de presă. „Ceea ce funcționează în cazul MRSA s-ar putea să nu fie suficient pentru Klebsiella. Respectarea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor trebuie să fie și mai riguroasă pentru a limita o problemă precum Klebsiella”.

Statele europene au reușit să reducă infecțiile cu MRSA, denumirea sub care este cunoscut Staphylococcus aureus rezistent la meticilină. În 2025, numărul infecțiilor sanguine provocate de această bacterie a fost cu 19% mai mic decât în 2019, depășind obiectivul de reducere cu 15% până în 2030.

Deși măsurile de control al infecțiilor au fost utilizate cu succes pentru reducerea cazurilor de MRSA, Klebsiella este mult mai dificil de combătut, a explicat Giske.

Și infecțiile provocate de tulpinile rezistente la antibiotice ale bacteriei E. coli se dovedesc greu de redus. În locul unei scăderi cu 10% până în 2030, UE a înregistrat o creștere de 16,4% între 2019 și 2025.

Progrese inegale în combaterea rezistenței la antibiotice

Reducerea consumului de antibiotice și utilizarea lor țintită sunt, de asemenea, esențiale. Evitarea administrării antibioticelor atunci când nu sunt necesare poate diminua riscul ca bacteriile să dezvolte rezistență la aceste medicamente.

Noile estimări arată că utilizarea antibioticelor în UE a scăzut cu 5% între 2019 și 2025, mult sub obiectivul de reducere cu 20% până în 2030. În același timp, Uniunea Europeană înregistrează progrese lente în ceea ce privește utilizarea tipurilor adecvate de antibiotice.

UE se apropie treptat de obiectivul ca cel puțin 65% dintre antibioticele utilizate în Europa să facă parte din categoriile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). În 2025, proporția acestora a ajuns la 62,5%.

„Suntem încă în urmă în ceea ce privește mai multe dintre obiectivele UE pentru 2030 referitoare la combaterea rezistenței antimicrobiene”, a declarat directoarea ECDC, Pamela Rendi-Wagner, într-un comunicat.

Una dintre inovațiile recente care contribuie la îmbunătățirea situației este supravegherea genomică. Aceasta permite autorităților să evalueze mai rapid modul în care se răspândesc bacteriile rezistente la antibiotice, a explicat Rendi-Wagner.

„Acest lucru înseamnă, la rândul său, că putem interveni mai devreme pentru a opri transmiterea, putem orienta mai eficient deciziile privind tratamentul și putem identifica domeniile în care este cea mai urgentă nevoie de antibiotice noi”, a adăugat ea.

Editor : M.I.