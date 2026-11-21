Colibactina, o toxină produsă de anumite tulpini de E. coli, ar putea contribui la creșterea cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cercetătorii investighează ipoteza că provoacă mutații genetice încă din copilărie, favorizând apariția bolii, relatează The Guardian.

Expunerea la o toxină bacteriană în primii ani de viață a devenit una dintre principalele explicații investigate de cercetători pentru creșterea numărului de cazuri de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani, au aflat parlamentarii britanici în cadrul unei audieri.

În multe țări, numărul cazurilor de cancer colorectal diagnosticate la vârste tinere s-a dublat în ultimele două decenii. Deși creșterea obezității și reducerea activității fizice contribuie la această tendință, cercetătorii consideră că trebuie să existe și alți factori implicați.

Dr. Karl Smith-Byrne, epidemiolog molecular principal la Universitatea Oxford, a declarat în fața Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Camera Comunelor că factorii de risc cunoscuți pentru cancerul colorectal, precum obezitatea, fumatul și consumul de alcool, pot explica doar aproximativ jumătate dintre cazurile diagnosticate de medici.

El a afirmat că nu consideră „plauzibil” ca creșterea incidenței cancerului colorectal la persoanele tinere să poată fi explicată în întregime prin factorii de risc deja cunoscuți.

Anul trecut, oamenii de știință au identificat o toxină numită colibactină, produsă de anumite tulpini ale bacteriei Escherichia coli (E. coli) prezente în intestin, drept un posibil factor implicat în apariția cancerului colorectal la vârste tinere. Mutațiile caracteristice provocate de această toxină au fost de trei ori mai frecvente în tumorile persoanelor sub 40 de ani decât în cele ale persoanelor de peste 70 de ani.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă această toxină contribuie efectiv la apariția cancerului colorectal, însă oamenii de știință investighează în prezent această ipoteză. „Aceasta este probabil principala explicație în momentul de față”, le-a spus Smith-Byrne parlamentarilor.

Profesorul Mike Stratton, de la Institutul Sanger, care nu a participat la audiere, a afirmat că această toxină provoacă mutații la unii copii, dar nu și la alții, existând dovezi că astfel de modificări genetice pot apărea încă din primul an de viață. Cercetările sale au arătat că, până la vârsta de 10 ani, copiii afectați pot acumula un număr de mutații comparabil cu cel al unei persoane de 50 de ani.

„Dacă provoacă mutații, acestea apar într-o perioadă sensibilă, la începutul vieții, iar acest lucru poate face ca procesul prin care colonul sau rectul unei persoane ajunge să dezvolte cancer ori tumori să înceapă mai devreme”, a explicat Smith-Byrne, care a supraviețuit el însuși unui cancer rectal diagnosticat la o vârstă tânără.

Unii cercetători suspectează că anumite tulpini de E. coli, care în mod normal trăiesc în intestin fără să provoace probleme, au evoluat în ultimele decenii și au început să producă colibactină.

Profesorul Elio Riboli, epidemiolog specializat în cancer la Imperial College London, a declarat în fața comisiei: „Această colibactină este întâlnită în principal la persoanele născute după 1960. Ceva s-a întâmplat cu bacteria E. coli... Trebuie să fi avut loc o mutație și să fi apărut o nouă bacterie”.

Primul indiciu nou după mult timp

Cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial, reprezentând aproximativ unul din zece cazuri de cancer. Boala rămâne mult mai frecventă la persoanele de peste 50 de ani, însă datele globale sugerează o creștere accentuată a numărului de diagnostice în rândul persoanelor mai tinere.

Profesoara Helen Coleman, epidemiolog specializat în cancer la Queen’s University Belfast, le-a spus parlamentarilor că descoperirea colibactinei reprezintă „primul indiciu nou pe care îl avem după destul de mult timp”, dar că posibilul său rol în apariția cancerului colorectal este încă investigat.

„Deși vorbim despre adulți diagnosticați cu cancer între 18 și 49 de ani, este foarte probabil să fie vorba despre expuneri care au avut loc foarte devreme în viață”, a explicat ea. „Ar putea fi ceva la care ai fost expus în copilăria foarte timpurie, posibil chiar în perioada prenatală, iar acest lucru face ca fenomenul să fie foarte dificil de studiat”.

Riboli a subliniat că, deși oamenii de știință trebuie să identifice factorii încă necunoscuți care contribuie la apariția diferitelor tipuri de cancer, oamenii ar trebui să reducă riscurile deja demonstrate.

În Regatul Unit și în Statele Unite, consumul de alcool și fumatul sunt în scădere, însă obezitatea este în creștere, iar activitatea fizică se reduce.

„Rezultatele cele mai rapide ar putea veni din aplicarea lucrurilor pe care le știm deja”, a spus el. „Am putea preveni aproximativ 60% dintre cazurile de cancer care apar în prezent, dar nu aplicăm la nivelul societății ceea ce știm”.

Editor : M.I.