Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie

Un nou studiu arată că evoluţia leucemiei mieloide acute ar putea fi influenţată prin controlul unor semnale care determină dacă celulele stem din măduva osoasă rămân sănătoase sau se transformă în celule canceroase. Descoperirile deschid perspectiva unor tratamente viitoare mai bine adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.

Leucemia mieloidă acută este o formă agresivă de cancer al sângelui, care apare în măduva osoasă, locul unde sunt produse celulele sanguine. Boala poate afecta persoane de orice vârstă, dar este mai frecventă după 65 de ani. Mai puţin de 5% dintre pacienţii peste 65 de ani supravieţuiesc bolii. Singurul tratament cu potenţial curativ este transplantul de celule stem, o procedură complexă şi solicitantă pentru organism, cu efecte adverse severe, care nu este potrivită pentru toţi pacienţii, în special pentru cei vârstnici, relatează News.ro.

Într-un studiu publicat în revista Nature Communications, o echipă de la Universitatea din Oslo, Norvegia, a analizat modul în care apar celulele canceroase în măduva osoasă şi dacă acest proces poate fi oprit.

Cercetătorii s-au concentrat asupra celulelor stem hematopoietice - acele celule capabile să se dividă şi să se transforme în toate tipurile de celule sanguine.

În mod normal, aceste celule pot rămâne în repaus sau se pot divide pentru a genera celule roşii(hematii), celule albe (leucocite) şi trombocite. Procesele de diviziune şi diferenţiere celulară trebuie strict controlate. Dacă echilibrul se pierde, celulele pot deveni canceroase. În leucemia mieloidă acută, celulele stem nu mai dau naştere celulelor sanguine normale, ci celulelor canceroase.

Dezvoltarea celulelor stem depinde de semnalele primite din mediul înconjurător. Echipa a identificat semnale implicate în apariţia acestui tip de leucemie, care ar putea fi utilizate pentru a combate boala. Aceste semnale ajută la menţinerea unui echilibru între starea de repaus a celulei stem şi momentul în care aceasta începe să se dividă şi să producă noi celule. Cercetătorii descriu sistemul ca având un „accelerator”, care stimulează diviziunea, şi o „frână”, care menţine celula în stare de repaus.

Studiul arată că aceste mecanisme implică molecula succinat şi receptorul său, SUCNR1. Nivelurile lor influenţează dacă celula stem este stimulată să se dividă sau să rămână în repaus. Activarea receptorului SUCNR1 menţine celulele stem sănătoase prin controlul a două proteine asociate cu promovarea cancerului, S100A8 şi S100A9.

Cercetătorii au analizat date de la pacienţi cu LMA şi au realizat experimente pe şoareci cu această boală, utilizând metode precum analiza celulelor stem, secvenţierea ARN şi citometria în flux, o tehnică avansată de analiză a celulelor.

La pacienţi, echipa a evaluat nivelul de expresie al SUCNR1 şi au constatat că valorile scăzute ale acestui receptor sunt asociate cu o supravieţuire mai redusă.

În modelele animale, nivelurile succinatului, ale receptorului SUCNR1 şi ale proteinei S100A9 au influenţat evoluţia bolii. Cercetătorii au demonstrat, la şoareci, că modificarea acestor niveluri poate influenţa dezvoltarea leucemiei.

Autorii subliniază că succinatul a fost considerat până acum un factor care favorizează progresia acestei forme de cancer. Noile date indică şi un rol protector al succinatului, prin acţiunea asupra receptorului SUCNR1.

Următoarea etapă a cercetării vizează explorarea modului în care aceste descoperiri pot fi valorificate în tratamente clinice. Potrivit echipei, nivelul SUCNR1 ar putea contribui, în perspectivă, la dezvoltarea unor terapii personalizate pentru pacienţii cu leucemie mieloidă acută.

