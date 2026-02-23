Live TV

Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie

Data publicării:
celule stem luate cu pipeta
Clule stem. Foto: Profimedia

Un nou studiu arată că evoluţia leucemiei mieloide acute ar putea fi influenţată prin controlul unor semnale care determină dacă celulele stem din măduva osoasă rămân sănătoase sau se transformă în celule canceroase. Descoperirile deschid perspectiva unor tratamente viitoare mai bine adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.

Leucemia mieloidă acută este o formă agresivă de cancer al sângelui, care apare în măduva osoasă, locul unde sunt produse celulele sanguine. Boala poate afecta persoane de orice vârstă, dar este mai frecventă după 65 de ani. Mai puţin de 5% dintre pacienţii peste 65 de ani supravieţuiesc bolii. Singurul tratament cu potenţial curativ este transplantul de celule stem, o procedură complexă şi solicitantă pentru organism, cu efecte adverse severe, care nu este potrivită pentru toţi pacienţii, în special pentru cei vârstnici, relatează News.ro.

Într-un studiu publicat în revista Nature Communications, o echipă de la Universitatea din Oslo, Norvegia, a analizat modul în care apar celulele canceroase în măduva osoasă şi dacă acest proces poate fi oprit.

Cercetătorii s-au concentrat asupra celulelor stem hematopoietice - acele celule capabile să se dividă şi să se transforme în toate tipurile de celule sanguine.

În mod normal, aceste celule pot rămâne în repaus sau se pot divide pentru a genera celule roşii(hematii), celule albe (leucocite) şi trombocite. Procesele de diviziune şi diferenţiere celulară trebuie strict controlate. Dacă echilibrul se pierde, celulele pot deveni canceroase. În leucemia mieloidă acută, celulele stem nu mai dau naştere celulelor sanguine normale, ci celulelor canceroase.

Dezvoltarea celulelor stem depinde de semnalele primite din mediul înconjurător. Echipa a identificat semnale implicate în apariţia acestui tip de leucemie, care ar putea fi utilizate pentru a combate boala. Aceste semnale ajută la menţinerea unui echilibru între starea de repaus a celulei stem şi momentul în care aceasta începe să se dividă şi să producă noi celule. Cercetătorii descriu sistemul ca având un „accelerator”, care stimulează diviziunea, şi o „frână”, care menţine celula în stare de repaus.

Studiul arată că aceste mecanisme implică molecula succinat şi receptorul său, SUCNR1. Nivelurile lor influenţează dacă celula stem este stimulată să se dividă sau să rămână în repaus. Activarea receptorului SUCNR1 menţine celulele stem sănătoase prin controlul a două proteine asociate cu promovarea cancerului, S100A8 şi S100A9.

Cercetătorii au analizat date de la pacienţi cu LMA şi au realizat experimente pe şoareci cu această boală, utilizând metode precum analiza celulelor stem, secvenţierea ARN şi citometria în flux, o tehnică avansată de analiză a celulelor.

La pacienţi, echipa a evaluat nivelul de expresie al SUCNR1 şi au constatat că valorile scăzute ale acestui receptor sunt asociate cu o supravieţuire mai redusă.

În modelele animale, nivelurile succinatului, ale receptorului SUCNR1 şi ale proteinei S100A9 au influenţat evoluţia bolii. Cercetătorii au demonstrat, la şoareci, că modificarea acestor niveluri poate influenţa dezvoltarea leucemiei.

Autorii subliniază că succinatul a fost considerat până acum un factor care favorizează progresia acestei forme de cancer. Noile date indică şi un rol protector al succinatului, prin acţiunea asupra receptorului SUCNR1.

Următoarea etapă a cercetării vizează explorarea modului în care aceste descoperiri pot fi valorificate în tratamente clinice. Potrivit echipei, nivelul SUCNR1 ar putea contribui, în perspectivă, la dezvoltarea unor terapii personalizate pentru pacienţii cu leucemie mieloidă acută.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
2
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
3
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Digi Sport
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cat
Pisicile ar putea deține indicii vitale pentru tratamentul cancerului la oameni
un medic se uita la radiografii ale creierului
Poluarea aerului e asociată direct cu apariţia bolii Alzheimer. Concluziile unui studiu pe 27 de milioane de oameni
Jupiter and Galilean moons, illustration
Descoperire surprinzătoare despre forma planetei Jupiter (studiu)
copii fata baiat
Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință
Brad Arnold Passes Away at 47
Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi
Recomandările redacţiei
Merz Macron
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima...
campanie dezinformare rusia
Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de...
bani-lei-1536x866
Cresc taxele de școlarizare la universități, din toamnă. Facultatea...
Ultimele știri
Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze?
Patru astronauți și un test enorm: care este miza misiunii lunare Artemis II a NASA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Fanatik.ro
Panică într-un oraș care găzduiește meciuri la Cupa Mondială. Bărbați înarmați au luat cu asalt aeroportul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul Craiovei după victoria de la Slobozia. Ștefan Baiaram, primele detalii
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...