Obezitatea apărută înainte de 30 de ani crește cu 70% riscul de deces prematur (studiu)

Perioada din viaţă în care o persoană ia în greutate poate avea un impact important asupra sănătăţii pe termen lung. Nu doar excesul ponderal contează, ci şi vârsta la care apare creşterea în greutate, potrivit unui studiu de amploare care a urmărit evoluţia greutăţii de-a lungul vieţii adulte.

Creşterea în greutate în perioada tinereţii este asociată cu un risc mai mare de deces, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Lund din Suedia şi publicat recent în revista eClinicalMedicine.

Participanţii care au dezvoltat obezitate între 17 şi 29 de ani au avut un risc cu aproximativ 70% mai mare de a muri din orice cauză în perioada de urmărire, comparativ cu cei care nu au devenit obezi până la vârsta de 60 de ani, mai scrie News.ro.

Studiul a inclus date de la peste 600.000 de persoane şi a fost conceput pentru a urmări evoluţia greutăţii în timp. Au fost incluşi doar participanţii care aveau cel puţin trei măsurători ale greutăţii între 17 şi 60 de ani. Obezitatea a fost definită ca momentul în care indicele de masă corporală (IMC) a atins sau a depăşit valoarea de 30.

De ce ar fi mai periculoasă obezitatea apărută devreme

Cercetătorii precizează că studiul nu demonstrează faptul că luarea în greutate la vârste tinere este cauza directă a deceselor, dar subliniază că obezitatea este asociată cu numeroase probleme de sănătate.

Cea mai constantă observaţie a fost aceea că persoanele care iau în greutate mai devreme au un risc mai mare de deces prematur decât cele care acumulează mai puţine kilograme.

O posibilă explicaţie este durata mai lungă de expunere a organismului la efectele excesului ponderal. Persoanele care devin obeze la vârste mai mici trăiesc mai mulţi ani cu acest stres biologic, ceea ce poate creşte uzura organismului.

Analiza a inclus mortalitatea generală şi decesele asociate unor afecţiuni legate de obezitate, precum bolile cardiovasculare, anumite tipuri de cancer şi diabetul zaharat de tip 2. Dintre acestea, bolile cardiovasculare, inclusiv infarctul şi accidentul vascular cerebral (AVC), au avut cea mai mare contribuţie la riscul crescut de deces.

Rezultatele arată că numărul de ani trăiţi cu obezitate contează mai mult decât creşterea în greutate la vârste înaintate, în determinarea riscului de deces.

Expunerea prelungită la rezistenţă la insulină, inflamaţia şi o tendinţă crescută de coagulare a sângelui, asociate cu substanţele eliberate de ţesutul adipos, ar putea contribui la aceste riscuri.

Diferenţe între femei şi bărbaţi

Studiul a identificat şi diferenţe între sexe. În cazul femeilor, riscul de deces prematur prin cancer asociat obezităţii a fost similar, indiferent de momentul apariţiei creşterii în greutate. Acest rezultat sugerează existenţa unor alţi factori implicaţi, posibil legaţi de modificările hormonale din menopauză.

Printre limitările studiului se numără faptul că datele nu au inclus informaţii despre dietă şi activitate fizică, factori care pot influenţa atât greutatea, cât şi riscul de deces. Autorii menţionează că studii viitoare ar putea analiza aceste aspecte, precum şi distribuţia grăsimii corporale sau diferenţa dintre masa grasă şi cea musculară.

Chiar şi în aceste condiţii, dimensiunea mare a eşantionului şi urmărirea pe termen lung oferă rezultate relevante pentru sănătatea publică. Autorii subliniază că prevenirea obezităţii ar trebui să înceapă cât mai devreme în viaţă.

Pentru a ilustra diferenţa de risc, cercetătorii arată că, în perioada de urmărire, au murit 10 din 1.000 de persoane fără obezitate precoce, comparativ cu aproximativ 17 din 1.000 dintre cei care au dezvoltat obezitate la vârste tinere.

Autorii subliniază însă că aceste estimări pot varia în funcţie de variabilele incluse în analiză şi de precizia măsurătorilor, iar interpretarea rezultatelor ar trebui să se concentreze în principal pe asocierea dintre creşterea în greutate la vârste tinere şi un risc mai mare de deces.

