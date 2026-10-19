Obiceiul alimentar larg răspândit care poate duce la ficat gras sau chiar la ciroză hepatică

Un nou studiu arată că o masă luată târziu crește riscul de ficat gras și ciroză hepatică. Acest lucru se datorează, printre altele, asimilării deficitare a nutrienților, ceea ce favorizează diabetul și supraponderalitatea.

O bucată de ciocolată înainte de culcare, câteva chipsuri pe canapea sau o cină târzie: Cine mănâncă regulat ceva seara târziu își poate afecta ficatul. O analiză efectuată pe aproape 200.000 de persoane din SUA a relevat un risc relativ crescut cu 20 până la 30 la sută de a dezvolta boli hepatice, printre care ficatul gras și ciroza hepatică. Momentul mesei ar putea juca un rol important în acest sens, informează Focus.de.

Ficatul, la fel ca multe alte organe, funcționează după un ceas biologic. Noaptea, metabolismul se adaptează la faza de repaus, iar organismul procesează alimentele mai puțin eficient.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University (OHSU) au studiat legătura dintre mesele târzii și afecțiunile hepatice. Rezultatele studiului au fost publicate în revista de specialitate „Clinical Gastroenterology and Hepatology”. Până în prezent, nu a fost demonstrată o legătură cauzală.

Mesele târzii ar putea solicita ficatul mult mai puternic

Cercetătorii au analizat datele privind alimentația și starea de sănătate din trei studii americane de lungă durată: Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II și Health Professionals Follow-up Study. S-a considerat ca fiind o masă târzie consumul de alimente după cină sau după ora obișnuită de culcare.

Persoanele cu acest obicei au prezentat o incidență mai mare a ficatului gras de origine metabolică sau a cirozei hepatice. Creșterea riscului cu 20–30% se referă la riscul relativ. Aceasta înseamnă, de exemplu, că dacă riscul de îmbolnăvire crește de la 10% la 13%, aceasta corespunde unei creșteri relative de 30%. Comunicatul de presă nu precizează care a fost, de fapt, nivelul riscului absolut de îmbolnăvire al participanților.

Ceasul biologic influențează metabolismul lipidelor

În special în cazul lucrătorilor în schimburi, ritmul natural zi-noapte este adesea perturbat. Aceștia dorm în timpul zilei și iau uneori mesele în miezul nopții. În acest grup de populație, supraponderalitatea și bolile cardiovasculare apar mai frecvent.

Ficatul reglează nivelul glicemiei, metabolizează grăsimile și stochează energia în exces. Multe dintre aceste procese se modifică pe parcursul zilei. Experimentele pe animale sugerează că acest organ reacționează deosebit de sensibil atunci când orele de masă și ritmul de somn nu se sincronizează.

Momentul în care au loc anumite comportamente este „cu adevărat important”

Andrew McHill, specialist în somnologie și cronobiologie la OHSU, studiază astfel de schimbări. Cercetările sale anterioare asociază consumul nocturn de alimente cu o asimilare mai slabă a nutrienților. Pe termen lung, acest lucru ar putea favoriza supraponderalitatea și diabetul.

„Observăm în repetate rânduri că momentul în care avem anumite comportamente – fie că este vorba de somn, alimentație sau mișcare – este cu adevărat important”, explică McHill.

O steatoză hepatică poate duce la ciroză hepatică

În cazul unei steatoze hepatice de origine metabolică, se depune o cantitate excesivă de grăsime în celulele hepatice. Adesea, afecțiunea este asociată cu obezitatea sau rezistența la insulină. Ea poate persista ani de zile fără a provoca simptome. Dacă apar inflamații și cicatrici, există riscul unor leziuni permanente ale țesutului hepatic.

În stadiul avansat, aceasta poate duce la ciroză hepatică. În acest caz, organul își pierde treptat capacitatea funcțională. Cu toate acestea, doar o mică parte dintre persoanele cu ficat gras dezvoltă o astfel de afecțiune gravă.

Pentru sănătatea ficatului, studiul oferă trei concluzii esențiale:

Orele de masă: Mesele frecvente târziu seara sunt asociate cu un risc crescut de boli hepatice.

Metabolismul: Ceasul biologic influențează modul în care organismul procesează substanțele nutritive și stochează energia.

Prevenire: Mesele luate mai devreme ar putea fi benefice. Nu s-a stabilit încă dacă acestea previn efectiv bolile hepatice.

Editor : Sebastian Eduard