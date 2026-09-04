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Obiceiul banal, dar periculos, pe care multe persoane îl repetă zilnic, timp de ore întregi. Medicul explică riscurile pentru sănătate

Marina Cimpoacă Data publicării:
Obiceiul banal, dar periculos, pe care multe persoane îl repetă zilnic, timp de ore întregi. Foto Getty Images
Obiceiul banal, dar periculos, pe care multe persoane îl repetă zilnic, timp de ore întregi. Foto Getty Images
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Din articol
Care sunt cele mai afectate zone ale organismului când stăm ore întregi pe scaun Ce simptome poate provoca statul prelungit pe scaun și care sunt semnele de alarmă Cum să previi efectele statului prelungit pe scaun

Efectele statului prelungit pe scaun nu depind doar de numărul orelor petrecute în această poziție, ci și de frecvența pauzelor. Șase ore de inactivitate continuă pot fi mai nocive decât o zi de lucru în care șederea este întreruptă regulat de câteva minute de mișcare. Dr. Ioan Stan, medic ortoped și traumatolog, specializat în patologia gleznei și piciorului, a explicat pentru Digi24.ro cum afectează sedentarismul organismul și ce măsuri pot reduce riscurile asociate.

Consecințele șederii îndelungate nu se limitează la durerile de spate. Lipsa pauzelor poate afecta musculatura picioarelor, circulația sangvină, nervii și metabolismul.

Care sunt cele mai afectate zone ale organismului când stăm ore întregi pe scaun

„Musculatura picioarelor se numără printre zonele afectate de șederea prelungită. Cvadricepsul, mușchii fesieri și gambele sunt solicitați mai puțin, în timp ce flexorii șoldului, în special iliopsoasul și dreptul femural, rămân multă vreme într-o poziție scurtată. Treptat, acest dezechilibru poate favoriza durerile de spate și problemele de postură.

Circulația sangvină poate avea, la rândul său, de suferit. Când stăm nemișcați, contracțiile gambelor se reduc, iar «pompa musculară», care contribuie la întoarcerea sângelui către inimă, nu mai funcționează la fel de eficient. Pot apărea senzația de picioare grele, oboseala și umflarea acestora, mai ales la sfârșitul zilei.

Perioadele îndelungate de imobilizare, precum zborurile sau călătoriile cu mașina, cresc riscul de tromboză venoasă profundă, îndeosebi în prezența altor factori favorizanți. Formarea unui cheag poate provoca durere și inflamarea gambei, iar deplasarea acestuia către plămâni poate determina complicații grave.

Sedentarismul influențează și metabolismul. Mușchii insuficient solicitați captează mai puțină glucoză și consumă o cantitate redusă de energie, ceea ce poate contribui, treptat, la modificarea glicemiei și a nivelului grăsimilor din sânge, inclusiv la persoanele cu greutate normală.”, a explicat Dr. Ioan Stan, medic specialist în ortopedie și traumatologie

Coloana, nervii și picioarele resimt, de asemenea, statul prelungit

„Șederea prelungită într-o poziție incorectă poate afecta atât partea lombară, cât și pe cea cervicală. Presiunea exercitată asupra discurilor intervertebrale crește, iar acestea, nefiind vascularizate, se hrănesc prin difuziune, proces susținut de alternanța dintre mișcare și repaus.

La nivel cervical, proiectarea capului înainte mărește solicitarea mecanică, astfel încât structurile gâtului trebuie să suporte o încărcătură mai mare decât în postura corectă. Totodată, scurtarea anumitor mușchi din zona șoldurilor poate modifica poziția bazinului și accentua lordoza lombară, favorizând apariția durerilor de spate.

Șederea prelungită poate favoriza și comprimarea unor nervi. Presiunea exercitată în regiunea fesieră poate irita nervul sciatic, în timp ce menținerea picioarelor încrucișate poate afecta nervul peronier în apropierea genunchiului. În astfel de situații pot apărea furnicături, amorțeală sau alte senzații neobișnuite, care, de regulă, sunt trecătoare și dispar după schimbarea poziției.

Lipsa mișcării influențează și structurile gleznei. Imobilitatea menținută perioade îndelungate poate favoriza scurtarea tendonului lui Ahile, țesutul care leagă musculatura gambei de călcâi, precum și tensionarea fasciei plantare. Consecințele pot include dureri la nivelul tălpii ori în zona călcâiului, resimțite uneori mai intens la primii pași făcuți dimineața.”, a adăugat specialistul

Ce simptome poate provoca statul prelungit pe scaun și care sunt semnele de alarmă

„Printre simptomele frecvente asociate statului îndelungat pe scaun se numără durerea sau senzația de blocaj articular la ridicare, care se ameliorează după primii pași, durerea lombară apărută seara sau după o zi lungă la birou, senzația de greutate și oboseală a picioarelor, precum și umflarea acestora.

Pot apărea, de asemenea, amorțeli și furnicături care pornesc de la nivelul coapsei și pot coborî până la picior, dureri în talpă la primii pași de dimineață și contracturi musculare, inclusiv în zona cefei și a omoplaților.

Există însă și semne de alarmă care necesită o evaluare medicală. Printre acestea se află durerea persistentă, care nu cedează ușor sau trezește persoana din somn, furnicăturile și amorțelile, în special sub nivelul genunchiului, senzația de slăbiciune musculară, precum și apariția bruscă a unei gambe umflate, roșii și dureroase, situație care poate ridica suspiciunea unei tromboze și trebuie investigată.

De asemenea, orice durere sau disconfort care persistă timp de 4-6 săptămâni, în ciuda măsurilor luate, ar trebui evaluat de un medic.”, a precizat sursa Digi24.ro

Cum să previi efectele statului prelungit pe scaun

„Pentru persoanele care petrec șapte-opt ore pe zi la birou, regularitatea pauzelor poate fi mai importantă decât intensitatea efortului fizic. Este recomandat întreruperea șederii la fiecare 30-45 de minute și efectuarea câtorva minute de mișcare. Nu este necesar ca fiecare pauză să includă exerciții propriu-zise. O scurtă plimbare prin încăpere, deplasarea până la baie sau simpla schimbare a poziției pot întrerupe intervalele lungi de inactivitate.

Persoanele care doresc să includă și exerciții pot face fandări menținute aproximativ 30 de secunde, între cinci și 20 de ridicări pe vârfuri, precum și întinderi la perete pentru musculatura gambei și tendonul lui Ahile. Atunci când ridicarea de pe scaun nu este posibilă, de exemplu în timpul unei ședințe, pot fi executate aproximativ 20 de flexii și extensii ale gleznei, pentru activarea pompei musculare și susținerea circulației sangvine.

Pentru regiunea cervicală sunt recomandate circa zece mișcări de apropiere a bărbiei de piept. Mușchii fesieri pot fi activați prin contracții de câte cinci secunde, într-o serie de aproximativ zece, iar programul poate fi completat cu rotații ale umerilor și retracții scapulare, realizate prin apropierea omoplaților de coloana vertebrală.

Pe lângă mișcare, hidratarea și somnul contribuie la procesele de recuperare ale organismului. Persoanele care lucrează la birou ar trebui să evite purtarea tocurilor pe toată durata zilei și, atunci când este posibil, să aleagă o încălțăminte mai confortabilă.”, a mai precizat medicul specialist

O postură corectă la birou poate contribui la reducerea presiunii asupra coloanei și a zonei cervicale.

Tălpile trebuie sprijinite pe podea, iar șoldurile poziționate ușor mai sus decât genunchii. Este recomandată evitarea alunecării pe scaun și a aplecării trunchiului înainte, menținând spatele într-o poziție cât mai naturală, cu ajutorul unui suport lombar.

Monitorul trebuie așezat la nivelul ochilor, astfel încât capul și gâtul să nu fie înclinate permanent în sus sau în jos.”, a conchis Dr. Ioan Stan, medic specialist în ortopedie și traumatologie

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