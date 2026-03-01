Obiceiul din timpul somnului care poate distruge dantura. Medicii avertizează: „Provoacă dureri de cap și zgomote la nivelul urechii”

Live TV

Ce este bruxismul. Foto Getty Images
Ce este bruxismul. Foto Getty Images
Ce este bruxismul Tipuri de bruxism Cele mai frecvente cauze Simptome: Cum îți dai seama că suferi de această afecțiune Riscurile afecțiunii netratate: Cum se diagnostichează bruxismul Tratamentul bruxismului: Soluții eficiente Prevenția: Obiceiuri importante pentru un somn fără scrâșnit din dinți Bruxismul la copii: Manifestări și diferențe față de adulți

Bruxismul este o afecțiune tot mai frecvent întâlnită în societatea modernă, caracterizată prin activitatea involuntară, repetitivă și uneori intensă a mușchilor masticatori. De cele mai multe ori, acesta se manifestă prin scrâșnitul sau încleștarea dinților, în special pe timpul nopții, motiv pentru care rămâne adesea neobservat o perioadă îndelungată. Dincolo de impactul evident asupra dinților, bruxismul este un fenomen complex, cu implicații care pot afecta calitatea somnului, echilibrul muscular facial, articulația temporo-mandibulară și starea generală de sănătate. Dr. Andreea Moldoveanu, medic primar Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, a explicat pentru Digi24.ro ce cauzează această afecțiune, cum se manifestă și ce metode ajută la prevenirea ei.

Netratat, acest comportament poate avea consecințe semnificative atât asupra sănătății orale, cât și asupra confortului și calității vieții pacientului.

Ce este bruxismul

Deși, în limbajul cotidian, „bruxismul” și „scrâșnitul dinților” sunt frecvent tratate ca fiind același lucru, specialiștii atrag atenția că între cei doi termeni există o diferență.

„Scrâșnitul reprezintă manifestarea vizibilă a bruxismului - frecvent o activitate involuntară a mușchilor masticatori care se traduce prin scârțâitul sau încleștarea dinților. Bruxismul, însă, este un fenomen mai complex, care poate afecta atât sănătatea dentară, cât și echilibrul general al organismului. De aceea, pentru evaluarea și tratamentul bruxismului, este adesea necesară o abordare interdisciplinară, implicând medici stomatologi, kinetoterapeuți, medici specializați în terapia durerii oro-faciale, medicina somnului sau chiar psihologi .

În stomatologie, există o preocupare semnificativă pentru bruxism datorită impactului său asupra uzurii dinților și a deteriorării restaurărilor dentare, dar și ca element favorizant pentru apariția afecțiunilor temporo-mandibulare.

Tipuri de bruxism

Bruxism nocturn

Bruxismul poate apărea pe parcursul somnului, fiind denumit „bruxism nocturn”. În acest caz, este asociat cu tulburări de somn, oboseală, dureri de cap, durere și rigiditate la nivelul mușchilor capului și gâtului, dificultăți la deschiderea și închiderea gurii și tinitus.

Bruxism diurn

Pe de altă parte, bruxismul se poate manifesta și în timpul zilei, în stare de veghe, sub forma unor episoade sau momente de încleștare și frecare a dinților. Această formă este cunoscută sub denumirea de „bruxism diurn” sau „bruxism în stare de veghe” și este adesea legată de factori emoționali, stres sau concentrare intensă.

Asocierea bruxismului nocturn cu cel diurn

Este important de menționat că cele două tipuri de bruxism nu se exclud reciproc: la aceeași persoană pot coexista simultan episoade de bruxism nocturn și diurn, ceea ce necesită o atenție sporită și o abordare interdisciplinară pentru diagnostic și tratament”, a explicat dr. Andreea Moldoveanu, medic primar Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

Cele mai frecvente cauze

  • Stresul - Este cel mai frecvent factor asociat, prezent zilnic în viața modernă, și poate declanșa sau amplifica activitatea repetitivă a mușchilor masticatori;
  • Factorii ereditari - Dacă o persoană din familie suferă de bruxism, riscul ca și alt membru să dezvolte această afecțiune crește semnificativ, acesta fiind între 20% și 50%;
  • Tulburările de somn - Afecțiuni precum sindromul picioarelor neliniștite sau apneea obstructivă în somn sunt tot mai frecvent asociate cu bruxismul;
  • Medicamente - Anumite tratamente, inclusiv antidepresive, antipsihotice sau amfetamine, pot favoriza apariția bruxismului;
  • Consumul de substanțe - Alcoolul, tutunul și cafeina pot contribui la intensificarea episoadelor de bruxism;
  • Tulburări neurologice și psihiatrice - Afecțiuni precum anxietatea, boala Alzheimer sau sindromul Down pot fi implicate în apariția acestui comportament.

Simptome: Cum îți dai seama că suferi de această afecțiune

  • Modificări ale mușchilor masticatori- Activitatea lor poate crește, apare sensibilitate și hipertrofia musculară, ceea ce poate modifica ușor forma feței;
  • Afectarea dinților - Pot apărea sensibilitatea dentară, fisuri în smalț, uzură excesivă sau chiar fracturarea dinților, a obturațiilor sau a coroanelor;
  • Probleme gingivale și mobilitate dentară - În unele cazuri, se pot observa retracții ale gingiei și creșterea mobilității dentare;
  • Afectarea articulației temporo-mandibulare - Aceasta se poate manifesta prin deschiderea restricționată a gurii, cracmente (pocnituri) sau luxații articulare;
  • Durere cranio-facială - Bruxismul poate cauza dureri la nivelul feței și craniului, inclusiv tensiune musculară și disconfort general.

Riscurile afecțiunii netratate: Cum se diagnostichează bruxismul

  • Agravarea simptomelor - Sensibilitatea, uzura dentară și durerea musculară pot crește progresiv;
  • Probleme ale articulației temporo-mandibulare - Pot apărea zgomote la deschidere, limitarea mișcărilor maxilarului și disfuncționalități faciale;
  • Durere și disconfort general - Bruxismul poate provoca dureri de cap, migrene, dureri și zgomote la nivelul urechii (tinitus).

Diagnosticul de bruxism nu se limitează doar la consultul stomatologic. Este necesară o evaluare complexă și atentă, care implică mai multe etape pentru a confirma prezența acestui comportament.

Evaluarea istoricului pacientului

Primul pas constă în colectarea istoricului medical și a simptomelor. Medicul poate folosi chestionare și interviuri detaliate, prin care pacientul descrie frecvența episoadelor, durerea, obiceiurile și factorii care pot declanșa bruxismul. Această etapă ajută la identificarea tipului de bruxism - nocturn sau diurn - și a severității sale.

Examinarea clinică stomatologică

O evaluare detaliată a dinților și a musculaturii masticatorii este esențială. Aceasta include:

  • Verificarea uzurii dinților, a fisurilor sau fracturilor;
  • Evaluarea mușchilor feței pentru hipertrofie sau sensibilitate;
  • Examinarea articulației temporo-mandibulare pentru eventuale zgomote, dureri sau limitări de mișcare.

Investigații suplimentare: polisomnografia

O metodă suplimentară de diagnostic este polisomnografia, considerată metoda de aur pentru evaluarea bruxismului nocturn. Aceasta permite monitorizarea detaliată a activității musculare și a tulburărilor de somn asociate.

Cu toate acestea, polisomnografia este rar utilizată în practica uzuală, din mai multe motive:

  • Necesită un timp îndelungat de investigare;
  • Procedura este complexă și dificil de realizat;
  • Costul relativ ridicat o face inaccesibilă în multe situații.

Tratamentul bruxismului: Soluții eficiente

Terapia educațională și modificarea obiceiurilor

„Primul pas în tratamentul bruxismului constă în educarea pacientului și modificarea obiceiurilor zilnice care pot agrava situația. Se recomandă desfășurarea unor activități fizice regulate, sport, exerciții de relaxare a musculaturii masticatorii, evitarea mestecării alimentelor dure sau care necesită o masticație prelungită și limitarea încleștării dinților.

Menținerea unei respirații nazale corecte și poziționarea adecvată a limbii contribuie, de asemenea, la relaxarea mușchilor feței. Kinetoterapia și fizioterapia pot fi integrate pentru reducerea tensiunii musculare și prevenirea agravării simptomelor.

Gutiere dentare

Pentru protecția dinților și reducerea presiunii, se pot folosi gutiere sau splinturi de stabilizare sau repoziționare mandibulară, realizate din rășină acrilică dură. Acestea se aplică fie pe dinții superiori, fie pe cei inferiori și contribuie la diminuarea presiunii exercitate de mușchii masticatori și la redarea echilibrului musculo-articular.

Corectarea problemelor dentare

În anumite situații, tratamentele ortodontice sau protetice devin esențiale. Corectarea malocluziilor sau a problemelor legate de mușcătură pot diminua apariția factorilor care declanșează bruxismul și pot preveni recidivele, contribuind astfel la un tratament complet și eficient.

Medicația

În cazurile mai severe, medicația poate fi utilizată pe termen scurt. Analgezicele, relaxantele musculare și antiinflamatoarele ajută la reducerea durerii și a inflamației, dar nu reprezintă o soluție pe termen lung, ci doar o metodă de suport.

Toxina botulinică

Injectarea toxinei botulinice în mușchii masticatori este o metodă care relaxează temporar musculatura și reduce efectele bruxismului. Efectul injecțiilor durează de obicei 2-4 luni, după care procedura trebuie repetată pentru a menține beneficiile.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Prevenția: Obiceiuri importante pentru un somn fără scrâșnit din dinți

„Prevenirea bruxismului începe cu controale stomatologice periodice, care permit evaluarea completă a dinților și a sistemului masticator pentru identificarea timpurie a semnelor bruxismului. De asemenea, un program regulat de somn, activitate fizică constantă și metode de relaxare musculară contribuie semnificativ la diminuarea riscului de bruxism. În același timp, evitarea stimulentelor înainte de culcare este considerată o măsură eficientă.

Reducerea consumului de alcool, tutun și cafeină în a doua parte a zilei, precum și limitarea timpului petrecut în fața ecranelor contribuie la un somn mai odihnitor și la prevenirea tensiunii excesive a mușchilor masticatori”, a mai precizat medicul specialist.

Bruxismul la copii: Manifestări și diferențe față de adulți

„Bruxismul nu este o problemă exclusiv a adulților. Fenomenul apare frecvent și în rândul copiilor, unde incidența este considerabilă: între 35% și 40% dintre cei mici pot manifesta episoade de bruxism nocturn.

Cauzele pot să difere însă față de cele întâlnite la maturitate. În cazul copiilor, printre factorii declanșatori se numără anxietatea, stările depresive, tulburările de somn, dar și dificultățile respiratorii. Obstrucțiile nazale, de exemplu, pot determina respirația orală și pot reduce eficiența respirației în timpul nopții. În acest caz, creierul semnalează o obstrucție a căilor respiratorii, determinând mușchii maxilarului să se încleșteze sau să scrâșnească dinții pentru a menține căile aeriene deschise.

Tratamentul la copii poate include corectarea respirației orale, cum ar fi îndepărtarea amigdalelor sau a polipilor, ceea ce poate reduce considerabil frecvența episoadelor de bruxism. De asemenea, evaluările ortodontice sunt esențiale pentru corectarea problemelor de dezvoltare ale maxilarelor, a malocluziilor și anomaliilor dentare prevenind astfel agravarea bruxismului.”, conchide Dr. Andreea Moldoveanu, medic primar Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială

