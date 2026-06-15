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Oboseala la eforturi mici poate ascunde o boală gravă a inimii. Povestea unei paciente

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Prof.Dr Victor Costache_chirurgie cardiovasculara Articol susținut de SANADOR
Prof. Dr. Victor Costache, chirurgie cardiovasculară

Oboseala persistentă, lipsa de aer la eforturi tot mai mici și senzația că organismul nu mai funcționează la fel ca înainte pot ascunde o afecțiune cardiacă severă. Atunci când simptomele se agravează progresiv, consultul medical și tratamentul potrivit pot face diferența dintre o viață limitată de boală și desfășurarea normală a activității de zi cu zi.

Gianina, în vârstă de 58 de ani, știa de aproape trei decenii că suferea de prolaps de valvă mitrală. Diagnosticată la 30 de ani, a încercat să țină afecțiunea sub control, însă în ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. Din cauza bolii, a dezvoltat insuficiență cardiacă și ajunsese să obosească la cele mai mici eforturi. Situația s-a complicat recent, când un episod de fibrilație atrială i-a provocat o decompensare hemodinamică, determinând-o să se prezinte de urgență la medicul cardiolog. După stabilizarea episodului acut, recomandarea a fost clară: o intervenție chirurgicală, care nu mai putea fi amânată.

Deși locuiește în provincie, Gianina a ales să vină la București, la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, a fost preluată de Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară și șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară. Investigațiile efectuate au evidențiat o regurgitare mitrală severă. Boala fusese cauzată de prolapsul ambelor foițe ale valvei mitrale, asociată cu regurgitare tricuspidiană moderat-severă, secundară afectării mitrale.

Pacienta trecuse deja prin încercări dificile de-a lungul vieții. În trecut, fusese operată și tratată prin radio-chimioterapie pentru cancer mamar, iar ulterior, suferise o histerectomie totală. Tocmai de aceea, alegerea celei mai bune soluții terapeutice era esențială.

După evaluarea completă, Prof. Dr. Victor Costache i-a recomandat pacientei repararea ambelor valve afectate. Deși această abordare este mult mai dificilă din punct de vedere tehnic, beneficiile pe termen lung sunt semnificative, prin păstrarea valvelor native și reducerea necesității tratamentului anticoagulant permanent.

Intervenția complexă a constat într-o plastie de valvă mitrală cu neocordaje și sutura unui inel 4D, asociată cu plastie tricuspidiană cu inel. Operația a fost realizată minim invaziv, prin minitoracotomie dreaptă videoasistată, sub circulație extracorporală.

Complexitatea procedurii a fost amplificată de intervenția chirurgicală anterioară la sân și de efectele radioterapiei administrate în trecut. În ciuda acestor dificultăți, echipa coordonată de Prof. Dr. Victor Costache a reușit să realizeze endoscopic o dublă reparație valvulară pentru tratarea acestei valvulopatii complexe, intervenind atât asupra valvei mitrale, cu ajutorul tehnologiei 4D, cât și asupra valvei tricuspide, prin tehnologie 3D.

Încă de la prima consultație avută la profesorul Costache, Geanina a simțit că se află în locul potrivit și a avut încredere deplină în recomandările primite. Pentru ea, cel mai important era să primească tratamentul care îi oferea cele mai mari șanse de recuperare. Rezultatul a depășit însă așteptările: ambele valve au putut fi reparate cu succes.

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă. La scurt timp după transferul din Terapie Intensivă, pacienta a început programul de recuperare, iar starea sa s-a îmbunătățit de la o zi la alta. La externare, se afla într-o stare generală foarte bună, cu mai multă energie și cu perspectiva unei vieți normale alături de familie.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile complexe de chirurgie cardiovasculară sunt realizate într-un bloc operator modern, complet digitalizat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I. În cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă, echipe medicale cu vastă experiență efectuează cu succes proceduri avansate pentru tratarea afecțiunilor cardiace severe, oferind pacienților acces la soluții terapeutice moderne, cu rezultate remarcabile pe termen lung.

Editor : A.D.V.

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