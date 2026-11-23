Mircea, în vârstă de 70 de ani, începuse să obosească ușor la eforturi mici și să aibă probleme de respirație. În urmă cu mai mulți ani, bărbatul fusese diagnosticat cu o boală a valvei aortice și cu alte afecțiuni cardiovasculare, pentru care urma tratamentul recomandat și era monitorizat periodic.

Îngrijorat de agravarea simptomelor, Mircea s-a programat pentru noi investigații cardiologice, care au arătat că boala valvulară evoluase. În urma examinărilor, a fost diagnosticat cu insuficiență aortică severă, asociată cu stenoză a valvei aortice și cu o dilatare la nivelul aortei ascendente.

Regurgitarea sau insuficiența aortică este o afecțiune cardiacă în care valva nu se închide complet, iar sângele se întoarce din aortă în inimă. În cazul lui Mircea, având în vedere severitatea insuficienței aortice, simptomele pacientului și dilatarea aortei ascendente, echipa medicală a recomandat tratamentul chirurgical pentru înlocuirea valvei afectate și corectarea dilatării aortei.

Bărbatul s-a programat pentru consultație la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. În urma analizării dosarului medical, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a confirmat necesitatea intervenției chirurgicale și i-a explicat pacientului de ce operația nu ar trebui amânată.

Ecocardiografia efectuată la Spitalul Clinic SANADOR a confirmat diagnosticul stabilit anterior, iar echipa medicală a recomandat o intervenție minim invazivă pe cord, care putea trata atât regurgitarea aortică severă, cât și dilatarea aortei ascendente. În cazul lui Mircea, pregătirea preoperatorie a inclus și câteva extracții dentare, pentru eliminarea unor posibile focare de infecție și reducerea riscului după implantarea protezei valvulare.

Prof. Dr. Horațiu Moldovan a realizat o intervenție cardiovasculară complexă, prin abord minim invaziv, cu deschidere limitată a sternului. În timpul procedurii, medicul a înlocuit valva aortică afectată cu o proteză biologică și a realizat, totodată, plastia reducțională a aortei ascendente, prin care a fost micșorat diametrul porțiunii dilatate a vasului de sânge.

În urma tratamentului chirurgical, Mircea a avut o evoluție favorabilă, iar ecocardiografia postoperatorie a arătat că proteza biologică funcționa corect. Bărbatul s-a declarat foarte mulțumit de rezultatele obținute și de modul în care a comunicat cu echipa medicală. La 5 ani de la operație, Mircea se simte bine, își desfășoară activitățile obișnuite și urmează în continuare tratamentul recomandat pentru afecțiunile cardiovasculare asociate.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni valvulare beneficiază de investigații avansate și de un plan de tratament adaptat nevoilor individuale. În funcție de indicația medicală, aceștia au acces la intervenții de chirurgie cardiovasculară realizate prin abord minim invaziv sau clasic, precum și la proceduri endovasculare. Operațiile cardiovasculare au loc într-un bloc operator complet digitalizat, cu sprijinul Secției de Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

Editor : A.D.V.