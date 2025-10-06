Live TV

OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global

Data publicării:
Young male in red hoodie vaping smoking, blows multiple smoke rings while holding a vape in hand, isolated rear view
15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc țigări electronice.
Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra unui nou val de dependență de nicotină, pe fondul creșterii numărului de persoane care folosesc țigări electronice. Peste 100 de milioane de oameni, inclusiv 15 milioane de copii, vapează la nivel global, potrivit OMS.

Europa a devenit regiunea cu cea mai mare rată de consum de tutun la nivel global, depășind Asia de Sud-Est, potrivit unui raport publicat luni de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Aproape un sfert (24,1%) dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste din Europa folosesc tutun, mai mult decât în orice altă regiune OMS, conform datelor din 2024. Raportul mai arată că femeile din regiunea europeană extinsă au, de asemenea, cea mai ridicată prevalență la nivel mondial, de 17,4%. Studiul a înregistrat, de asemenea, pentru prima dată, ratele de utilizare a țigărilor electronice la nivel global.

Peste 100 de milioane de persoane din întreaga lume, inclusiv cel puțin 15 milioane de copii, folosesc țigări electronice (vape), alimentând un nou val de dependență de nicotină, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS), scrie BBC.

Potrivit datelor globale disponibile, copiii au în medie de nouă ori mai multe șanse decât adulții să folosească țigări electronice, se arată în raport. Dr. Etienne Krug, reprezentant al OMS, a declarat că țigările electronice alimentează „un nou val de dependență de nicotină”. „Sunt promovate ca o metodă de reducere a riscurilor, dar, în realitate, îi fac pe copii dependenți de nicotină mai devreme și riscă să submineze decenii de progrese”, a avertizat el.

Adolescenții, ținta industriei tutunului

Directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a acuzat industria tutunului că „vizează agresiv tinerii” și cere guvernelor să intervină.

„Milioane de oameni renunță sau nu mai încep să fumeze datorită eforturilor de control al tutunului depuse de țările din întreaga lume”, a spus el. „Ca reacție la acest progres, industria tutunului contraatacă prin produse noi pe bază de nicotină, vizând agresiv tinerii. Guvernele trebuie să acționeze mai rapid și mai ferm pentru a implementa politici eficiente de control al tutunului”.

Datele privind folosirea țigărilor electronice sunt estimative, deoarece 109 țări, multe dintre ele din Africa și Asia de Sud-Est, nu colectează astfel de informații.

Conform raportului, în februarie anul acesta, cel puțin 86 de milioane de utilizatori de țigări electronice erau adulți, majoritatea din țările cu venituri mari. De asemenea, cel puțin 15 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc deja țigări electronice, potrivit sondajelor realizate în 123 de țări.

Deși multe state au introdus reglementări pentru a combate fenomenul vapatului în rândul copiilor în ultimii ani, până la sfârșitul lui 2024, 62 de țări încă nu aveau nicio politică în acest sens, iar 74 de țări nu impuneau o vârstă minimă pentru achiziționarea țigărilor electronice, avertizează OMS.

Consumul global de tutun este în scădere

Între timp, consumul de tutun este în scădere: de la aproximativ 1,38 miliarde de utilizatori în anul 2000 la 1,2 miliarde în 2024. Prevalența consumului de tutun în rândul femeilor a scăzut cel mai mult, de la 11% în 2010 la 6,6% în 2024. În rândul bărbaților, procentul a scăzut de la 41,4% în 2010 la 32,5% în 2024. Totuși, un adult din cinci la nivel global continuă să consume tutun.

Fumatul este asociat cu numeroase boli, inclusiv cancerul, iar experții subliniază că vapatul este semnificativ mai puțin dăunător decât fumatul clasic și poate ajuta la renunțarea la țigări, însă nu este recomandat nefumătorilor. Țigările electronice nu ard tutunul și nu produc gudron sau monoxid de carbon, dar conțin nicotină, care poate provoca dependență.

