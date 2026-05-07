OMS, despre alerta privind hantavirusul: „Nici începutul unei epidemii, nici al unei pandemii”

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a spus joi că cinci cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul vasului de croazieră sub pavilion olandez Hondius. „Până acum, au fost raportate opt cazuri, inclusiv trei decese”, a spus directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Cinci dintre cele opt cazuri au fost confirmate ca fiind hantavirus, în timp ce restul de trei sunt suspecte'”. OMS crede că nu avem de-a face cu începutul unei epidemii și că acest episod „va rămâne limitat dacă se aplică măsurile de sănătate publică și dacă toate țările dau dovadă de solidaritate”, scrie Le Monde.

A adăugat că aceste cazuri sunt infectări cu tulpina Anzi, care se manifestă în America de Sud şi este singura tulpină de hantavirus care poate provoca o transmitere limitată de la om la om.



Focarul de hantavirus de pe vasul Hondius - o navă de mici dimensiuni care transportă circa 150 de pasageri din mai multe ţări şi care a plecat din sudul Argentinei la începutul lunii aprilie - a atras atenţia întregii lumi.



Vasul a rămas ancorat în largul Capului Verde timp de mai multe zile după ce informaţiile cu privire la focarul de hantavirus au ieşit la suprafaţă, iar acum se află în drum spre Insulele Canare, teritoriu spaniol.

Trei persoane au decedat, fie la bordul vasului, fie după ce au debarcat, iar depistarea contacţilor este în curs de desfăşurare în mai multe ţări în scopul identificării persoanelor potenţial expuse.

Nava, care îi transportă pe pasagerii rămași, se îndreaptă spre Insulele Canare, în Spania, iar sosirea acesteia este atent monitorizată de autorități.

Doi pasageri aflați în stare gravă, evacuați de pe vas, au ajuns în Olanda pentru tratament, a anunțat joi operatorul navei, Oceanwide Expeditions. Un al treilea evacuat, care potrivit companiei nu prezintă în prezent simptome, primește de asemenea îngrijiri medicale în Olanda, scrie CNN.

146 de persoane din 23 de țări se află la bordul navei

Un purtător de cuvânt al guvernului olandez a declarat pentru CNN că o femeie s-a prezentat la un spital din Amsterdam pentru teste, după o posibilă expunere legată de navă. Presa olandeză a relatat că aceasta este membră a echipajului companiei aeriene KLM și a intrat în contact cu o femeie olandeză de 69 de ani care a murit luna trecută în Africa de Sud.

Între timp, un număr total de 146 de persoane din 23 de țări diferite se află încă la bordul navei, sub „măsuri stricte de precauție”, a declarat joi operatorul Oceanwide Expeditions.

În timp ce cel puțin 30 de pasageri au debarcat pe insula îndepărtată Sfânta Elena din Atlanticul de Sud la sfârșitul lunii aprilie și mai multe cazuri critice au fost evacuate pe calea aerului către Europa în această săptămână, pasagerii rămași sunt programați să sosească în Insulele Canare din Spania în acest weekend, înainte de a fi transportați cu avionul înapoi în țările lor de origine.

„Treizeci de pasageri au debarcat de pe vasul Hondius la Sfânta Elena pe 24 aprilie 2026. Cifra include şi trupul pasagerului decedat la bord pe 11 aprilie”, a anunţat compania olandeză de croaziere într-un comunicat.

„Depunem eforturi să recenzăm toţi pasagerii şi membri ai echipajului care s-au îmbarcat şi au debarcat în diferitele escale ale MV Hondius după data de 20 martie”, a adăugat compania.

Amploarea focarului de infecție cu hantavirus ar trebui să fie „limitată”, afirmă OMS

„Credem” că acest episod „va rămâne limitat dacă se aplică măsurile de sănătate publică și dacă toate țările dau dovadă de solidaritate”, a declarat jurnaliștilor Abdi Rahman Mahamud, directorul operațiunilor de alertă și răspuns la urgențe sanitare din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în contextul în care au fost confirmate cazuri în mai multe țări.

„Nu este începutul unei epidemii. Nu este începutul unei pandemii, dar este ocazia ideală de a reaminti că investițiile în cercetarea agenților patogeni precum acesta sunt esențiale, deoarece tratamentele, testele de depistare și vaccinurile salvează vieți”, a declarat joi la Geneva Maria Van Kerkhove, care conduce departamentul de prevenire și pregătire pentru epidemii și pandemii al OMS.

Nava-focar nu va acosta în Insulele Canare

Nava de croazieră, focar de hauntavirus, „nu va acosta” în Insulele Canare, a asigurat joi președintele guvernului regional, care se opune sosirii acesteia. Cu toate acestea, „va ancora” în larg înainte de evacuarea celor 147 de pasageri și membri ai echipajului, scrie Le Monde.

Fernando Clavijo s-a declarat în ultimele zile împotriva acostării navei MV Hondius pe teritoriul Insulelor Canare, considerând că operațiunea de evacuare a persoanelor aflate la bord ar fi trebuit să aibă loc în Capul Verde, destinația finală prevăzută inițial a croazierei, unde nava a ancorat timp de câteva zile înainte de a pleca miercuri spre arhipelagul spaniol.

Miercuri, ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia Gomez, a anunțat că nava, de pe care trei pasageri au fost deja evacuați cu avionul via Capul Verde, va sosi „în termen de trei zile” în portul Granadilla, din Santa Cruz de Tenerife, pe insula Tenerife, din Insulele Canare.

Mai exact, „nava nu va acosta în niciun caz, ci va ancora doar în larg”, a declarat Fernando Clavijo presei la finalul unei întâlniri cu Monica Garcia Gomez la Madrid, spunând că se bucură de această „veste foarte bună”. „Evacuarea pasagerilor se va face cu ajutorul unei șalupe sau a unei ambarcațiuni mici care va putea ajunge la navă, va prelua pasagerii, îi va transfera și îi va transporta către aeroportul” din Tenerife Sud, situat în apropiere, a continuat președintele regional. „În niciun caz pasagerii nu vor părăsi nava, atât timp cât avioanele nu vor fi la aeroport”, a adăugat el.

Într-un comunicat, Ministerul Sănătății a explicat că această decizie a fost luată deoarece portul industrial din Granadilla „nu este echipat pentru debarcarea pasagerilor”. Cu excepția cazurilor critice, „toți pasagerii străini vor fi repatriați” cu avionul după sosirea lor în Insulele Canare, a declarat miercuri Garcia Gomez.

Potrivit site-ului de monitorizare maritimă Marine Traffic, nava MV Hondius ar trebui să sosească în Insulele Canare duminică, la prânz.

În atenție internațională

Situația a atras atenția internațională după ce pasagerii au debarcat și s-au dispersat în mai multe țări înainte ca amploarea focarului să fie pe deplin înțeleasă, ceea ce a dus la comparații cu primele zile ale pandemiei de COVID-19. Totuși, oficialii din sănătate au subliniat că nu există dovezi privind un risc de transmitere pe scară largă.

OMS a transmis pe rețelele sociale că „lucrează împreună cu țările implicate pentru sprijinirea anchetelor epidemiologice internaționale, astfel încât persoanele posibil expuse să fie monitorizate, iar răspândirea suplimentară a bolii să fie limitată”.

Deşi este in incident serios, „OMS evaluează riscul pentru sănătatea publică ca fiind scăzut”, a spus directorul OMS.



„Demonstrează de ce există Reglementări sanitare internaţionale şi modul în care acestea funcţionează. OMS colaborează cu mai multe guverne şi parteneri pentru a răspunde situaţiei conform acestor reglementări. Priorităţile noastre sunt să ne asigurăm că pacienţii afectaţi primesc îngrijiri, că pasagerii care se află în continuare pe vas sunt în siguranţă şi sunt trataţi cu demnitate şi să prevenim transmiterea suplimentară a virusului”, a adăugat acesta.

