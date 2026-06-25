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OMS va începe săptămâna viitoare studii clinice cu două medicamente pentru Ebola în Congo

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eprubeta de laborator pe care scrie ebola
Foto: Guliver/GettyImages
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Primul caz raportat în Franța 1.094 de cazuri confirmate de Ebola și 277 de decese în Congo

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat miercuri că săptămâna viitoare va începe în Republica Democratică Congo un studiu clinic privind două posibile tratamente împotriva virusului Ebola, în contextul în care epidemia continuă să se extindă, în ciuda intensificării eforturilor de combatere a acesteia, relatează agenția Anadolu.

La o conferință de presă la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că pregătirile pentru studiu au fost finalizate. În cadrul studiului se va evalua dacă antiviralele MBP134 și Remdesivir pot reduce mortalitatea în rândul pacienților cu boala cu virus Bundibugyo, fie singure, fie în combinație.

Tedros a mulțumit SUA și Gilead Sciences pentru donarea de doze pentru studiu, adăugând că mai multe detalii vor fi anunțate săptămâna viitoare, scrie Anadolu.

Studiul va fi condus de un consorțiu care include Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Congo, ALIMA, Universitatea Oxford și OMS.

Primul caz raportat în Franța

Anunțul a venit în momentul în care Franța a raportat primul său caz confirmat de Ebola, care implică un medic întors dintr-o misiune în Congo după ce a îngrijit un pacient cu Ebola în timp ce lucra cu organizația de ajutor ALIMA.

„Pacientul se descurcă bine, are simptome ușoare și febră”, a declarat reporterilor Abdirahman Mahamud, directorul OMS pentru operațiuni de alertă și răspuns în situații de urgență.

Mahamud a spus că autoritățile franceze au acționat rapid pentru a identifica și izola cazul și că evaluarea de către OMS a riscului pentru Franța și populația globală „rămâne scăzută”.

Autoritățile sanitare franceze au declarat că este în curs de desfășurare o investigație epidemiologică completă pentru a identifica persoanele care ar fi putut fi în contact cu pacientul.

Cei identificați vor fi contactați de agenția regională de sănătate, plasați 21 de zile în izolare la domiciliu și monitorizați îndeaproape în această perioadă.

1.094 de cazuri confirmate de Ebola și 277 de decese în Congo

Tedros a spus că acest caz servește ca un memento al riscurilor cu care se confruntă respondenții din prima linie, menționând că aproape 80 de lucrători din domeniul sănătății au fost infectați în focar.

Potrivit OMS, acum există 1.094 de cazuri confirmate de Ebola și 277 de decese în Congo.

De când focarul a fost raportat, acum cinci săptămâni, capacitatea de tratament a crescut de la mai puțin de 10 paturi la peste 500 în 19 centre de sănătate, în timp ce capacitatea de testare s-a extins de la 30 de teste pe zi în Kinshasa la peste 2.000 de teste zilnice în nouă laboratoare din trei provincii.

În ciuda progreselor, Tedros a avertizat că focarul continuă să depășească răspunsul pe fondul lipsei de finanțare, incidentelor de securitate, urmăririi insuficientă a contactelor și accesului umanitar limitat.

 

Editor : M.C

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