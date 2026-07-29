Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut, marţi seară, explicaţii cu privire la criteriile după care au fost distribuite posturile deblocate în spitale. El acuză că Bihorul, judeţ cu 551.000 de locuitori, a primit 131 de posturi, în timp ce judeţe cu populaţii mai mari au primit mult mai puţine. „Opriţi-vă! Distrugeţi sistemul de sănătate!”, avertizează Rogobete.

„Trebuie să explicaţi românilor după ce criterii s-au împărţit posturile «deblocate» prin memorandum”, scrie, marţi seară, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

Potrivit cifrelor prezentate de acesta, în judeţul Bihor, care are 551.000 de locuitori, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a primit 131 de posturi.

În acelaşi timp, afirmă Rogobete, posturile au fost distribuite astfel:

Bacău (601.000 de locuitori) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – 77 de posturi.

Braşov (546.000 de locuitori) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – 65 de posturi.

Cluj (679.000 de locuitori) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, unul dintre cele mai importante centre universitare şi de excelenţă medicală din România – 51 de posturi.

Constanţa (655.000 de locuitori) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, unde, în urmă cu doar câteva luni, nu se puteau acoperi gărzile de neurochirurgie – 65 de posturi.

Fostul ministru afirmă, de asemenea, că institutele naţionale, care tratează pacienţi din toate judeţele României, au primit următoarele posturi:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” – cel mai mare şi singurul institut naţional de boli infecţioase – 15 posturi.

Institutul Oncologic Bucureşti – unul dintre cele mai mari centre oncologice din ţară, care tratează pacienţi din toată România – 22 de posturi.

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” – cel mai mare institut de profil din România, care tratează pacienţi din toate judeţele – 24 de posturi.

Institutul Clinic Fundeni – unul dintre cele mai importante centre naţionale pentru transplant şi patologii complexe – 86 de posturi.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – singurul spital din România care tratează copii cu arsuri grave – 24 de posturi.

„Nu spun că Bihorul nu are nevoie de medici. Are. La fel ca toate judeţele şi toate marile spitale ale României. Opriţi-vă! Distrugeţi sistemul de sănătate!”, a mai transmis fostul ministru al Sănătăţii.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice. Sunt deblocate astfel peste 6.850 de posturi, cele mai multe pentru asistenţi medicali. Cea mai mare parte a posturilor este destinată spitalelor, iar aproape 400 sunt alocate serviciilor judeţene de ambulanţă.

Editor : Ș.A.