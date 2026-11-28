Persoanele optimiste au un risc cu aproximativ 35% mai mic de a suferi evenimente cardiovasculare, potrivit unei metaanalize citate de cardiologul german Michael Böhm. Specialistul avertizează că stresul cronic, îngrijorările permanente și gândurile negative pot afecta funcționarea inimii, favorizând hipertensiunea, aritmiile și, în anumite condiții, infarctul sau accidentul vascular cerebral. Relația dintre sănătatea psihică și cea cardiovasculară funcționează însă în ambele sensuri: bolile de inimă pot influența memoria, capacitatea de concentrare și riscul de depresie.

Stresul este considerat unul dintre factorii de risc modificabili pentru bolile cardiovasculare. Deși reacțiile de stres pe termen scurt pot ajuta organismul să facă față unor situații dificile, expunerea prelungită poate avea efecte negative asupra inimii și vaselor de sânge, informează publicația Focus.

Într-un articol publicat de Focus Online, profesorul Michael Böhm, cardiolog și fost director al Clinicii de Medicină Internă III de la Spitalul Universitar Saarland, explică mecanismele prin care stresul influențează sănătatea cardiovasculară.

Specialistul atrage atenția că legătura dintre creier și inimă este mult mai strânsă decât cred majoritatea oamenilor și că modul în care gestionăm emoțiile poate influența funcționarea sistemului cardiovascular.

Ce se întâmplă cu inima atunci când suntem stresați

Creierul și inima comunică permanent prin intermediul sistemului nervos autonom, responsabil de reglarea unor funcții precum ritmul cardiac și respirația.

Acest sistem are două componente principale, cu efecte diferite asupra organismului.

Sistemul nervos parasimpatic intervine în perioadele de relaxare și recuperare. Prin intermediul nervului vag, acesta contribuie la încetinirea ritmului cardiac și a respirației.

În schimb, sistemul nervos simpatic este activat în situațiile de stres, pregătind organismul pentru reacții rapide.

Activarea sa determină creșterea pulsului și a tensiunii arteriale.

În asemenea situații, organismul eliberează hormoni precum adrenalina, noradrenalina și cortizolul.

Pe termen scurt, aceste modificări sunt normale și pot fi utile. Problema apare atunci când stresul devine permanent, iar mecanismele de alertă rămân activate perioade îndelungate.

Potrivit cardiologului, expunerea cronică la hormonii de stres poate contribui la apariția tulburărilor de ritm cardiac și la creșterea riscului de infarct sau accident vascular cerebral.

Stresul poate provoca palpitații chiar și fără existența unei boli cardiace

Nu toate simptomele cardiace apărute în perioadele de stres sunt provocate de modificări structurale ale inimii.

Michael Böhm explică faptul că unele persoane pot prezenta palpitații, senzația de bătăi neregulate sau accelerarea pulsului fără ca investigațiile să evidențieze o afecțiune cardiacă organică.

În asemenea situații, simptomele pot fi asociate dereglării funcționale a sistemului nervos autonom.

Aceste manifestări sunt studiate inclusiv în domeniul psihocardiologiei, care analizează relația dintre factorii psihologici și sănătatea cardiovasculară.

Totuși, apariția palpitațiilor nu trebuie atribuită automat stresului. Simptomele noi, persistente sau însoțite de dureri toracice, leșin ori dificultăți de respirație necesită evaluare medicală.

Stresul cronic poate avea și efecte indirecte asupra sănătății inimii.

Persoanele expuse permanent presiunii psihologice tind să facă mai puțină mișcare, să dezvolte obiceiuri alimentare mai puțin sănătoase și să se confrunte mai frecvent cu tulburări de somn.

Acești factori pot amplifica riscurile cardiovasculare.

Optimismul, asociat cu un risc cardiovascular cu 35% mai mic

Unul dintre cele mai interesante aspecte evidențiate de cardiolog privește relația dintre modul de gândire și sănătatea inimii.

Potrivit unei metaanalize citate de specialist, persoanele optimiste prezintă un risc cu aproximativ 35% mai mic de evenimente cardiovasculare comparativ cu persoanele mai puțin optimiste.

Studiile analizate au identificat și o asociere între optimism și un risc general de mortalitate mai redus.

Cercetătorii consideră că diferențele ar putea avea legătură cu modul în care oamenii percep și gestionează situațiile stresante.

Îngrijorările permanente, pesimismul și tendința de a analiza repetitiv problemele pot contribui la activarea prelungită a sistemului nervos simpatic.

În schimb, persoanele optimiste pot avea o capacitate mai bună de adaptare la situații dificile, ceea ce ar putea reduce intensitatea unor reacții fiziologice de stres.

Totuși, rezultatul de 35% reprezintă o asociere statistică, nu dovada că optimismul, singur, reduce riscul cardiovascular în aceeași proporție.

Femeile și persoanele cu probleme financiare ar putea fi mai vulnerabile

Potrivit cardiologului german, anumite categorii de persoane pot fi mai vulnerabile la efectele stresului psihologic asupra inimii.

Printre acestea se numără femeile, persoanele care au suferit un infarct la o vârstă relativ tânără și cele expuse unor dificultăți psihosociale importante.

Problemele financiare, nesiguranța locului de muncă și teama de pierdere a mijloacelor de trai pot reprezenta surse persistente de stres.

Specialistul explică faptul că impactul acestor situații diferă de la o persoană la alta.

Un rol important îl are reziliența, adică abilitatea de a face față presiunilor și de a reveni după experiențe dificile.

În acest context, gestionarea stresului nu înseamnă doar reducerea volumului de muncă sau evitarea conflictelor, ci și dezvoltarea unor strategii de adaptare la situațiile dificile.

Cinci metode prin care putem proteja inima de efectele stresului

Michael Böhm recomandă o serie de măsuri care pot contribui atât la sănătatea psihică, cât și la cea cardiovasculară.

1. Activitatea fizică regulată. Mișcarea poate reduce stresul, poate îmbunătăți starea de spirit și poate diminua simptomele de anxietate. Persoanele cu boli cardiovasculare diagnosticate trebuie să discute cu medicul înainte de a începe un nou program de exerciții.

2. Tehnicile de relaxare. Relaxarea musculară progresivă, antrenamentul autogen, meditația și yoga pot contribui la reducerea tensiunii psihologice.

3. Exercițiile de respirație. Respirația controlată poate influența reacțiile de stres și poate avea efecte favorabile asupra tensiunii arteriale.

4. Un program de somn regulat. Orele relativ constante de culcare și trezire, alături de o rutină de relaxare înainte de somn, pot susține recuperarea organismului.

5. Alimentația echilibrată. Specialistul recomandă consumul de legume, cereale integrale, leguminoase și grăsimi sănătoase, concomitent cu reducerea zahărului și a alimentelor ultraprocesate.

Aceste măsuri nu elimină toate riscurile cardiovasculare, dar pot contribui la reducerea efectelor stresului asupra organismului.

Depresia și bolile de inimă pot forma un cerc vicios

Relația dintre sănătatea psihică și bolile cardiovasculare funcționează în ambele direcții.

Anxietatea și depresia pot favoriza apariția unor probleme cardiovasculare, inclusiv prin modificările hormonale asociate stresului.

Nivelurile crescute de cortizol pot influența metabolismul și pot contribui la acumularea de grăsime la nivelul inimii și al vaselor de sânge.

În același timp, persoanele care suferă de afecțiuni cardiace pot dezvolta mai frecvent probleme psihologice.

Potrivit datelor citate de cardiolog, pacienții care au suferit un infarct prezintă un risc de două până la trei ori mai mare de a dezvolta depresie.

În cazul persoanelor cu insuficiență cardiacă severă, proporția celor care dezvoltă depresie poate ajunge, potrivit estimărilor prezentate, la 60–80%.

Astfel, problemele psihice pot agrava afecțiunile cardiovasculare, iar bolile de inimă pot accentua suferința emoțională.

Bolile de inimă pot afecta și memoria

Un alt aspect important al legăturii dintre inimă și creier privește funcțiile cognitive.

Profesorul Böhm citează rezultatele studiului german „Cognition.Matters-HF”, desfășurat la Würzburg, care a analizat performanțele cognitive ale pacienților cu insuficiență cardiacă.

Potrivit rezultatelor:

46% dintre participanți prezentau dificultăți de memorie verbală;

41% aveau timpi de reacție sub nivelul mediu;

25% prezentau dificultăți legate de memoria de lucru.

Memoria de lucru este utilizată pentru păstrarea și prelucrarea temporară a informațiilor necesare activităților cotidiene.

De asemenea, un studiu de cohortă realizat în Marea Britanie a identificat o asociere între boala coronariană și afectarea memoriei episodice, a raționamentului și a abilităților numerice.

Aceste rezultate sugerează că sănătatea cardiovasculară poate avea implicații importante pentru funcționarea creierului.

Concluzia cardiologului german este că protejarea inimii presupune mai mult decât controlul colesterolului, tensiunii arteriale și alimentației. Gestionarea stresului, somnul, activitatea fizică și sănătatea emoțională sunt componente importante ale prevenției cardiovasculare.

Optimismul nu înlocuiește tratamentele medicale și nici controlul factorilor tradiționali de risc, însă cercetările sugerează că modul în care oamenii gestionează dificultățile poate avea o legătură semnificativă cu sănătatea inimii.

Editor : Sebastian Eduard