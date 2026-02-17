Live TV

Organele unei femei în moarte cerebrală au salvat 5 vieți. O fetiță care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui a primit ficatul

Carla Tănasie Data publicării:
Foto: Captură video Digi24
Un chirurg plastician a lucrat voluntar la cazul fetiței
Înscrierea în registrul donatorilor, în timpul vieții , gratuită la notar

O femeie de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, a fost donatorul care a făcut posibil miracolul la care speră mii de oameni aflați pe listele de așteptare. Printre ei, o fetiță de 13 ani, care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui fără un transplant de ficat.

Cinci oameni pentru care singura șansă la viață era un transplant au depins de un zbor. Un elicopter Black Hawk a făcut posibil ca organele prelevate de la o pacientă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală la Institutul de neurochirurgie de la Iași, să ajungă la timp la patru spitale.

Vlad Brașoveanu, șef secție chirurgie generală Fundeni: Suntem la patru ore de ischemie rece, ceea ce este un timp bun.

Doi pacienți sunt pe lista urgențelor. O tânără și o copilă de 13 ani ar putea primi ficatul. Decizia medicilor pare imposibilă pentru oricine, dar trebuie făcută cu o tărie pe care cei mai mulți nu o au în astfel de momente.

Vlad Brașoveanu, șef secție chirurgie generală Fundeni: Pe lista de așteptare era un retransplant, o bolnavă tânară cu un rejet cronic în urma unui transplant hepatic de la donator viu, dar punând în balanță acest copil și această bolnavă, cazul este mult mai grav la această fetiță și practic acest ficat va merge la această fetiță ca să o salvăm.

Un chirurg plastician a lucrat voluntar la cazul fetiței

Operația a fost făcută la Centrul de Transplant Hepatic de la Spitalul Grigore Alexandrescu. O intervenție delicată, pentru că ficatul unui adult a trebuit adaptat la anatomia unui copil. Un chirurg plastician a lucrat voluntar pentru acest caz.

Dragoș Zamfirescu, chirurg plastician: Pentru mine ca plastician, să am în mână viața unui copil e ceva foarte rar și oricând, la orice oră, cu toată inima. Aici a fost nevoie de un mic artificiu tehnic, să facem niște vase mari de la un donator să le aducem la un calibru mai mic, să fie primite de vasele copilului.

Pentru familia fetiței, ca de altfel pentru toate familiile care așteaptă minunea unui transplant, acest moment echivalează cu o renaștere.

Tatăl fetiței: Mulțumim donatorilor, mulțumim întregii echipe, doctorilor.

Vlad Brașoveanu, șef secție chirurgie generală Fundeni: Pe lista de așteptare, cel puțin la Institutul Clinic Fundeni sunt peste 500 de bolnavi care așteaptă un transplant hepatic, de aceea e foarte important ca rata de donare să crească.

Înscrierea în registrul donatorilor, în timpul vieții , gratuită la notar

Subiectul donării de organe este în continuare unul sensibil în România. În lipsa unui acord dat în timpul vieții, un pacient devine donator doar cu acordul familiei. Iar familiile sunt reticente. Anul trecut, au fost prelevate organe de la 91 de donatori în moarte cerebrală. Dacă ar fi donat 250, nu am mai avea liste de așteptare atât de mari cu oameni sperând la un miracol făcut tot de oameni.

Genady Vatachky, președinte ANT: Prelevarea de organe este un lucru extrem de important și vreau să exprim cu ocazia asta mulțumirile noastre către familie. Chiar dacă se află într-un moment foarte dificil, ei totuși au ales să salveze alți oameni. Există posibilitatea de a-și exprima acordul din timpul vieții prin înscrierea în Registrul Național al Donatorului. Acest lucru se poate efectua prin a merge la notar și a completa o declarație gratuită, iar notarul va include persoana respectivă în registrul de donare.

Familia care a fost de acord cu prelevarea de organe a salvat cinci vieți. Inima a ajuns la un bărbat de 51 de ani internat la Târgu Mureș, plămânii la o tânără în București, rinichii au salvat doi pacienți în vârstă de 39 și 46 de ani de la spitalul Parhon din Iași, iar o fetiță de 13 ani trăiește azi pentru că un transplant de ficat a fost posibil datorită unui gest de generozitate supremă.

