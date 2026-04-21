(P) Alergiile oculare și rolul farmacistului în gestionarea disconfortului

Odată cu venirea primăverii și cu expunerea prelungită la factori poluanți și alergeni, un procent tot mai mare de români se confruntă cu disconfortul ocular. Astfel, sănătatea ochilor devine o prioritate, iar persoanele care se confruntă cu astfel de neplăceri caută opțiuni care să combine rigoarea științifică cu blândețea ingredientelor naturale.

Cum ameliorăm simptomele neplăcute

Alergiile oculare se manifestă adesea prin mâncărime, lăcrimare excesivă, roșeață și senzația de „nisip în ochi”. Pentru a contracara aceste manifestări, este nevoie de o abordare pe mai multe direcții: calmarea inflamației și refacerea barierei de protecție a ochiului.

Un ajutor în acest sens este Oftapic Allergy de la Assista, disponibil în farmaciile Catena. Astfel, Oftapic Allergy are la bază o formulă avansată, pe bază de extract lichid de Helichrysum italicum (cunoscut popular sub numele de Immortelle).

Picăturile sunt potrivite nu doar pentru episoadele alergice acute, ci și pentru utilizarea cotidiană de către persoanele care petrec mult timp în fața ecranelor sau în medii cu aer condiționat, unde filmul lacrimal este constant sub presiune, dar și în cazul persoanelor care utilizează lentile de contact.

Puterea naturii în îngrijirea ochilor: extractul de Helichrysum

Beneficiile extractului de Helichrysum, plantă specifică zonei mediteraneene, sunt recunoscute datorită profilului chimic complex, pe bază de flavonoide.

Astfel, în ameliorarea alergiilor oculare, extractul de Helichrysum acționează ca un agent calmant și regenerator. Principalele sale acțiuni includ:

Efect antiinflamator și calmant - ajută la reducerea rapidă a roșeței și a senzației de arsură, specifice conjunctivitei alergice;

Proprietăți antioxidante - protejează țesutul ocular sensibil împotriva stresului oxidativ cauzat de factorii externi;

Ameliorarea simptomelor de iritație - substanțele active din Helichrysum contribuie la calmarea senzației de „corp străin” în ochi, oferind confort.

Formula Oftapic Allergy de la Assista este special concepută pentru persoanele care caută o alternativă blândă, care să nu agreseze filmul lacrimal, ci să îl susțină în lupta împotriva alergenilor precum polenul, praful sau părul de animale. Este o soluție izotonă - adică are o concentrație de săruri similară cu substanțele din corpul uman – și biocompatibilă, fiind acceptată de organism în mod natural.

Farmacia potrivită, de la proximitate la siguranță

Alegerea celor mai bune opțiuni pentru sănătate începe, de cele mai multe ori, cu identificarea unei farmacii de încredere. În 2026, pacientul nu mai face distincție doar între prețuri, ci caută un loc unde siguranța produsului este garantată prin standarde stricte, căutând în același timp și o sursă de informare de încredere, la care să aibă acces facil.

Accesul facil presupune o farmacie cu cât mai multe locații în București și în țară, așa cum este rețeaua Catena, cu peste 950 de farmacii la nivel național, care oferă avantajul major al proximității. Atunci când simptomele alergice apar brusc, posibilitatea de a găsi o farmacie în apropiere, este esențială. Mai mult, prezența unei unități cu program prelungit asigură continuitatea îngrijirii indiferent de ora la care apare afecțiunea sau disconfortul medical.

Corectitudinea informațiilor care ajung la pacient, esențială

Deși în ziua de azi informația este la un click distanță, rolul farmacistului în consilierea pacienților rămâne de neînlocuit. Farmacistul modern este un specialist în permanență conectat la informație nouă în domeniu și antrenat să o transmită pe înțelesul tuturor.

Într-o farmacie modernă, adaptată la cerințele prezentului, pacientul poate să beneficieze de:

Recomandări personalizate: farmacistul poate evalua ce tip de produs reprezintă alegerea potrivită, de la caz la caz, sau dacă simptomele indică necesitatea unui consult oftalmologic;

Instrucțiuni de administrare corecte: eficiența picăturilor oculare depinde de igiena aplicării și de frecvența corectă, detalii pe care un farmacist pregătit le va explica întotdeauna;

Verificarea interacțiunilor: farmacistul se asigură că soluțiile recomandate nu interferează cu alte tratamente pe care pacientul le urmează deja.

Farmaciile moderne: tehnologie și empatie

O farmacie care oferă servicii de calitate se recunoaște și după modul în care reușește să integreze tehnologia în beneficiul pacientului. Iar farmaciile moderne au implementate sisteme avansate de gestiune care reduc timpul de așteptare și asigură disponibilitatea produselor necesare. De asemenea, importanța cardurilor de fidelitate nu trebuie neglijată. Acestea permit pacienților accesul la campanii de sănătate și prețuri accesibile pentru produse de îngrijire pe termen lung. Branduri precum Catena au transformat aceste carduri într-un instrument de prevenție, oferind reduceri constante la produse și dispozitive medicale esențiale pentru menținerea sănătății.

Încrederea pacient-farmacist

Grija față de sănătatea oculară necesită, prin urmare, atât produse de înaltă performanță, cât și un sistem de suport de încredere. Iar o farmacie care înțelege importanța consilierii și asigură calitatea produselor îi dovedește pacientului că deciziile sale legate de sănătate sunt informate, sigure și adaptate nevoilor sale specifice. Indiferent dacă aveți nevoie de un sfat rapid sau de un tratament specific, farmaciștii pregătiți trebuie să fie gata să vă ghideze pașii.

