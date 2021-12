(P) Cum te poți proteja suplimentar împotriva virusurilor care produc COVID-19, răceală și gripă ?

Încă de la apariția pandemiei, am devenit mult mai atenți la măsurile pe care le putem lua pentru a ne proteja sănătatea și a ne crește imunitatea. Măștile și dezinfectantul sunt la ordinea zilei, luăm vitamine și suplimente, acordăm o atenție sporită igienii mâinilor, încercăm să păstrăm distanța socială și să evităm aglomerațiile. Și din fericire avem acces și la protecția oferită de vaccin.

Chiar și așa, nu suntem 100% protejați. Deși poate că respectăm toate regulile, dar nu toţi oamenii din jurul nostru fac acelaşi lucru. Și nici nu ne putem izola total, mai ales dacă profesia nu ne permite să lucrăm de acasă.

Cum putem să ne protejăm suplimentar în contextul pandemic actual?

Ei bine, au apărut pe piața farmaceutică din România produse care pot bloca pătrunderea virusurilor, acționând chiar la nivelul căilor principale de acces, respectiv nasul și gura. Este vorba despre spray-uri nazale și orale care formează o barieră protectoare.

Un astfel de produs inovator este Bloxivir®, disponibil sub două forme: Spray Nazal și Oral, constituind o barieră mecanică împotriva pătrunderii și multiplicării virusurilor* în organism.

Bloxivir® blochează virusurile* care produc inclusiv COVID-19, răceală şi gripă şi poate fi folosit preventiv pentru a ne simţi mai în siguranţă.

”Mucoasa de la nivelul cavităţii nazale şi bucale formează prima barieră fizică a organismului și prima linie de apărare a sistemului imunitar. În condiții de agresiune virală sporită, scădere a imunității (stres, oboseală), este posibil ca apărarea naturală locală să poată fi depășită, mai ales în cazul copiilor. De aceea, produse precum Bloxivir®, care acționează local, direct, formând un strat protector pe mucoasa nazală și bucală, asigură într-un mod eficient o protecție suplimentară şi sigură împotriva virusurilor*”, a declarat Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean, medic la Spitalul de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara.

Există și soluții de protecție suplimentară pentru copii?

Părinții sunt în mod justificat preocupați de protejarea copiilor, mai ales când urmează să fie expuși la un număr mare de oameni, în spații închise: grădiniță, școală, centre comerciale, locuri de joacă, mijloace de transport în comun, petreceri aniversare.

Din fericire, există produse care pot fi folosite atât de către adulți, cât și de către copii cu vârsta de peste un an. Având o durată de protecție de până la 5 ore, Bloxivir® poate fi folosit inclusiv de către copii, de mai multe ori pe zi. Este ușor de acceptat, fiind un gel inodor şi incolor. Acțiunea sa protectoare începe imediat după aplicare și durează până la 5 ore.

„Bloxivir® este destinat oricărei persoane care dorește să se protejeze, pe sine sau pe ceilalţi, împotriva infecțiilor cu virusuri* care cauzează COVID-19, răceală sau gripă. Poate fi utilizat atât ocazional (de exemplu: mers la şcoală, mers la cumpărături), cât şi în mod frecvent (de exemplu: prezenţa în colectivitate timp îndelungat)”, a mai adăugat Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean.

Atenție la ingrediente - sunt dovedite ştiinţific?

Un studiu clinic cu 394 persoane demonstrează rolul preventiv al iota-caragenanului împotriva virusului SARV-COV-2 (participanţii la studiu: personal din spital dedicat îngrijirii pacienților cu COVID-19). În plus, eficacitatea și siguranța unui spray nazal cu iota-caragenan a fost studiată la peste 600 de copii și adulți cu simptome de răceală comună. S-a demonstrat o reducere semnificativă a încărcăturii virale a diferitelor virusuri respiratorii în grupul de tratament cu iota-caragenan comparativ cu cel placebo, siguranță în utilizare și o reducere a severității și duratei simptomelor.

Iota-caragenan este una dintre cele trei substanțe active ale spray-ului Bloxivir®, alături de ectoină și acid hialuronic. Iota-caragenanul formează un strat protector pe mucoasa nazală sau bucală, acidul hialuronic hidratează şi creşte durata prezenței gelului pe mucoase, iar ectoina previne procesul de deshidratare. Toate cele trei ingrediente au fost studiate clinic, rezultatele fiind pozitive.

Este foarte important să ne creștem nivelul de siguranță și să folosim toate mijloacele suplimentare de protecție disponibile.

*Blochează pătrunderea coronavirusurilor, inclusiv SARS-CoV-2, şi a virusurilor gripale tip B și C în celule.

Bloxivir® Spray Nazal și Spray Oral, sub formă de gel, sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare şi respectaţi recomandările epidemiologice.

