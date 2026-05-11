(P) O nouă tehnologie poate opri definitiv progresia miopiei la copii

Ce spun specialiștii despre MiYOSMART iQ Eficacitate dovedită și la vârste foarte mici Tehnologia D.I.M.S. Recomandările specialiștilor Despre MiYOSMART

În cadrul congresului ARVO 2026, cea mai mare organizație internațională dedicată cercetării în domeniul oftalmologiei, au fost prezentate date care aduc o schimbare importantă de perspectivă asupra managementului miopiei. Pentru prima dată, o tehnologie revoluționară dezvoltată de HOYA Vision Care deschide posibilitatea opririi definitive a progresiei miopiei la copii.

Incidența miopiei crește îngrijorător de la o generație la alta. Stilul de viață care suprasolicită vederea de aproape, prin utilizarea prelungită a ecranelor încă de la vârste fragede, contribuie la scăderea vederii, pe fondul apariției și progresiei miopiei.

Un studiu publicat în revista Ophthalmology avertizează că, până în 2050, jumătate din populația lumii va avea nevoie de lentile pentru corecția miopiei.

Ce spun specialiștii despre MiYOSMART iQ

Studiul clinic randomizat, la care au participat 196 de copii cu miopie, cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, arată că, după 12 luni de utilizare a noilor lentile, progresia miopiei s-a oprit. De asemenea, alungirea globului ocular — responsabilă pentru vederea încețoșată la distanță — a fost redusă la niveluri comparabile cu cele ale unui ochi sănătos.

Datele prezentate în cadrul congresului anual, cu privire la purtarea noilor lentile MiYOSMART iQ dezvoltate de HOYA Vision Care, arată că:

  • la 9 din 10 copii, miopia nu a mai progresat;
  • pentru grupa de vârstă 7–12 ani, eficacitatea a depășit 100% (adică nu doar a oprit progresia, ci a determinat și o ușoară inversare a acesteia);
  • alungirea axială a fost redusă cu până la 94% comparativ cu lentilele standard.
  • Aceste rezultate sunt considerate de specialiști un nou standard în managementul miopiei.

Eficacitate dovedită și la vârste foarte mici

O altă noutate este faptul că lentilele MiYOSMART iQ funcționează inclusiv la copii cu vârsta începând de la 4 ani, la care progresia este mai rapidă și cu un risc mai mare de complicații pe termen lung.

Chiar și în aceste cazuri, mai dificile, purtarea lentilelor a înregistrat rezultate excepționale.

Tehnologia D.I.M.S.

Tehnologia dezvoltată de HOYA Vision Care poartă numele de Defocus Incorporated Multiple Segments. Pe lângă corecția vederii, acestea facilitează transmiterea unui semnal optic către retină, care influențează dezvoltarea globului ocular, reducând stimulul responsabil pentru alungirea acestuia și promovând o dezvoltare normală a ochiului.

Recomandările specialiștilor

Medicii recomandă controale oftalmologice regulate încă din copilărie, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și creșterea timpului petrecut în aer liber. În cazul diagnosticării miopiei, alegerea unei soluții optice adaptate poate contribui semnificativ la controlul evoluției acesteia. În contextul în care miopia afectează un număr tot mai mare de copii, iar debutul apare la vârste din ce în ce mai mici, intervenția timpurie face diferența.

Specialiștii atrag atenția că, dincolo de corecția vederii, controlul progresiei miopiei are efecte pe termen lung. Tehnologia dezvoltată de HOYA Vision Care deschide o direcție promițătoare în gestionarea acestei afecțiuni.

Despre MiYOSMART

De la lansarea sa în 2018, peste 15 milioane de lentile MiYOSMART au fost utilizate de copii din peste 50 de țări. Prin lansarea noii versiuni MiYOSMART, HOYA Vision Care își reafirmă angajamentul de a dezvolta soluții eficiente și inovatoare de tratament și de a colabora îndeaproape cu profesioniștii din domeniul îngrijirii ochilor și cu părinții, pentru a extinde accesul la o îngrijire adecvată în beneficiul copiilor cu miopie progresivă.

Pentru mai multe informații despre MiYOSMART iQ, adresează-te centrelor de optometrie partenere HOYA Vision Care din orașul tău, sau vizitează: hoyavision.com/ro.

