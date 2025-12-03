(P) Roche Oncology Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovatia Roche si abordarea personalizata in Oncologie

Într-o eră definită de progrese rapide, succesul în oncologie depinde vital de colaborarea strânsă între specialiști și de instrumentele de diagnostic inovatoare. Reconfirmând angajamentul său de a fi un partener de încredere, Roche România, prin Divizia de Diagnostice, a organizat în luna octombrie evenimentul Roche Oncology Talks - Transforming Patient Care. Această platformă de dialog esențială a pus în prim-plan cele mai noi perspective în medicina personalizată și managementul integrat al pacientului oncologic.

Roche, lider în medicina personalizată, susține trecerea de la abordarea clasică "o singură soluție pentru toți" către oferirea celei mai bune îngrijiri pentru fiecare persoană, bazată pe înțelegerea factorilor unici (genetici, mediu, stil de viață).

Soluții Inovatoare pentru Decizii Terapeutice de Precizie

Discuțiile evenimentului s-au axat pe piloni strategici ai practicii clinice moderne, evidențiind importanța testelor de diagnostic companion validate clinic, care stau la baza deciziilor terapeutice personalizate. Roche a prezentat cele mai recente lansări din portofoliul său, dedicate diagnosticării cancerului ovarian și pulmonar, instrumente concepute să ofere medicilor soluții rapide și eficiente pentru identificarea celor mai bune opțiuni de tratament.

Comisia Oncologică Multidisciplinară (MDT): O Viziune Integrată prin Platforma navify Clinical Hub

Unul dintre momentele centrale a fost sesiunea demonstrativă dedicată cancerului mamar, care a ilustrat beneficiile concrete ale unei abordări integrate, în care decizia terapeutică este rezultatul consensului între chirurgi, oncologi, radioterapeuți și anatomopatologi.

Echipa de experți a demonstrat modul în care un caz complex este analizat utilizând platforma navify Clinical Hub, pusă la dispoziție de Roche. Dr. Victor Titirez, medic specialist in Chirurgia Oncoplastică și Reconstructivă a Sânului, moderatorul sesiunii, a subliniat impactul acestei abordări:"A fost un caz cât se poate de real, pe care l-am prezentat în platforma navify Clinical Hub pe care o folosim în mod curent. [...] Beneficiul este dublu: în primul rând, pacientul primește o recomandare optimă, personalizată, din partea mai multor medici care au ajuns la un consens diagnostic și terapeutic. Pe de altă parte, și pentru noi, medicii, este o posibilitate să învățăm unii de la alții. Acest lucru ne ajută să ne menținem cunoștințele actualizate".

De asemenea, în contextul discuțiilor despre capacitatea sistemului medical de a oferi un diagnostic molecular avansat, Prof. Univ. Dr. Ovidiu Laurean Pop, expert în Anatomie Patologică, a explicat modul în care progresul testării genetice contribuie la modernizarea sistemului. Medicina de precizie, conform domnului doctor Pop, "creează premisele pentru o abordare integrată a sănătății publice, bazată pe prevenție, inovație și echitate". Acesta a adăugat că testarea contribuie la "o mai bună coordonare între laboratoare, spitale și pacienți și asigură fiabilitatea rezultatelor prin standarde de calitate".

Prevenția și Precizia în Managementul Cancerului de Col Uterin

O altă sesiune de referință a vizat managementul cancerului de col uterin. Specialiștii au reiterat că prevenția primară prin vaccinare HPV și depistarea precoce prin screening organizat sunt pilonii fundamentali în lupta cu această boală.

Sesiunea a fost moderată de Prof. Dr. Elvira Brătilă, și a beneficiat de contribuțiile valoroase ale lectorilor Dr. Carmen Ungurean, Conf. Dr. Maria Olinca, anatomopatolog cu experiență în leziunile HPV-induse, Dr. Călina Maier și Conf. Dr. Anca Zgură.

În încheierea sesiunii, Prof. Dr. Elvira Brătilă, medic primar Obstetrică-Ginecologie și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a transmis un mesaj puternic despre importanța colaborării și acțiunii: "Cancerul de col este una dintre puținele forme de cancer aproape complet prevenibile, iar această realitate ne obligă să transformăm cunoașterea științifică în acțiune". Domnia sa a reiterat că succesul depinde de colaborare, afirmând că: "Abordarea multidisciplinară — care reunește ginecologi, anatomopatologi, infecționiști, radiologi, oncologi, specialiști în sănătate publică — este cheia pentru un diagnostic corect, un tratament personalizat și o recuperare completă a pacientelor". Prof. Dr. Brătilă a concluzionat: "Prin colaborare, prin digitalizarea programelor de screening, prin formarea continuă a specialiștilor și prin implicarea comunității, putem atinge obiectivul comun al medicinei moderne: prevenție, precizie și empatie".

Angajamentul Roche

Evenimentul Roche Oncology Talks - Transforming Patient Care a reafirmat angajamentul Roche România, prin Divizia Diagnostice, de a facilita accesul la inovație și de a consolida colaborarea interdisciplinară, esențială pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților oncologici. Roche oferă soluții integrate care acoperă întregul parcurs al pacientului, de la diagnostic la monitorizare, contribuind la eficientizarea actului medical, de la cancerele ginecologice la cel pulmonar.

Editor : A.D.V.