(P) Wiener Privatklinik, în topul World’s Best Hospitals pentru al șaselea an. Românii, cel mai mare grup internațional de pacienți

Austria – și Viena, în mod special – continuă să fie o destinație medicală de referință pentru pacienții români care se confruntă cu diagnostice complexe, precum cancerul, sau cu afecțiuni ce necesită intervenții chirurgicale înalt specializate.

În 2025, Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, a tratat peste 1.000 de pacienți români. Valoarea totală a tratamentelor acordate a crescut cu 10% comparativ cu anul precedent. În prezent, pacienții români reprezintă cea mai numeroasă comunitate internațională a spitalului, însumând 24% din totalul cazurilor internaționale.

Șase ani consecutivi printre cele mai bune spitale din lume

În perioada 2021–2026, Wiener Privatklinik a fost inclusă, timp de șase ani consecutiv, în prestigiosul clasament „World’s Best Hospitals”, realizat de Newsweek și Statista. Această recunoaștere constantă confirmă excelența medicală susținută a spitalului, reputația sa internațională solidă și nivelul ridicat de satisfacție al pacienților.

Mulți pacienți aleg WPK datorită expertizei medicale de înalt nivel și abordării interdisciplinare. Spitalul colaborează cu o rețea de peste 300 de specialiști renumiți, inclusiv medici clasați în top 2% oameni de știință la nivel mondial de către Universitatea Stanford.

De ce pacienții din Europa de Est aleg Austria

Pentru pacienții din Europa de Est, tratamentul în Austria reprezintă, de cele mai multe ori, o alegere pragmatică, fundamentată pe:

  • standarde medicale de înaltă calitate
  • tehnologii avansate, de la imagistică de ultimă generație la proceduri minim invazive
  • timpi de așteptare reduși
  • coordonare eficientă între specialități

WPK oferă servicii medicale în peste 30 de specialități și dispune de 10 centre de competență înalt specializate. Această structură permite asigurarea unei îngrijiri integrate, în special pentru afecțiuni complexe care necesită evaluări multidisciplinare, diagnostic complet și planuri terapeutice personalizate.

Oncologie integrată cu focus pe Europa Centrală și de Est

Un domeniu esențial de expertiză îl reprezintă oncologia. Cazurile sunt tratate, printre altele, în cadrul WPK Central European Academy Cancer Center – un centru oncologic privat cu abordare integrată, conceput special pentru pacienții din Europa Centrală și de Est.

Pacienții beneficiază de terapii inovatoare, precum:

  • imunoterapie
  • tratamente țintite personalizate
  • intervenții chirurgicale minim invazive

Fiecare caz este analizat de un Tumor Board interdisciplinar, pentru a garanta strategii terapeutice bazate pe dovezi științifice și adaptate fiecărui pacient în parte.

Diagnostic și tratament într-un singur loc

Wiener Privatklinik dispune de 145 de paturi, săli de operație moderne și un centru de radiologie dotat cu echipamente de ultimă generație, inclusiv PET-CT/SPECT-CT, RMN cu algoritmi susținuți de inteligență artificială și servicii de medicină nucleară.

Centrul de Radioterapie Amethyst – singurul centru privat de radioterapie din Austria – este situat în incinta spitalului. Astfel, diagnosticul și tratamentul oncologic pot fi realizate, în numeroase cazuri, într-o singură locație, sub coordonare centralizată.

Acces rapid la terapii inovatoare

Un avantaj major pentru pacienții internaționali îl reprezintă accesul rapid la terapii moderne. În afecțiunile în care timpul este un factor critic, în special în oncologie, intervalul dintre stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului este esențial.

În Austria, medicamentele oncologice nou autorizate pot fi prescrise, în general, la aproximativ trei luni de la aprobarea oficială, în timp ce în unele state din Europa de Sud-Est acest proces poate dura considerabil mai mult.

Suport structurat pentru pacienții internaționali

În calitate de spital cu orientare internațională, WPK oferă suport organizațional complet. Pacienții români beneficiază de sprijinul unor manageri de caz dedicați, înainte, pe durata și după finalizarea tratamentului.

Biroul WPK din București este activ de peste zece ani și coordonează procesele medicale, programările, estimările de costuri și aspectele logistice. De asemenea, pacienții pot accesa consultații la distanță prin intermediul WPK Online Healthcare Center, inclusiv servicii de traducere și coordonare medicală.

Proximitatea geografică a Austriei față de România facilitează deplasările pentru consultații, intervenții și monitorizare post-tratament.

Excelență medicală îmbinată cu confort

Pentru a sprijini procesul de recuperare și a reduce stresul asociat spitalizării, Wiener Privatklinik îmbină excelența clinică cu servicii hoteliere premium. Pacienții beneficiază de:

  • camere moderne și spațioase
  • bucătărie internațională à la carte
  • meniuri dietetice personalizate
  • terasă și grădină
  • cafenea și servicii VIP
  • asistență personalizată în peste 30 de limbi

Pentru informații privind obținerea unei a doua opinii medicale, programarea unei consultații – inclusiv online – și etapele unui plan de tratament personalizat, vă puteți adresa biroului Wiener Privatklinik din București.

Pentru detalii suplimentare, accesați: https://wiener-privatklinik.com/ro/.

Editor : A.D.V.

