Pacient în România | Medicul care a lăsat Olanda pentru a revoluționa maternitatea din Timișoara

În spitalele din România, printre nenumăratele lipsuri, sunt oameni care îşi fac meseria cu pasiune. Unul dintre aceştia este Gabriela Olariu, şefa secţiei ATI dintr-una din cele mai mari maternităţi din Timişoara. A refuzat să se lase învinsă se sistem şi a reuşit, după 20 de ani, să modernizeze locul în care îşi încep lupta cu viaţa bebeluşii născuţi prematur.

Medicul neonatolog Gabriela Olariu îşi petrecere o mare parte din viaţă printre incubatoarele secției de terapie intensivă a Maternităţii Odobescu din Timișoara. Acolo sunt copiii născuţi prematur, cei care luptă pentru ziua de mâine, pentru toţi anii care vor veni. Iar medicul luptă împreună cu ei.

În fiecare zi în care salvează vieţile celor veniţi pe lume cu puţine şanse, Gabriela Olariu trece pe lângă peretele plin de pozele celor cărora le-a oferit viitorul. Sunt copiii care au fost aduşi de părinţi să o cunoască, sunt cei care au aflat că i-a însoţit în primele lor clipe.

Dr. Gabriela Olariu, neonatolog Maternitatea Odobescu: „Am avut niște tripleți, când s-au născut nu se știa decât că sunt 2. La al 3-lea, medicul obstetrician a fost siderat, mai este unul. Și a ieșit al 3-lea care era cel mai mare. Acești copilași, i-am văzut la fiecare aniversare, la 1 an, la 2 ani, la 3 ani, am primit câte o fotografie. Cel mai drăguț a fost la 14 ani când au venit toți 3 cu buletinul să-mi arate că ei au buletin.”

Când s-au născut, Paul şi Mihai aveau mai puțin de 1 kilogram fiecare. Şi-au început vieţile în incubatoarele supravegheate de medicul Gabriela Olariu, de unde au plecat acasă abia după 3 luni. Acum sunt studenți în anul 2, la Automatică și Calculatoare şi unii dintre cei ale căror chipuri stau pe peretele din secţia de terapie intensivă a Maternităţii.

Mama: „A fost ca un şoc când i-am văzut. Nu văzusem copii prematuri niciodată. Incubatoarele precare, la acea vreme, probleme cu oxigenul. Am ieşit pe 8 martie cu ei în braţe.”

Acum, secţia din Timişoara este una dintre cel mai moderne şi mai bine dotate din ţară. Dar pentru că să ajungă aşa a fost nevoie de mulţi ani şi multe eforturi din partea medicilor.

Dr. Gabriela Olariu neonatolog Maternitatea Odobescu: „Noi aici am scris istorie. Să vă explic. Înainte de '90 erau 6 mii și ceva de nașteri. Terapia intensivă însemna așa, 3 guri de oxigen, cu niște borcane... dacă țineți minte la televizor că se mai văd în unele unități, borcanul ăla de sticlă cu oxigenatorul ăla ruginit. Cam asta era.”

Abia modernizată, secţia are din nou nevoie de investiţii. A rămas prea mică pentru numărul din ce în ce mai mare de bebeluşi care au nevoie de îngrijiri.

Dr. Gabriela Olariu, neonatolog Maternitatea Odobescu: „Aici jos sunt 12 paturi, dar câteodată sunt peste 15-16 copii. Și atunci pe gemeni îi punem câte 2. Noi anul trecut am avut cam cu 20% mai mulți copii cu probleme pe care i-am îngrijit. Vorbesc de prematuri. Dacă în 2016 am avut cam 98-100 de prematuri, sub 32 de săptămâni, în 2017 am avut 123.”

Claudia Pantea: "Ne dau șansa de a ne vedea copilașii sănătoși și să crească mari. Se dăruiesc în totalitate și micuții simt lucrul ăsta. Că sunt tratați cu afecțiune.”

"Își dau toată silința ca și copiii noștri să fie bine. Și doamnele asistente, sunt îngerii noștri păzitori."

Mihaela Țunescu, medic primar neonatolog: „Partea aceasta de început de viață, dacă nu dai tot ce e mai bun din tine, practic nu obții nimic. Pentru că tu îți imprimi ce știi, ce ai mai bun pe viața unui viitor om.”

După mai bine de 20 de ani în care a condus secţia de terapie intensivă a Maternităţii Odobescu, Gabriela Olariu încă nu a obosit. Şi nici nu regretă vreo clipă că a rămas în România.

Dr. Gabriela Olariu, neonatolog Maternitatea Odobescu: „În '92 am avut post în Olanda, inclusiv apartament. Nu era o problemă nici măcar să îmi aduc familia. Dar era ultimul lucru la care m-am gândit, să plec.”