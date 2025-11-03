Noi mărturii șocante de la foști angajați și paciente ale spitalului privat Armonia din Constanța, acolo unde o tânără a murit imediat după ce a nascut. O fostă moașă a spitalului povestește, în exclusivitate pentru Digi24, cum maternitatea nu avea instumentar medical esențial pentru că oricum medicii nu știau să-l folosească, punea femeile să nască în căzi alese după culoare, nu după criterii medicale, iar medicii îndemnau personalul să-și folosească „creativitatea” în situațiile critice. Moașa mai spune că bebelușii aproape morți erau trimiși în ultimul moment la spitalul public, pentru ca decesele să fie înregistrate acolo. Șirul mărturiilor șocante continuă cu poveștile mamelor care și-au văzut copiii mutilați pe viață sau morți. O anchetă cutremurătoare despre o maternitate care 16 ani a funcționat ilegal sub umbrela protectoare a intereselor.

„După ce s-a născut Petru, mi l-au pus pe piept și era inert. Eu am avut probabil un instinct, ca orice mamă, am început să urlu când mi-am simțit copilul inert. El nu scotea niciun sunet, nici nu respira și au început să au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”, povestește Laura, o fostă pacientă a maternității Armonia.

Când au constatat practic problemele, până când am născut, au mai au trecut șase ore. Copilul s-a născut cu scor Apgar 1, au început imediat procedurile de resuscitare”, e mărturia Ioanei, o mamă care a născut în aceeași maternitate.

Laura și Ioana au născut la Spitalul Armonia în urmă cu doi ani, respectiv nouă ani. Au avut amândouă sarcini fără probleme și au mers la acest spital atrase de condițiile promovate aici și din teama de a intra într-un spital public.

„Am mers la acest spital pentru că efectiv în acea perioadă îți era frică să intri în Spitalul Județean. Unul dintre acționarii de la acest spital este șef de secție (la Spitalul Județean - N.R.). Bănuiala mea este că acesta a ținut o secție de evul mediu pentru ca pacientelor să le fie efectiv frică să meargă la spitalul de stat”, crede Ioana.

Reporter Digi24: Care este motivul pentru care ați decis la momentul acela să faceți acest spital privat și să intrați în acționariat?

„Ca o posibilitate. N-a fost inițiativa mea, a fost inițiativa unui grup la care am participat și eu, considerând că într-adevăr este important să fie oferit pacientelor mai multe alternative de tratament în diferite feluri, în diferite modalități”.

Pentru Ioana și Laura, alternativa de tratament a fost în final cel mai mare coșmar pe care o mamă îl poate trăi. În cazul ambelor femei, travaliul a durat ore întregi, au apărut complicații, dar medicii nu au intervenit.

„La aparatele care monitorizează bătăile inimii fătului, au văzut că aceste bătăi ale inimii scădeau foarte mult”, își reamintește Laura.

O moașă care a lucrat la Spitalul Armonia spune că spitalul nu era pregătit pentru cazuri complicate și nu erau respectate ghidurile și protocoalele.

„Apa era prea fierbinte, tot discutam de aspectele astea. Cada, de exemplu, care a fost aleasă roz-fuxia, deși nu vedem sângele în ea. Am solicitat, bineînțeles, o cadă de grad medical albă. Nu s-a ținut cont de aceste aspecte la nivelul managementului. Mi s-a spus că aia a fost mai ieftină și că e o culoare frumoasă.

În acel salon era masă de nașteri și era și o piscină în mijloc. Avea puțină apă, oricum de o temperatură rece, adică nu m-aș fi băgat oricum acolo”, mărturisește fosta angajată a maternității Armonia.

Nu doar nașterea în apă se desfășura în condiții periculoase. Proceduri și instrumente medicale esențiale erau practic inexistente.

„Nu aveau vid-extractor. Mi s-a spus că se sperie gravidele de el și ăsta este un instrument care ne ajută să finalizăm nașterile pe cale vaginală atunci când apar complicații. Este foarte necesar oricărei maternități, ca și forcepsul. Nici pe ăla nu-l aveau. Am înțeles mai târziu că unele gărzi de medici nu știau să le folosească și atunci practic nici nu le aveau în maternitate. Linia de anestezie era acasă la domiciliu, la distanță foarte mare, adică în Năvodari”, continuă fosta moașă la Armonia.

O strategie de marketing mincinoasă și agresivă, clinica reușea să atragă cliente pentru că nicio femeie nu bănuia că va fi lăsată descoperită în fața unei situații grave. Ioana și-a văzut bebelușul murind, iar Laura are un copil cu dizabilități severe.

„Au continuat procedurile de resuscitare, nu știu, cred că o oră sau două, abia apoi au sunat să vină o salvare de la Spitalul Județean, când era extraordinar de târziu. Când a venit salvarea, efectiv a spus: „Pentru cine ați chemat?”, pentru că nu aveau cum să transfere un copil care nu avea semne sau la care semnele vitale aproape nu existau. Aveau o strategie ca să l trimită, ca să nu fie înregistrate decesele la ei”, spune Laura.

„Este un copil care are aproape trei ani, dar dezvoltarea lui neurologică este până în trei luni. Nu merge, nu vorbește, nu se joacă, nu mănâncă decât pasat”, declară Ioana.

Văzând că spitalul nu respecta nicio regulă, personalul pleca. Așa a făcut și moașa care s-a hotărât să vorbească cu noi. Spune că a sesizat toate aceste probleme șefei secției de obstetrică-ginecologie și chiar la DSP Constanța.

„Am discutat telefonic cu cu DSP și am încercat, de asemenea, să povestesc ce se întâmplă în spital, dar nu m-a ascultat absolut nimeni. Până recent când am făcut un denunț către Ministerul Sănătății. Aveam discuții cu șefa secției de pe atunci legate de creativitate, că trebuie să fim inventivi. Când eu pomeneam de ghiduri, protocoale și scenarii de caz, practic să repetăm răspunsul la urgență în echipă, ca să fim pregătiți, răspunsul a fost că nu, că vom fi creativi la momentul ăla. Și am spus: „Ok, eu nu sunt aici la pictură, îmi pare rău, eu nu am venit decât să practic medicina, nu creativitate”, povestește fosta angajată la Armonia.

Și totuși, acest spital, pe care chiar ministerul l-a declarat unul improvizat, a fost avizat timp de 16 ani de Direcția de Sănătate Publică Constanța, deși nu respecta protocoale medicale și funcționează într-o clădire cu destinația de hotel.

Primăria Municipiului Constanța spune, oficial pentru Digi 24, că pentru acest corp de clădire, parte din hotel, autorizația de transformare din hotel în spital a fost dată în 2024.

„Este ilegal. Nu s-a respectat niciun protocol, avizele erau acordate într-un mod total în afara legii. Mai grav, din punctul meu de vedere, este că în ultimii ani de zile aceste avize au fost reautorizate în fiecare an, deși condițiile erau neschimbate și nu respectau deloc niciun protocol, legislația, nicio nicio formă administrativă de funcționare până la urmă a unei unități sanitare”, este părerea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

În urma controalelor a fost suspendată activitatea din blocul operator și din secția improvizată de terapie intensivă. Între timp a fost deschisă terapia intensivă intermediară cu dotări minime, în niciun caz destinată intervențiilor de urgență. Medicii care conduc acest spital fac presiuni pentru a fi redeschis și blocul operator și chiar au acționat în instanță DSP Constanța pentru anularea amenzii de 30.000 RON și a măsurilor de suspendare a activității.

„Știu că au existat ceva presiuni din zona Constanța cu privire la redeschiderea mai rapidă a unității sanitare. Am avut o discuție cu colegii mei responsabili de acest lucru și le-am spus foarte ferm și foarte clar că acea clinică se va redeschide când respectă normativul la virgulă”, mai precizează ministrul Sănătății.

Spitalul privat din Constanța are în prezent ca acționar un medic de obstetrică-ginecologie, iar până în urmă cu o lună era acționar și profesorul Vlad Tica, fost șef al secției de obstetrică ginecologie din Spitalul Județean, amândoi apropiați ai politicienilor locali.

În ultimii cinci ani, Direcția de Sănătate Publică Constanța a avut o conducere instabilă cu aproape 20 de numiri temporare făcute de Ministerul Sănătății și doar trei oameni care s-au rotit între ei la vârf. Cristina Schipor a condus instituția interimar de patru ori, uneori chiar și fără un ordin de numire valabil, arată raportul corpului de control al Ministerului Sănătății. În 2022, Constantin Dina a fost director al DSP pentru o lună, apoi a ajuns șef al corpului de control din Ministerul Sănătății, iar adjuncta Ramona Iliuță a fost numită de 10 ori la rând fără concurs, menținând ani la rând un sistem de interimate și rotații formale.