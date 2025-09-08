Semnal de alarmă de la medici pentru toți părinții din România. Lipsa vaccinării împotriva rujeolei a readus în țară o boală extrem de gravă și orice copil neimunizat îi poate cădea victimă. Este o complicație mortală a rujeolei, poate apărea între 7 și 10 ani după infecția inițială și nu are tratament. Medicii vin cu statistici care dau fiori: în următorii ani vom avea zeci sau chiar sute de copii care vor paraliza și își vor pierde viața, pentru că nu au fost vaccinați!

„Am avut un copilaș care, vineri, cobora scările cu mami de mână în curtea spitalului și luni, efectiv, nu se mai ridica din pat”, povestește dr. Mirela Manea, medic primar neurologie pediatrică, șef secție Neurologie, Spitalul „Louis Țurcanu”.

Cazurile despre care vorbește medicul neurolog nu sunt literatură medicală, se întâmplă în România zilelor noastre, unde o boală, pe care medicii o credeau dispărută, face victime printre copiii care au avut rujeolă și nu au fost vaccinați.

Destinele celor mici și ale familiilor lor se schimbă crunt doar pentru că, la un moment dat, un părinte a decis să dea crezare teoriilor care nu au niciun fundament științific.

„Mi-a fost frică de vaccin. Am avut o prietenă care zicea că din cauza unor vaccinuri a rămas fata ei paralizată. N-am mai avut încredere în vaccinuri, n-are niciun vaccin făcut. Nu știu, poate o să-mi pară rău...”, mărturisește, în fața camerei, mama unui copil.

„Niciodată de la tulpinile prin vaccinare nu se produce boala clinică. Copiii nevaccinați sunt expuși la boala clinică!”, explică dr. Mirela Manea.

Într-o mare de dezinformare, unde vocile care sădesc frică irațională par tot mai puternice, încercările altor părinți și ale medicilor de a convinge că vaccinurile sunt sigure, sunt ignorate.

„La noi nu s-a întâmplat nimic, adică, de obicei, și când i-am făcut vaccinul n-a făcut nici temperatură, să fie ceva probleme, absolut nimica. Am preferat să ascult medicul”, spune mama unui copilaș vaccinat.

„Să știți că nu ajung să conving pe toată lumea că dacă eu mi-am vaccinat propriul copil înseamnă că am încredere că fac bine ceea ce fac și nu i-aș face rău propriului meu copil”.

Teoria după care se ghidează părinții - „a trecut prin boală, e imunizat natural și nu va mai păți nimic” -, este cât se poate de falsă și periculoasă în același timp, spun medicii. Este exact terenul propice pentru apariția celei mai periculoase complicații: panencefalita screlozantă subacută.

„ Nu putem știi exact dacă, așa cum zic bunicii noștri - «și eu făceam, e o boală a copilăriei» -, copilul nostru trece prin rujeolă și va fi bine mai apoi sau, peste opt, zece ani, încep să apară tot felul de semne și la final să punem acest diagnostic absolut tragic. Este considerată o boală rară, dar asta nu înseamnă că nu jucăm o ruletă rusească cu copilul nostru în momentul în care decidem să nu-l vaccinăm”, declară dr. Delia Mihailov, medic primar pediatrie, specialist terapie intensivă, Spitalul „Louis Țurcanu”.

Înfricoșător este că această complicație evoluează silențios și lovește nemilos. Practic, timp de aproape un deceniu de când un copil nevaccinat a făcut rujeolă este expus oricând apariției bolii.

„Panencefalita screlozantă subacută este o inflamație progresivă a creierului care apare, în general, ca o medie, cel puțin la cazurile pe care noi le-am avut, undeva la 7-10 ani de la infecția clinică cu rujeolă. Copilul devine irascibil, cu tensiune intrapsihică, cu insomnie, în special de adormire, poate apare și o scădere a capacității de concentrare a atenției, o scădere a performanțelor școlare, apar niște contracții involuntare care produc cădere - cade copilul, efectiv, din picioare, pierde limbajul vorbit, nu mai înțelege ceea ce i se comunică. Spre stadiul III deja se produce o rigiditate musculară marcantă, copilul este imobilizat la pat, pierde mersul și treptat se detașează complet de mediu și ajunge, într-un final, într-o stare vegetativă”, explică dr. Mirela Manea, medic primar neurologie pediatrică, șef secție Neurologie, Spitalul „Louis Țurcanu”.

Cum se produce această degenerare neurologică? Virusul rujeolic rămâne cantonat în creier ani întregi, aparent liniștit, apoi se reactivează și declanșează un proces ireversibil de distrugere.

„Orice inflamație cerebrală afectează atât substanța albă cât și substanța cenușie din creier, ceea ce determină o afectare globală până la urmă”, mai spune medicul neurolog.

În fața acestui tablou crunt de simptome, medicii sunt neputincioși pentru că nu există un tratament specific pentru această boală.

„Este una dintre cele mai frustrante și triste situații pentru noi ca medici. Să te afli în fața unei boli pe care nu o poți vindeca și, mai ales, să te afli în fața unei boli prevenibile. Nu este decizia copilului de a nu se vaccina, aici este trist, e decizia părintelui, poate copilul ar fi dorit să se vaccineze și, în momentul când apar complicațiile, vă spun sincer, părinții regretă, dar e mult prea târziu”, spune dr. Mirela Manea, medic primar neurologie pediatrică, șef secție Neurologie, Spitalul „Louis Țurcanu”.

În ultimii patru ani, în România au fost confirmate 15 cazuri de panencefalită screlozantă, potrivit datelor INSP. Toți sunt copii nevaccinați cu rujeolă în epidemia din 2016 - 2018 sau imediat după. Jumătate dintre aceste cazuri au ajuns la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara.

„Avem unul dintre cazurile triste, dramatice, al unui copil pe care-l îngrijesc de aproape doi ani, care la vârsta de șase ani și jumătate spunea poezii, mergea la școală... A început să aibă un regres în achizițiile școlare acumulate. Încet, încet a început să nu mai vorbească, să nu mai poată să meargă... La câteva luni de la debut, pacientul a ajuns complet imobilizat la pat, în prezent are traheostomă, este ventilat cu un aparat de ventilație. Pentru alimentație, inițial, a avut o sondă nazogastrică și a fost alimentat cu seringa pe sondă, iar în acest moment are gastreostomă - un tub prin care se alimentează direct în stomac. Din păcate, evoluția este spre deces.

La vârsta de șase luni a făcut rujeolă. În mod normal, la șase luni copiii nu pot să fie vaccinați încă. Dacă anturajul ar fi vaccinat, copiii cu care se întâlnește, nu are de unde să contacteze virusul”.

Anturajul care răspândește teoriile conspirației este și cel care a prăbușit vaccinarea. În România, rata de acoperire este de 78% cu prima doză de vaccin și 62% cu a doua, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății spune că pentru protecție ar trebui să fie 95%. Situația ne-a adus la primul loc în Uniunea Europeană la cazurile de rujeolă.

„Profesoara noastră, doamna profesor Măgureanu, ne povestea că înainte de apariția vaccinului antirujeolic vedea în jur de 300 de cazuri de panencefalită screlozantă pe an. A fost o perioadă foarte bună în care am considerat rujeola eradicată și n-am mai văzut panencefalită screlozantă, de-asta este posibil ca unii dintre colegii noștri să nu mai recunoască această boală, pentru că nu au mai văzut-o. Însă acum, după două-trei epidemii de rujeolă serioase, ne așteptăm să vedem multe cazuri și, da, în ultimul an și jumătate, doi ani, eu am văzut câteva cazuri de panencefalită screlozantă”.

„Noi avem 25.000 de cazuri de rujeolă în această epidemie care, în următorii doi până la 10-15 ani, vor da acest procent ce pare mic, 0,1, 0,5, 0,8% de panencefalită screlozantă, adică sute de cazuri. Nu vom mai avea șapte, ci vom avea zeci și sute de cazuri de copii care vor paraliza progresiv până își vor pierde viața”.

Vaccinul împotra rujeolei se administrează în două doze. Prima, la vârsta de un an și cea de-a doua, la cinci ani, iar anticorpii rămân toată viața, spun medicii.