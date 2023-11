Încă sunt români care fac credit pentru operații. În tot acest timp, unii medici cer să fie puși la adăpost de "dansul cătușelor"

Scandal mitei pentru operații de la Institutul Marius Nasta alimentează un fenomen periculos și revoltător în lumea medicală. Sunt doctori, și nu puțini, care susțin cu tărie că toate cazurile de doctori cercetați pentru corupție ar trebui tratate… cu discreție! Ba mai mult, vor un nou statut al medicului care să-l pună la adăpost de orice dezvăluite mediatică a actului de corupție. Între timp, pacienţii povestesc cum sunt nevoiţi să ia credite pentru a putea plăti operații care ar trebui să fie gratuite. La Pacient în România, vedem cine și de ce apără fenomenul mitei în spitale.

Pacienta: Am întrebat și eu prin saloane. Mi-au spus că costă în jur de 1000 de euro operația de scos lobul, 1000 de lei anestezia, mai trebuie să dai prin sală.

Reporter: Aveați banii aceștia?

Pacientă: Am făcut credit la bancă, ca să mă operez, da. Le-am dat mici atenții, o sticlă de cognac, un tort.



Este mărturia uluitoare a unei paciente operată în secţia de chirurgie toracică a Institutului "Marius Nasta". Este spitalul unde 9 medici sunt cercetați pentru operații pe bani. Anchetatorii vorbesc despre sume impresionante.

Numai în cazul unuia dintre doctori, procurorii au pus poprire pe 2 milioane de lei, 75 de mii de euro, 21 de mii de dolari, peste 2 mii de franci elveţieni şi 100 de lire sterline. Scandalul de la "Marius Nasta" e un junghi în coasta sistemului. Unii medici ar vrea că astfel de informații, deși făcute publice de Parchet, să nu mai apară în presă la începutul anchetei.



Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR): "Ne-am dori că actul de justiție să se întâmple cu discreție fără să expunem oamenii în cătușe, buni profesioniști arătați ca niște infractori."



Medicii care exclud discreția atunci când vine vorba despre corupţie ajung ținta atacurilor din partea celor ajunşi pe mâna anchetatorilor. Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", povestește cu ce s-a confruntat în spitalul pe care-l conduce.



Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: "Atunci când faptele lor sunt arătate cu degetul și scoase la lumina reflectoarelor devin vocali, devin agresivi. Foarte multă emoție care s-a amestecat și care a dus la reacții violente la adresa mea, violență verbală, agresivitate. Sunt anormale."



Unul dintre medicii deranjați că despre șpaga din spitale se vorbește în mass media este chiar un membru din Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Bucureşti, care ar trebui să aibă un comportament exemplar şi obiectiv - Letiţia Coriu. Pentru moment, apără drepturile medicilor anchetăți pentru mită.



Letiția Coriu, membru în Comisia de Disciplină a CMMB: "Problema mea este că medicii sunt tratați cu măsuri inegale față de alți corupți și că se cere sânge de medic la televizor. Vorbesc de felul în care se practică justiția în cazul medicilor."



Ce numește Letiția Coriu "sânge de medic la televizor" sunt şi declarațiile făcute în spațiul public de managerul spitalului, după ce procurorii au făcut percheziţii la spital.



Letiția Coriu, membru în Comisia de Disciplină a CMMB: Dânsa, după părerea mea, și legal desigur ar trebui să nu se exprime legat de acești medici și despre spitalul dânsei. De ce trebuie să vă duceți la manager. Asta nu înțeleg eu. Să luăm amândouă informații de la procurorul de caz și să dați un comunicat de presă cum dl procuror nu i-a interzis să dea informații despre anchetă. Aștept cu interes.

Reporter: Eu nu pot să dau comunicate de presă, să știți.



Și mai revoltător este faptul că există doctori care găsesc justificări pentru mita din spitale. Una din ele este că salariile nu sunt pe măsura valorii profesionale a medicului, aşa că îşi completează venitul din banii bolnavilor.



Radu Gănescu, președinte al asociației de pacienți COPAC: "Sunt pacienți care încă mai spun că sunt medici în spitale care condiționează actul medical. Această pădure mare are tot felul de personaje care ar trebuie să dispară."

Șerban Bubenek - președintele Societății de Terapie Intensivă: "N-ar trebui să existe niciun fel de clemență sau scuză plângăcioasa în aceste situații."



Daniel Coriu, președintele CMR: "Rugăm acești pacienți să se adreseze organelor abilitate."



Şi în timp ce există această rugăminte a preşedintelui Colegiului Medicilor din România, câtiva doctori merg mai departe şi spun că e nevoie de un nou statut al medicului, care să prevadă că doctorii anchetaţi trebuie feriţi de ochii publicului. Letiţia Coriu, medic ATI spune "ne trebuie un nou statut al medicului. Un statut care să nu-i confere impunitate şi omnipotenţă, dar mai ales în situaţii de controversă, să-l pună la adăpost de linşajul public, de dansul cătuşelor, de stâlpul infamiei, cu precădere în speţe care au direct de-a face cu actul medical , unde se aplică prezumţia de nevinovăţie."



Un alt medic, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie din Gorj scrie pe reţelele de socializare: "susţin în continuare acceptarea unui statut special, cu privilegii, pentru practicienii profesiei medicale, această profesie fiind cea mai grea şi cea mai apropiată de creaţie."



4 cazuri de corupție au zguduit sistemul medical numai în ultima lună. Procurorii au ajuns inclusiv la ministerul Sănătăţii, unde există suspiciunea fraudării unui concurs.



Oana Sivache este directorul Administraţiei Spitalelor din Bucureşti, cea care a sesizat procurorii, după ce directorul adjunct al instituţiei i-a propus să împartă şpaga pe care urmă să o primească în schimbul numirii unui manager interimar. Acum primește amenințări.

Oana Sivache - director ASSMB: "Înseamnă persoane care îmi urmăresc copiii, care le sperie, telefoane, scrisori de intimidare. Există o plângere și știu că organele abilitate o să-și facă treaba. În momentul când ai aflat, în momentul când ai văzut că se încalcă legea trebuie sesizat, nu vă spun ca o explicație, nu e o scuză că am denunțat niște fapte de corupție. De ce m-aș scuza, de ce mi-aș cere iertare poporului că am respectat legea, de ce să cer iertare colegilor că nu am devenit complice? Sau că nu am vrut să fur din banii pacienților? Nu mă scuz, nu mi-e rușine, nu mă tem."



Cazurile de corupție alimentează neîncrederea pacienților în medici, iar cei care au de suferit sunt doctorii care îşi fac meseria cinstit, așa cum au jurat când au intrat în sistemul medical.



Cătălina Poiană, președintele CMMB: "Marea majoritate a medicilor își fac datoria corect și sunt onești, e motivul pentru care trebuie să ne poziționăm corect să nu planeze îndoiala asupra majorității care este cinstită și pentru a respecta acești medici trebuie și pacientul să înțeleagă că actul medical e un drept al sau și ca să beneficieze de el nu trebuie să ofere recompensă decât un gând bun."



Ca să combată corupţia din spitale, ministerul Sănătăţii a făcut un parteneriat cu Departamentul de Justiţie al SUA, pentru cursuri anticorupţie.



Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: "Ține de educație, ne gândim că medicii și asistenții să facă periodic cursuri despre educație, e vorba de morală, etică, dincolo de fapta penală."



România este pe primele locuri din Europa în privinţa plăţilor informale din spitale, deși în ultimii ani fenomenul a mai scăzut.

Editor : G.M.