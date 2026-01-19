Live TV

Mii de pacienți au nevoie de protezare sau reprotezare de șold, dar așteaptă luni sau chiar ani intervenția. Avem medici puțini care pot face aceste operații complexe, iar listele de așteptare, mai ales în cazul înlocuirii protezelor, înseamnă dureri greu de suportat, risc de infecții severe și chiar deces. Echipa „Pacient în România” a filmat în exclusivitate două astfel de operații la Spitalul de Ortopedie Foișor. 

Protezarea șoldului se face atunci când articulația grav afectată nu mai poate funcționa normal. Reprotezarea de șold este necesară când proteza existentă nu mai funcționează sau apar complicații. La Spitalul de Ortopedie Foișor au fost făcute în ultimii doi ani aproximativ 1.500 de astfel de intervenții, iar în spitalele din țară, peste 10.000.

Operația de reprotezare este singura șansă a unui pacient de a merge din nou. Bolnavii au nevoie de o proteză adaptată, concepută special pentru ei. Nimic nu este standard la o astfel de intervenție.

Intervențiile de reprotezare sunt operații care durează ore întregi, extrem de complexe, așa că medicii nu pot face mai mult de două pe zi. Atenția echipei medicale trebuie să fie maximă. Orice urmă de infecție trebuie curățată complet, pentru că o greșeală, cât de mică, ar putea fi fatală pacientului.

