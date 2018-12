Medic ginecolog: Când alege cezariana, mama se gândeşte la ea, nu la copil

Nașterea prin operație de cezariană a devenit o obişnuinţă, în ultimii ani. Pentru medic este un scut de protecție împotriva acuzațiilor de malpraxis, iar viitoarea mamă scapă de durerile nașterii. Așa a ajuns România pe primul loc în Europa, cu cele mai multe nașteri prin cezariană, 40%. Organizația Mondială a Sănătății spune că procentul ar trebui să scadă până la 15%, în timp ce Ministrul Sănătății atrage atenția că intervenţiile pot duce la infecţii, așa cum s-a întâmplat la maternitatea Giulești.

„În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, evident am încercat să aflu cât mai multe lucruri despre asta, despre unde nasc mămicile, care a fost experienţa lor. Spre surpinderea mea, deşi erau femei tinere care născuseră doar o dată şi erau sănătoase, foarte multe născuseră prin cezariană la stat sau la privat. În momentul acela am înţeles că ceva nu e în regulă în sistemul nostru medical”, afirmă Teodora Mincă, pacientă.

„Mămicile nu sunt informate, nu li se dau informaţii despre cum vor naşte, aşteaptă în săli de aşteptare fără ca naşterea să se fi declanşat, unde mai sunt încă 10 persoane la rând care aşteaptă să nască tot prin cezariană programată în săptămânile 38, 39 şi nu li se explică nimic”, adaugă Teodora Mincă, pacientă.

„Cele mai multe mame lasă lucrurile la voia întâmplării. Cam de 2 ani, încep să conștientizeze ce înseamnă o naștere”, spune Severina Paraschivescu, Comisia de moaşe Municipiul Bucureşti.

„A crescut numărul alarmant, în ultima vreme, şi datorită malpraxisului, teama de culpă medicală e foarte accentuată. Gândiţi-vă că în mâinile obstetricianului sunt 2 vieţi, nu una, şi mamă şi făt, şi atunci fiecare încearcă să ia măsuri încât să nu se ajungă acolo unde să fie acuzaţi de malpraxis. Limita dintre o sarcină normală sau un travaliu normal şi unul cu risc este fin delimitată. Trebuie să ai cunoştinţe temeinice, ca să îţi dai seama când există riscul de a nu salva ori mama ori fătul, ori pe amândoi”, explică Severina Paraschivescu, Comisia de moaşe Municipiul Bucureşti.

„E mai comod să se facă cezariană la un număr mai mare de paciente. Naşterea naturală implică nişte riscuri, inclusiv de deces fetal sau matern şi fetal. Riscurile nu sunt imense, dar sunt . Şi pacientelor le e frică şi medicii vor să se ferească. Ştiţi foarte bine , tot felul de scandaluri la televizor cu tot felul de medici care nu au făcut bine anumite treburi şi sunt o grămadă de procese de malpraxis şi ca atare toţi încercăm să trăim liniştiţi, să mergem acasă, să dormim, să ne ocupăm de familie”, spune Chadi Muheidli, medic primar obstetrică - ginecologie

„Această noțiune și atitudine de malpraxis influențează uneori defensiv practica medicală. Sigur că trebuie făcute o serie de reglementări, care să protejeze în egală măsură și medicul. Dacă luăm să analizăm rațional o naștere vaginală din punct de vedere statistic are mai puține riscuri decât una normală. Se consideră că riscurile unei nașteri vaginale sunt de 16 ori mai mici decât ale unei cezariene”, atenționează Gheorghe Peltecu, medic primar maternitatea Filantropia.

„Viitoarelor mămici le e frică şi de complicaţii, dar şi de durere şi de faptul că se întâmplă în mijlocul nopţii când medicul curant poate să nu vină la spital şi e o chestie şi mai simplă ca să poţi să ai un fel de programare a naşterii. De aici există şi noţiunea de cezariană la rece şi cezarienele la cald, atunci când vii la spital şi ai contracţii şi faci operaţia de cezariană din varii motive sau la rece, adică complet programată, fără contracţii”, adaugă Gheorghe Peltecu, medic primar maternitatea Filantropia.

„Medicul preferă cezariana pe care o programează oricând doreşte, când e convenabil în funcţie de concedii, sărbători legale. Chiar până la acest lucru se duc programările. (De ce preferă medicii?) Eu cred că sunt foarte puţini medici, cred că gărzile lor sunt enorm de lungi dacă mă gândesc şi la situaţia lor şi atunci ii este foare greu sistemului nostru medical să facă faţă acestui proces care este de fapt fiziologic, este natural”, spune Teodora Mincă, pacientă.

Ministrul Sănătății spune că numărul mare al nașterilor prin cezariană poate duce la infecții

„Eu am făcut o adresă către comisia de specialitate din cadrul ministerului Sănătăţii şi pot să vă spun de exemplu că la maternitatea Giuleşti în luna octombrie de exemplu au făcut 248 de cezariene şi 114 naşteri au fost spontane, în noiembrie 186 de cezariene, 101 naşteri spontane, iar la nivelul ţării situaţia stă tot aşa, 70% cezariene, 30% naşteri normale. Am demarat o verificare inclusiv la nivelul codificării acestora, respectiv o verificare prin sondaj a foilor de observaţie şi aici rezultatele preliminare sunt interesante şi îmi menţin afirmaţia că şi aceasta poate fi o cauză, având în vedere că nu avem multiple săli de operaţie, cezariene se fac pe bandă rulantă şi nu există timpul fizic neecsar pentrua a face curăţenie ca la carte”, spune Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

„Sunt mai multe complicaţii după cezariană: sângerare, dureri, nu se vindecă plaga. S-ar putea să nu aibă lactaţie. Eu recomand la toate pacientele naştere naturală. Pentru copil cel mai bine este naşterea naturală. Mama se gândeşte la ea, nu se gândeşte la copil. Nu vrea să simtă durere, să simtă ea bine, dar nu se gândeşte la copil. Naşterea naturală, dacă nu sunt complicaţii”, afirmă Tarek Abdou, medic primar obstetrică, ginecologie.

„În România legea spune că cezariana trebuie să aibă o indicaţie. Deci, teoretic, cel puţin pe hârtie, toate cezarienele au o indicaţie, doar că probabail încercăm să găsim indicaţii mai uşor, dar pe hârtie şi în pură teorie legea spune şi contractul cu Casa spune că o cezariană trebuie să aibă o indicaţie, asta înseamnă că nu poţi să faci o cezariană la rece complet. (Deci, trebuie să găseşti ceva?) Da! O placentă previa, o suferinţă fetală, ceva”, spune Chadi Muheidli, medic primar obstetrică – ginecologie.

„La cum a ajuns sistemul nostru medical în care dacă te duci la stat se aşteaptă să le pui bani în buzunar. Pentru cezariană se percepe o taxă mai mare. Naşterea prin cezariană costă mai mult decât naşterea naturală. Este absolut regretabil că suntem în situaţia asta. Şi naşterea naturală se plăteşte în spitalele publice. Nu există niciun fel de chitanţă dacă ne referim la asta sau sunt mămici care spun că au fost tratate foarte prost tocmai din motivul că nu au vrut să dea şpagă. Din ce îmi spun mămicile ar putea să coste 1.500 de lei”, afirmă Teodora Mincă, pacientă.

„O parte dintre cezariene, bineînţeles că ar fi putut să se întâmple şi pe cale naturală, nu cred că România e singura ţară din lumea asta în care atâtea femei au nevoie de cezariană. Din cezariene cam o treime ar putea fi naşteri naturale, cel puţin, o treime din cezariene dacă luăm din procentul total”, afirmă Chadi Muheidli, medic primar obstetrică – ginecologie.

Numărul nașterilor prin cezariană a explodat după anii 1990. În 1990 erau 7,2%. În 2017: 40%

„A fost şi ca o explozie după '90 a eului personal al femeii, fac ce vreau, este corpul meu, eu decid, ca şi explozia de chiuretaje. Atâta timp cât au fost îngrădite, altcineva dispunea de corpul lor. Când s-a da libertate, a fost explozie de cezariene, unu și gata, îmi leg trompele, nu mai vreau, îmi ajunge, e și asta o explicaţie. Femeile s-au răsculat împotriva sistemului probabil.

Înainte se năștea natural, si pentru că femeile erau obligate să aibă multe nașteri. Cezarienele, după '90, între '90 si 2000 aveau un număr limitat, două sau trei, rar a treia. După a doua cezariană, se legau trompele, se explica femeii riscurile pentru a treia cezariana. Acum o avem și pe a 4-a și numărul nu mai e limitat”, spune Severina Paraschivescu - Comisia de moaşe Municipiul Bucureşti.

„În România, nu se întâmplă altceva decât o imitare a modelelor occidentale. La care se mai adaugă și ceva particular. Este frucutul oprit din perioada comunismului. Atunci o femeie făcea cezariană cu foarte multe dificultăți. Cine avea 2 cezariene, era o femeie fericită. Cine nu avea 2 cezariene, risca să facă un avort ilegal cu complicații care puteau să o coste viața”, spune Gheorghe Peltecu, medic primar.

România are un record trist. În perioada comunistă, în care întreruperea de sarcină era interzisă, au murit 10.000 de femei tinere. Este un record pe care nu l-a avut nicio țară din lume.

