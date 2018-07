Medic: Ora exactă în neurochirurgie se dă la Iași

Cel mai modern spital din România în domeniul neurochirurgiei se află la Iaşi. Acolo se fac intervenţii complicate pe creier şi coloana vertebrală. Performanţa se datorează medicilor, dar şi aparaturii de ultimă generaţie cumparate pe parcursul ultimilor 7 ani.

O dimineaţă obişnuită în Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, cunoscut şi ca Spitalul de Neurochirurgie este aceea în care medicii se pregătesc să salveze vieţi în cele cinci săli de operaţie. Zilnic, au loc minim zece intervenţii chirurgicale programate.

Dr. Marius Dabija, medic primar neurochirurg: Aici, de exemplu, astăzi se operează o tumoră extrem de agresivă care invadează şi baza craniului.

Cel care a avut nevoie de intervenţia complexă la coloană este Vasile Nichitan, un bărbat de 50 de ani din Rădăuţ, judeţul Suceava. A fost victima unui accident rutier, iar în localitatea natală medicii au reuşit să îi pună doar piciorul în ghips, nu şi să îi repare spatele. A fost operat chiar de managerul spitalului de Neurochirurgie.

Vasile Nichitan, pacient: Foarte important că a durat mai puţin de două ore. Eu am putut vorbi, cum am fost adus am putut vorbi. Sunt mici dureri, dar trecătoare, atâta tot. Multumim lui Dumnezeu că mi-a mai dat o şansă datorită, mă repet, managerului spitalului şi a aparatului nou care există.

Aparatura de care a beneficiat Vasile Nichitan este de fapt cel mai performant sistem întâlnit în spitalele din România. Funcţionează ca un GPS care îi ajută pe medici să intervină cu precizie şi să reducă gradul de complicaţii.

Dr. Bogdan Costăchescu, medic primar neurochirurg: Putem pune instrumentaţia spinală corect. Avem un control intraoperator, deci atunci când pacientul este adormit. Pentru că, pe vremuri, neavând această explorare performantă făceam tomograful de control, vedeam că instrumentaţia nu stă totdeauna perfect. Şi atunci, uneori trebuia să îl readormim şi să îl reparăm.

Două milioane de euro au fost investite în ultimele echipamente medicale. Vorbim despre o aparatură care permite medicilor să utilizeze tehnici minim invazive la nivelul chirurgiei spinale şi ale cutiei craniene.

Dr. Nicolaie Dobrin, medic primar neurochirug: Suntem într-o altă sală de intervenţie unde domnul profesor Poiată efectuează o intervenţie pe măduva spinării. E vorba de o tumoră. Ea se face cu monitorizare electrofiziologică. În permanenţă nervii pe care se operează sunt monitorizaţi, astfel să ştii dacă ai atins nervul respectiv, dacă l-ai lezat sau nu.

O altă sală de operaţie este cea cu angiograf. Aici, medicii oferă a doua şansă la o viaţă normală prin intervenţii minim invazive.

Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirugie Iaşi: Suntem singurii din ţară care avem capacitatea de a rezolva cele mai complexe patologii vasculare prin această tehnică.

O intervenţie clasică necesită o recuperare post operatorie între şapte şi 14 zile. După o intervenţie minim invazivă, de multe ori, pacientul poate merge acasă chiar în aceeaşi zi. În cifre, modernizarea spitalului constă în mii de vieţi salvate anual.

Dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirugie Iaşi: Aproximativ 5.000 de intervenţii chirurgicale pe an, 12 mii de pacienţi trataţi în internare continuă, 25 de mii în internare de zi. Aproximativ 30 de mii care se prezintă anual în urgenţe. Ora exactă în neurochirurgie, în România, astăzi, se dă la Iaşi.

