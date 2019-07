Medici exasperați, pacienți puși degeaba pe drumuri. Cât de util este cardul de sănătate?

Explicaţii revoltător de simple pentru o problemă complicată. Reţetele şi cardurile electronice de sănătate se blochează în fiecare lună pentru că statul nu a mai făcut contracte de întreţinere a sistemelor informatice de aproape trei ani. Campania Digi24 "Pacient în România" ne spune ce şanse sunt să fie resuscitat sistemul care a costat 100 de milioane de euro.

Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a fost gândită pentru validarea serviciilor medicale în sistem off line. De-a lungul anilor, legea i-a adăugat noi funcţii care trebuie să înregistreze reţete şi să le aprobe în timp real. Sistemul informatic nu a fost îmbunătăţit însă şi el ca să poată face fata schimbărilor. A ajuns subdimensionat şi sugrumat de miile de conexiuni pe care trebuie să le proceseze concomintent, dă rateuri periodic. Totul se învârte în jurul banilor.

Daniel Osmanovici, purtător de cuvânt CNAS: Ne trebuie niște bani ca să facem niște lucruri să meargă mai departe. Avem nevoie să atragem fonduri europene. Avem nevoie de o capacitate crescută de procesare. Trebuie să existe un depozit al datelor îndeajuns de mare și pe de alta parte puterea de procesare.

Dacă la început sistemul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuia doar să valideze reţete şi consultaţii, acum preia şi trimite informaţii spre şi dinspre cardurile, dosarele și rețetele electronice. Funcţionează tot mai greu pentru că directorii Casei nu au făcut un lucru elementar; de cel puţin doi ani nu au mai asigurat întreţinerea sistemului informatic pentru rețetele şi cardurile electronice, conform informaţiilor primite de la SIVECO, una dintre firmele care asigură mentenanţa platformei asigurărilor de sănătate.

Buna funcţionare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate depinde de buna funcționare a fiecăruia dintre cele şapte sisteme din care este alcătuită. De aceea, trebuie să existe contracte de mentenanță pentru toate cele şapte sisteme componente. (SIVECO, firmă de întreţinere a sistemelor informatice)

Chiar prost cum funcţionează, platforma informatică înghite 540.000 de euro pe an doar pentru întreţinerea sistemului informatic unic integrat. Suma totală este însă mult mai mare, pentru că se adugă şi cheltuieli cu încă două sisteme. Banii plătiţi de toţi cei care dau o parte din venit către sistemul de asigurări de sănătate. În schimbul acestor bani, bolnavii şi medicii de familie au parte de erori tehnice.

Valentina Boboc - medic de familie: Am facut o consultație la domnul x, Casa de Asigurări nu mi-a validat consultația. O să mai încerc 2 zile, 72 de ore să validez această consultație. Sper să reușesc, altfel am conultat degeaba, casa nu mă plătește.

Defecţiunile din sistemul informatic pun în pericol veniturile medicilor şi îi lasă pe bolnavi pradă suferinţei. Gabriela suferă de cancer si de o boala autoimuna. Are nevoie de reţetă în fiecare lună. Întrerupererea tratamentului ar înseamna întreruperea vieţii pentru ea şi cei aflaţi în situaţii asemănătoare.

Gabriela – pacientă: Întotdeauna stau și mă întreb, dacă nu aș avea un stoc în casă, mă gândesc dacă intru în puseu sau în cazul bolii autoimune. Eu, spre exemplu, fără Euthyrox aș muri în trei luni. Întotdeuna am grijă să am cel puțin 2, 3 cutii și întotdeuna vorbesc cu medicii ca să-mi asigure să am rețeta pe doze de trei luni luată. La tratamentul de boli autoimune chiar depinde de prescripție pentru că pe ala nu-l poți cumpăra fără rețetă.

Probleme au și bolnavii internaţi la spitale, iar managerii trebuie să improvizeze ca să nu lase pacienţii fără pastile.

Streinu Cercel - manager Matei Balș: Este complicat. De exemplu, noi la Balș, am pus o persoană care să verifice la fiecare 8 ore ce se întâmplă în sistem ca să putem să intervenim și să dăm enter pe cazurile care sunt afișate ca să înceapă validarea. În momentul în care apare o eroare în sistem, trebuie ca cineva să o corecteze. Noi avem contacte cu IT, cu cei care deservesc aplicația noastră. Vin și le revizuiesc fiecare bug. Asta este tehnologia.

Ministrul Sănătăţii pretinde că a aflat de ce se blochează des sistemul care eliberează reţetele bolnavilor. Problema ar fi la Casa Naţională.

Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii: Au fost proiecte de suport ale acestui sistem, proiecte cu finanţare europeană trebuiau să pregătească persoane care să menteneze sistemul în fiecare judeţ. Oamenii aceştia au fost pregătiţi, pe hârtie şi nu ştiu să facă.

Ministrul Sănătăţii spune că a făcut plângere penală în acest caz. Până să fie găsiţi şi pedepsiţi vinovaţii, soluţia blocajului tehnic ar fi...

Sorina Pintea - ministrul Sănătăţii: Înregistrarea offline a serviciilor.

Medicii de familie îl contrazic însă pe ministrul Sănătăţii.

Valentina Boboc - medic de familie: Există un risc de a da rețete offline, apoi Casa să nu-ți valideze rețeta respectivă, ți se impută ție medicamente. Și atunci îți e frică să dai o rețetă și apoi să o urci în sistem pentru că riști să o plătești, să ți se impute ție sau pacienți care figurează azi asigurat, mâine neasigurat. Neavând acces la sistem, dacă e asigurat îi dai rețeta și ți se impută ție.

Marinela Debu - asociație de pacienți: Am întâlnit personal situația aceasta, am un copil cu boală cronică și trebuie să-i iau rețetele la un anumit interval de timp și dacă sistemul a fost offline, nu întotdeauna medicul a fost dispus să scrie rețeta, tocmai de teama de a nu i se imputa tratamentul.

Pentru a primi banii pentru consultatiile pe care le fac, medicii de familie se trezesc cu noaptea în cap în speranța că vor găsi o portiţă în care sistemul funcţionează.

Valentina Boboc - medic de familie: Am încercat și ieri să fac raportarea 2 ore. Azi dimineață am venit la ora 7 la cabinet sperând că pot să fac raportarea, nu s-a putut face absolut nimic.

Periodic, directorii Casei de Sănătate anunță că vor lua măsuri ca să nu se mai blocheze sistemul de înregistrare a consultaţiilor şi de eliberare a reţetelor. La capătul puterilor, bolnavii şi medicii de familie primesc însă... numai politeţuri.

Sorina Pintea - ministrul Sănătății: Îmi cer scuze public pacienţilor și medicilor de familie pentru disconfortul creat.