Medicul care a reuşit să aducă profit spitalului unde lucrează

Un medic chirurg din Calafat, judeţul Dolj a reuşit să aducă profit spitalului la care lucrează prin numărul mare de pacienţi care vin aici pentru el. Anul trecut unitatea sanitară a reuşit să facă venituri proprii în valoare de aproape 2 milioane de lei. Cu sprijin de la autorităţile locale, conducerea spitalului va putea să cumpere acum laparascopul de care medicii au mare nevoie.

Ciprian Vârtosu lucrează în spitalul din Calafat din 2016. Face parte din noua generație de medici care a adus speranță pacienților din Calafat și din comunele învecinate.

Pacient: Doctori ambițioși, pregătiți profesional și le doresc să rămână În Calafat. Să aibă grijă de oameni pentru că este nevoie de dumnealor. Deci să nu se uite după bani mai mulți din altă țară și să rămână aici, să aibă grijă de noi.

Oamenii îl privesc cu recunoștință pe tânărul chirurg. Dragostea pentru locurile natale l-a adus înapoi în țară. A trecut peste neajunsurile sistemului medical din România, de dragul oamenilor cu care a copilărit.

Ciprian Vârtosu, medic specialist chirurgie generală: Am lucrat aproape un an de zile în Anglia. Pentru că am vrut să văd și cum e sistemul lor medical. Într-adevăr, se face la un alt nivel, adică din punct de vedere al dotărilor șI resurselor. (...) Dar sincer, nu m-a convis să rămân acolo, sunt mai legat așa de locurile natale. Am avut o copilărie și o adolescență frumoasă aici în zonă și mi-ar fi fost greu să mă rup cu totul de zona mea.

Despre tânărul chirurg s-a dus vestea în zonă. Oamenii au încredere în el, iar faptul că pacienții nu mai pleacă spre alte unități medicale aduce încasări spitalului din Calafat. Din 2017, s-au putut face și investiții: 1.300.000 de lei din veniturile proprii și 360.000 de lei de la bugetul local au fost investiți în aparatură. În felul acesta, laparoscopul așteptat de medic va ajunge în scurt timp.

Nelu Florescu, medic specialist ortopedie, purtător de cuvânt: Urmează să fie livrat un laparoscop care va fi folosit în comun de secțiile de Chirurgie și Obstetrică Ginecologie, vor fi reabilitate sălile de operație în compartimentul ATI, saloanele de neurologie, precum și blocul alimentar al spitalului șI vor fi înființate noi cabinete în laboratorul de specialitate, laboratorul integrat de specialitate, cabinete de endocrinologie, de urlogie șI de boli de nutriție șI de diabet.

În spitalul din Calafat se internează anual peste 10.000 de pacienți. Unitatea spitalicească deservește o populație de circa 65.000 de locuitori din municipiul Calafat și comunele învecinate.

