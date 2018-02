Medicul care ajută femeile cu RH negativ să devină mame

O speranţă pentru femeile cu RH negativ, care vor să devină mame, vine de la un medic din Iaşi. Acesta a făcut pentru prima dată în țară, în urmă cu şapte ani, transfuzie intrauterină. De atunci a reușit să perfecționeze această intervenție. A fost nevoie de ani de studiu și curaj pentru a începe pioneratul pe acest segment, dar soluția a adus speranță, bucurii şi râsetele copiilor în multe case.

Dragoș Nemescu lucrează în cea mai mare maternitate din țară, după numărul de nașteri. Este doctorul care a realizat prima transfuzie intrauterină din România.

Dr. Dragoș Nemescu, medic primar obstetrică-ginecologie: „Nu a fost uşor. În primul rând destul de dificil să începi să faci o anumită procedură, chiar dacă, recunosc că am văzut-o în 2004, când am făcut un stagiu în spitalul de Obstetrică Ginecologie din Zurich. Aveam informaţii şi văzusem proceduri intrauterine când am fost la Londra.”

Intervenția, văzută de medic în spitalele din Elveţia şi Marea Britanie, a trebuit adaptată, în 2011, dotărilor unei maternităţi din România.

Dr. Dragoș Nemescu, medic primar obstetrică-ginecologie: „A fost o intervenţie în care a trebuit de multe ori să improvizăm. De atunci am câştigat multe experienţă, am simplificat o parte din lucruri, a devenit mult mai, să spunem, mai aspectoasă, mai estetic. Poate am redus şi timpul de intervenţii.”

Tranfuzia intrauterină este necesară în sarcinile în care mama are RH negativ, iar fătul moşteneşte RH-ul pozitiv al tatălui. Organismul mamei dezvoltă anticorpi care atacă noua viaţa şi provoacă anemie severă. Una dintre pacientele medicul Dragoș Nemescu a venit din Republica Moldova. Victoria Dragomir are 28 de ani şi două fetițe: una de 4 ani și una de trei. La a treia sarcină au apărut, însă, problemele.

Victoria Dragomir, pacientă: „Ştiind că sunt cu RH negativ, sunt la a treia sarcină, s-a depistat deja un titru foarte mare de anticorpi. În Republica Moldova, medicii nu mi-au dat soluţii de tratament.”

Alexandru Dragomir, soţul: „Medicii ziceau că întrerupere şi întrerupere.”

Victoria era însărcinată în 23 de săptămâni. A avut nevoie de 4 transfuzii intrauterine, toate realizate cu succes. Asta a implicat drumuri de sute de kilometri, cazare și costuri.

Victoria Dragomir, pacientă: „Domnul Dragoş Nemescu pot zice că este un medic de la Dumnezeu.”

La 37 de ani, Ecaterina Moroșanu i-a cerut şi ea ajutorul medicului ieşean. Acasă mai are un copil de 12 ani și a născut acum o fetiță.

Ecaterina Moroşanu, mama: „Era greu pentru că ştiam că am anticorpii prezenţi şi că nu o să se poată. Dar am auzit de domnul doctor Nemescu Dragoş că el poate să facă o transfuzie intrauterină. Am rămas însărcinată.”

Dr. Dragoș Nemescu, medic primar obstetrică-ginecologie: „În acest moment este singurul tratament disponibil pentru că altfel trebuie să, suntem forţaţi să terminăm cursul sarcinii.”

Dr. Dragoș Nemescu, medic primar obstetrică-ginecologie: „Trebuie să le oferim o şansă. Până la urmă este, practic asta e meseria, este scopul medicinei: să oferim o şansă pacienţilor.”

Medicul ieşean vrea acum să meargă mai departe. Se pregăteşte pentru intervenții intrauterine cu laserul în cazul unor sarcini cu gemeni.