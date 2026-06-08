La fiecare câteva minute, un român suferă un AVC. Diferența dintre o viață normală și o dizabilitate permanentă sau chiar deces se măsoară doar în minute. Procedura de îndepărtare a cheagului, care poate duce la moartea creierului, trebuie făcută cât mai rapid și doar în centre specializate. La „Pacient în România”, vedeți astăzi cum decurge intervenția în cazul unei paciente aduse de urgență cu elicopterul, din Buzău, în București.

Pacienta este adusă de la Buzău cu un elicopter SMURD, pentru că nu a existat o ambulanță disponibilă, care să ajungă în timp util în București. Este vorba de o femeie de 71 de ani, care a ajuns la Spitalul Județean din Buzău după ce a suferit un accident vascular cerebral. Este dusă de urgență în sala de angiografie, unde trebuie făcută procedura de trombectomie. Medicii îmbracă echipamentele de plumb pentru a se proteja de radiații. La fel și echipa Digi24.

La spitalul din Buzău a primit tromboliză, tratamentul care încearcă să dizolve cheagul de sânge, ce blochează circulația către creier. Medicii au observat însă că nu este suficient și au decis să o transfere la Spitalul Universitar de Urgență din București (SUUB). Aici există un centru unde se poate face mai mult pentru pacienții cu AVC.

„În urma trombolizei, starea pacientei s-a îmbunătățit și începem cu un diagnostic, să ne lămurim dacă vasul respectiv mai este închis sau a ajutat-o tromboliza”, explică doctorul Bogdan Dorobăț, medic coordonator la Compartimentul de Angiografie și Terapie Endovasculară din cadrul SUUB.

„Ține piciorul stâng sus. Uită-te mult într-o parte. Bine. Unde te ating? Hm?”, îi spun medicii pacientei în timpul intervenției. „Au procedat corect că au trimis-o”, spune doctorul Dorobăț, referitor la decizia colegilor din Buzău.

Medicii verifică funcțiile neurologice înainte de intervenție. Fiecare mișcare și fiecare răspuns arată cât de mult a fost afectat creierul.

„O să fie căldură în cap. Încercăm să nu mișcăm capul”, îi explică medicul pacientei.

Urmează trombectomia, o procedură minim invazivă prin care medicii introduc un cateter prin vasele de sânge până la nivelul creierului pentru a extrage cheagul.

„Ăla este cheagul de sânge, care închidea o ramură principală dintr-un vas de sânge de pe emisferul de partea dreaptă. Pacienta putea să vorbească, că nu era vorba despre emisferul dominant. De regulă, emisferul dominant este emisferul stâng, unde e centrul vorbirii și al înțelegerii”, explică medicul.

La doar câteva minute după ce cheagul a fost extras, pacienta are deja primele semne de recuperare.

„Unde sunteți? Ia mișcați mâna stângă! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Mâna stângă, e bună sau? E bună, e bună. Și piciorul. Hai, mai sus piciorul puțin. Gata, suficient. Gata, suficient”, spune medicul în timp ce verifică cum se simte pacienta după intervenție. „Intervenție de au fost 15 minute? Nu cred”.

15 minute și o viață a fost salvată. În cazul unui AVC, pentru ca pacientul să aibă o șansă la recuperare, este crucial ca medicii să intervină cât mai repede de la primele semne.

„Am simțit așa, un zumzet, așa, de albine. Deja am căzut și am strigat la nevastă-mea. Nu mai simțeam partea stângă”, povestește un alt pacient care a suferit un atac vascular cerebral.

Sunt simptome care apar brusc, iar medicii spun că salvarea depinde în primul rând de cât de bine recunoaștem semnele unui AVC, pentru ca intervenția să fie făcută rapid.

Fiți atenți la față, brațe și vorbire, pentru că acolo se instalează primele semne. Apoi sunați imediat la 112.

„Mână căzută, picior căzut, probleme cu vorbirea, pacientul nu mai vorbește și o asimetrie facială”, explică doctoprul Dorobăț

Din momentul apariției acestor semne, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la spital. „4 ore și jumătate, este fereastra terapeutică pentru tromboliză. Dar el a trebuit să ajungă cât mai devreme, cu atât mai bine”, mai spune medicul.

Accidentul vascular cerebral se produce atunci când un cheag de sânge blochează fluxul spre creier și nu mai primește suficient sânge și oxigen. Cum se ajunge aici?

„Cauzele în principal sunt două: ateromatoză carotidiana, de depunerea de plăci de colesterol la nivelul vaselor de sânge. Și ăștia sunt pacienții fumători, diabetici, hipertensivi sau pe tulburări de ritm la nivel cardiac. Se formează cheaguri de sânge, care la un moment dat pot pleca în circulație.

Medicii spun că în multe cazuri, accidentul vascular poate fi prevenit, depinde în mare măsură de stilul nostru de viață.

„Până la 80% din accidentele vasculare cerebrale sunt datorate unor cauze modificabile. O alimentație echilibrată, mai puține grăsimi, mai multe legume, o activitate fizică constantă”.

„Dacă pacientul știe că este diabetic și respectă toate tratamentul și regulile și controalele, pentru pacienții fumători, nu mai trebuie să subliniem ce trebuie să facă un pacient fumător. Pentru pacienții care se știu cu fibrilația atrială, deci aceste bătăi neregulate ale inimii, care pot duce la formarea de cheaguri de sânge, este important ca ei să respecte tratamentul prescris de cardiolog”.

România are 13 centre unde pot fi făcute trombectomii, intervențiile salvatoare în cazul unui AVC. Patru sunt în București: la Spitalul Universitar, Institutul de Boli Neuro și Cerebrovasculare, Spitalul Elias și Spitalul Militar.

În restul țării mai sunt centre în Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Craiova, Constanța, Miercurea Ciuc, Brașov și Suceava.

Problema majoră este lipsa specialiștilor care să facă aceste intervenții. Sunt centre care au un singur medic.

„75-80% din totalul intervențiilor de trombectomie pe care le facem sunt în afara programului de lucru. Dacă nu se rezolvă această... o salarizare stimulativă pentru acest gen de intervenții, când stai cu telefonul lângă tine, când vii de acasă, când îți strici programul, când... și așa mai departe, s-ar putea ca unii să înceapă să spună: «Dar de ce, dar nu mai vreau»”, spune doctorul Bogdan Dorobăț.

Fără acești specialiști care vin de acasă la orice oră, cum este și doctorul Bogdan Dorobăț, mulți pacienți și-ar pierde șansa la recuperare.

„Acum mă simt foarte bine, pot să merg normal, pot să vorbesc normal, ridic mâna normal și piciorul la fel, n-am probleme, nu mă doare nimic, sunt ca nou-născut”, spune un pacient.

Statisticile arată că în România, în fiecare an, sunt înregistrate între 55 și 65 de mii de accidente vasculare cerebrale. Adică, la fiecare 4 minute, un român face AVC.

Editor : B.E.