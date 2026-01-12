Live TV

Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin transplant de cornee

Carla Tănasie Data publicării:
ochiul unei femei

România are un singur spital de stat unde se face transplant de cornee. Pacienții stau și mai bine de un an pe listele de așteptare, timp în care își pierd treptat vederea și, odată cu ea, independența și siguranța. Nu avem o bancă națională de țesuturi, așa că bolnavii depind de bunăvoința donatorilor sau sunt nevoiți să dea câteva mii de euro pentru o cornee.

Pentru cei care își pierd vederea, lumea nu dispare brusc, ci se stinge încet: mai întâi culorile, apoi fețele. Ajung să recunoască oamenii doar după voce. Transplantul de cornee este singura lor șansă pentru ca realitatea pe care o cunosc să nu se stingă definitiv.

"Ajunsesem să cer ajutor pe stradă la traversare, pentru că nu realizam diferența dintre trotuar și carosabil. Dacă închid ochiul stâng și mă uit la dumneavoastră, văd silueta fără niciun amănunt", mărturisește un bolnav.

Peste 260 de pacienți sunt în prezent pe listele de așteptare. În lipsa unei bănci de cornee, presiunea pe medici este uriașă. Dacă ceva nu merge bine în timpul operației, nu există o "cornee de rezervă".

Pacienții care au nevoie de urgență pot cumpăra cornee din străinătate. Un pacient a plătit 3.700 de dolari pentru o grefă, deși operația în sine este acoperită de asigurarea de sănătate.

Institutul de Oftalmologie „Mircea Olteanu” din București, singurul spital public din țară care realizează această procedură. În ultimii 5 ani, la Institutul „Mircea Olteanu” s-au realizat peste 600 de intervenții de către cei doi medici specialiști  - Dr. Valentin Dinu și Dr. Alina Gheorghe -, iar alți doi sunt în pregătire.

Performanțele au crescut datorită aparaturii moderne care permite monitorizarea în timp real a stadiului operației. Transplantul este vital nu doar pentru bolile degenerative ale bătrâneții, ci și pentru traumele oculare care afectează frecvent pacienții tineri.

